Cette parka vélo imperméable Decathlon soldée à moins de 60 € va rendre vos déplacements bien plus confortables

La parka anti-pluie de Decathlon est un accessoire qui peut vite devenir indispensable si l’on enfourche son deux-roues sous les intempéries. Ce modèle design et efficace est, pendant ces soldes d’hiver, proposé à 56 euros au lieu de 70 euros chez Decathlon.

Les possesseurs d’un vélo le savent : pédaler sous la pluie en n’étant pas assez couvert est une vraie galère. Il vaut donc mieux bien s’équiper pour ne pas arriver au bureau tout trempé. Chez Decathlon, on peut par exemple trouver une parka imperméable très efficace, qui, pour ne rien gâcher, est aussi stylée et confortable. Elle n’échappe en plus pas aux promotions des soldes d’hiver et est en ce moment proposée à moins de 60 euros.

Les atouts de cette parka Decathlon

Son excellente imperméabilité

Ses poches profondes

Ses soufflets latéraux bien pensés

Au lieu de 70 euros, le parka imperméable bleue de Decathlon est aujourd’hui disponible en promotion à 56 euros sur le site officiel.

Une jolie parka pratique à porter à vélo

La parka proposée par Decathlon est un modèle qui, comme toutes les bonnes parkas, est suffisamment long pour bien vous protéger, jusqu’au-dessus des genoux ici. Elle présente ici un effet ciré et une coupe droite et ample. Surtout, elle offre une belle liberté de mouvement et ne nous oppresse aucunement, que l’on soit à vélo ou à pied. Cette parka est également dotée de soufflets latéraux réglables avec des boutons clipsables qui permettent d’accentuer ce sentiment de largesse.

Dans l’ensemble, cette parka a bénéficié de finitions très soignées, mais quelques points noirs doivent tout de même être mentionnés. Lors de notre test, si nous avons jugé les bandes réfléchissantes réversibles très utiles la nuit, nous avons nettement moins aimé le fait qu’elles se détachent trop facilement et souvent.

Une étanchéité amplement maîtrisée

Cette parka Decathlon possède par ailleurs un indice Schmerber de 25 000 mm (l’unité de mesure de l’imperméabilité) ; excellent, donc. Au cours de notre test, elle a gardé notre journaliste bien au sec sous une pluie fine et une autre modeste, à vélo et à pied. Retenez tout de même que si vous lavez ce manteau, celui-ci perdra une grosse partie de son imperméabilité. Son indice Schmerber chutera alors à 10 000 mm.

De plus, sachez que la capuche ne pourra pas se caler par-dessus un casque de protection, ce qui est bien dommage. Si vous êtes à pied, son port sera bien plus agréable, même si elle pourra être jugée trop courte par les porteurs de lunettes. Enfin, cette parka Decathlon n’est pas vraiment faite pour l’hiver, et est bien plus adaptée aux températures automnales ou printanières. Si vous souhaitez la porter cet hiver, on vous conseille de multiplier les couches dessous. On salue tout de même ses propriétés coupe-vent bien efficaces.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la parka vélo imperméable de Decathlon.

