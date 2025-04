Ce sac à dos vélo 2-en-1 Decathlon veut rendre vos sorties à vélo vraiment plus pratiques

Decathlon propose pour cet été un accessoire qui pourrait rapidement devenir l’indispensable de vos sorties vélo : un sac d’hydratation, un basique pour ne pas souffrir de la chaleur.

L’été rime avec soleil et l’envie d’en profiter pour faire des activités dehors, notamment du vélo. Mais c’est aussi une période de forte chaleur : il faut donc penser à s’hydrater. Et malheureusement, il n’est pas toujours possible d’embarquer de l’eau sur son vélo. Alors, pourquoi ne pas l’embarquer directement dans son dos, pour être sûr de ne pas se déshydrater ? Decathlon propose ainsi un sac d’hydratation sur le principe d’un CamelBak, qui peut en plus emporter vos affaires personnelles.

2 litres d’eau dans le dos

Ce n’est clairement pas un produit qui s’adresse aux cyclistes sur route, qui cherchent souvent la performance, l’aération maximale et peuvent embarquer de l’eau sur leurs porte-bidons fixés au cadre.

Decathlon en est conscient puisque ce n’est pas Van Rysel, marque spécialisée dans le cyclisme sur route, mais plutôt Rockrider, tourné vers le VTT, qui commercialise ce sac d’hydratation proposant une poche étanche de deux litres, pensée pour des sorties d’une demi-journée. Un tuyau passe sur les bretelles pour permettre aux cyclistes de boire tout en roulant.

On y trouve une utilité intéressante si votre vélo ne peut pas accueillir facilement de bidons sur le cadre. Les VTT tout suspendus ou les vélos de ville ont parfois des formes de cadre ne permettant pas de mettre une gourde dessus.

Et un volume de 12 litres

En plus de la poche d’eau, le sac propose un volume de rangement de 12 litres, ce qui permet de porter son ravitaillement et son kit de réparation en cas de crevaison. Plusieurs poches sont pensées pour sécuriser ses petits effets personnels comme le téléphone, la pompe, les lunettes…

Ce sac est imperméable grâce à son tissu déperlant, qui protège des projections d’eau, et à sa protection rain cover. Il est aussi équipé d’une sangle ventrale pour éviter son balancement de gauche à droite.

Ce sac d’hydratation est vendu à 59,99 euros sur le site de Decathlon.