En plus d’être imperméable, ce nouveau sac à dos vélo de Decathlon semble très pratique

Decathlon a lancé un nouveau sac à dos destiné aux cyclistes et répondant au nom de Speed 900. Sa grande force ? Son imperméabilité face aux intempéries, combinée à une contenance de 25 litres.

Source : Decathlon

En février 2024, Decathlon levait le voile sur un nouveau sac à dos vélo nommé Speed 500. Un an plus tard, l’enseigne française remet le couvert avec une version plus aboutie et haut de gamme : le Speed 900, estampillé d’une annotation « Nouveauté » sur le site officiel de la marque. Qu’apporte en plus ce nouvel équipement dédié aux cyclistes ?

Des poches plutôt pratiques

Le Speed 900 de Decathlon offre une contenance de 25 litres, un système de fermeture rolltop, et assure une protection totale contre la pluie, même en cas d’intempéries intenses (60 L/m²/h). Le tout est renforcé par des bandes réfléchissantes à 360°, offrant une visibilité accrue lors des déplacements de nuit.

Source : Decathlon Source : Decathlon Source : Decathlon Source : Decathlon Source : Decathlon Source : Decathlon

L’accès à vos effets personnels est facilité grâce à une ouverture zippée latérale, évitant de rouvrir entièrement le sac. Malin. Il dispose également d’une poche extérieure pour ranger rapidement de petits objets et d’un porte-gourde intégré. Un compartiment rembourré permet de transporter un ordinateur portable jusqu’à 17 pouces, limitant ainsi les chocs et le contact direct avec le dos du porteur.

Quel prix ?

Le Speed 900 intègre en outre un renfort sur sa base afin de résister aux frottements répétés et à l’usure. Son poids atteint les 800 grammes au total. L’entretien est simple : un nettoyage à l’eau savonneuse suffit, tandis que l’utilisation de détergents agressifs est déconseillée pour préserver l’intégrité du tissu.

Fabriqué à partir de polyester et de polyuréthane thermoplastique, ce sac bénéficie d’une garantie de deux ans. Il est aujourd’hui disponible au prix de 79 euros.