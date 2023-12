On a testé la parka vélo imperméable de Decathlon : 70 € d’achat utile

Que vaut la parka vélo imperméable de Decathlon ? Nous avons pu l’essayer au guidon de notre cycle, mais aussi à pied pour se déplacer en ville. Voici notre verdict.

Vous n’êtes pas sans savoir que Decathlon dispose d’un solide catalogue en matière de textile et d’équipements pour les cyclistes en herbe et débutants. Parmi les articles proposés, une parka anti-pluie récemment ajoutée au catalogue et vendue au prix de 70 euros. Que vaut-elle au quotidien ? Nous l’avons testé à pied et à vélo électrique, voici notre retour d’expérience.

Ce test a été réalisé à partir d’un produit prêté par la marque.

Informations clés

Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques informations clés méritent votre attention. Premièrement, ladite parka n’a pas vraiment de nom officiel. Vous la trouverez sur le site de l’enseigne tricolore sous le nom générique de « PARKA IMPERMEABLE VELO VILLE UNISEXE ». Elle s’adapte donc autant aux hommes qu’aux femmes.

Vendu 70 euros, ce vêtement est décliné en deux coloris : vert bronze (notre modèle d’essai) et gris tempête, ainsi qu’en cinq tailles (XS, S, M, L, XL) pour s’adapter au maximum de morphologie. Decathlon ratisse large et cherche à cibler le maximum d’utilisateurs possibles.

Sachez enfin que cette parka revendique un poids de 800 grammes et profite d’une garantie de 2 ans.

Design et praticité

Comme toute parka qui se respecte, celle de Decathlon joue inévitablement sur sa longueur pour vous tomber au-dessus des genoux. C’est tout le principe d’une parka : comparée à une veste classique, elle protège en partie le bas de votre corps. Elle profite ici d’un effet ciré et d’une coupe droite et ample. Nous avons pour notre part testé la taille M, sur une personne de 175 cm.

Si la parka tombait parfaitement au niveau des épaules et des manches, je l’ai à titre personnel trouvé un poil trop longue. Une taille S aurait peut-être été plus juste, et encore. Il n’empêche, elle offre une belle liberté de mouvement, que ce soit à vélo ou à pied : je ne me suis jamais senti étriqué, oppressé ou gêné en pédalant ou en marchant. C’est un bon point.

Source : Brice Zerouk – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Des soufflets latéraux réglables avec des boutons clipsables permettent en outre d’accentuer ce sentiment de largesse. C’est bien pensé. Une fois de retour sur terre, vous pouvez tout à fait les rattacher afin d’opter pour une base inférieure plus cintrée.

Globalement, cette parka Decathlon jouit de belles finitions : elle fait dans le classique et la sobriété, mais aussi et surtout dans l’efficacité. La glissière de la fermeture éclair est par exemple très bien positionnée pour fermer sa veste : à mi-hauteur, soit un accès idéal pour vos mains. Pas besoin de se contorsionner tel un gymnaste pour l’apprivoiser.

Source : Brice Zerouk – Frandroid Source : Brice Zerouk – Frandroid Source : Brice Zerouk – Frandroid Source : Brice Zerouk – Frandroid

Au chapitre des petits points noirs, citons les bandes réfléchissantes réversibles. Elles sont certes utiles pour améliorer votre visibilité la nuit auprès des autres usagers, mais elles se détachent trop facilement – et surtout bien trop souvent – dès lors que vous faites basculer un sac à dos par exemple. Cela m’est très régulièrement arrivé dans le métro, en arrivant chez moi ou au travail.

Quand ses fameuses bandes restent bien en place, elles ont tendance à se « comporter » n’importe comment une fois que vous posez votre parka sur un porte-manteau ou un siège. Au moment de devoir me rhabiller, les bandes s’étaient entre temps entortillées autour de la manche. Il faut alors les ajuster.

Source : Brice Zerouk – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid

De leur côté, les poches sont à la fois pertinentes et frustrantes. D’un côté, leur profondeur permet de caler une énorme quantité d’effets personnels. J’ai par exemple pu y ranger mes gants, un porte-monnaie et un téléphone en même temps dans l’un d’elles, et des fruits et légumes dans une autre lors de petites courses. C’est très pratique.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Brice Zerouk – Frandroid Source : Brice Zerouk – Frandroid

En revanche, elles sont malheureusement un poil hautes d’accès, et un peu trop positionnées vers l’arrière pour y accéder naturellement. cela dépendra évidemment de votre morphologie et taille : me concernant, ce n’était pas optimal. À noter qu’aucune poche intérieure n’est au menu.

Protection et étanchéité

En premier lieu, sachez qu’il est difficile d’établir un protocole de test scientifique maison pour tester l’étanchéité d’une telle parka anti-pluie. Nous l’avons donc essayé dans des conditions réelles. En tout cas, son indice Schmerber de 25 000 mm – c’est l’unité de mesure de l’imperméabilité – communiqué par Decathlon est tout simplement excellent.

Avec une telle valeur, un vêtement est censé résister à l’eau quelles que soient les conditions. C’est en tout cas ce qu’accordent à dire les sites spécialisés en la matière. Nous concernant, nous avons pu la mettre à l’épreuve aussi bien sous une pluie fine que modeste, à vélo ou à pied. Dans les deux cas, la parka a tenu bon et aucune eau n’a traversé le vêtement. Bref, la parka m’a gardé au sec : mission accomplie.

Information importante : si vous lavez votre parka, celle-ci va perdre une grosse partie de son imperméabilité. Son indice Schmerber chute alors à 10 000 mm, la rendant beaucoup moins adaptée aux trajets sous la pluie.

Sa belle longueur permet en outre de protéger une partie de vos jambes, même si la veste a parfois tendance à glisser sur le côté, laissant vos gambettes orphelines de toute protection. Cela va aussi dépendre de votre position de conduite, et donc de votre vélo.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Si vous portez un casque de protection, la capuche ne peut pas se caler par-dessus. À pied, elle s’avère en outre bien utile, mais un poil trop courte sur l’avant : mes lunettes n’ont pas été épargnées par les gouttes de pluie. Mon crâne s’est par ailleurs très bien coincé dans le creux de la capuche, pour une belle dose de confort.

En revanche, il est difficile d’associer capuche et casque audio : ce dernier est d’un coup d’un seul compressé, rendant son port inconfortable. Pour terminer, des cordons sont présents de part et d’autre de la capuche pour la serrer comme bon vous semble.

Pour quelle saison et à quelle température ?

Cette parka de Decathlon n’est pas faite pour l’hiver. Il faut plutôt la considérer comme une veste d’automne ou de printemps, adaptée pour des températures chutant au maximum à 10 degrés, à 1 ou 2 degrés près. Mais à condition alors de multiplier les couches. J’ai par exemple porté un tee-shirt, un pull et une sous-veste, ainsi qu’un sous-pantalon, pour me sentir thermiquement à l’aise, aussi bien à vélo qu’à pied.

En tout cas, ses propriétés coupe-vent m’ont semblé efficaces une fois sur le guidon de mon cycle. Il convient de bien boucher les trous par lesquels pourrait passer l’air, comme au niveau du cou et des manches par exemple. Une bonne paire de gants épaisse n’est jamais de trop.

Sous les 10 degrés, vous risqueriez d’avoir bien trop froid, même si cela dépend évidemment de votre niveau de frilosité. Ou alors, faites en sorte de porter des sous-couches ultra efficaces contre le froid afin de vous protéger au maximum.

Un bon bilan global, mais quelques petits points noirs

Que pensez de cette parka anti-pluie Decathlon vendue 70 euros ? Dans les faits, elle remplit sa mission. Elle se montre imperméable face aux intempéries (pluie fine et modeste, dans notre cas), aussi bien sur des trajets de 15 ou 20 minutes, à pied ou à vélo. Son indice d’imperméabilité de 25 000 mm est en tout cas très rassurant sur le papier.

Conçu pour des températures n’allant pas en deçà des 10 degrés – à moins d’être très bien protégé avec de multiples couches – ce vêtement récolte d’autres bons points : un joli look, des finitions soignées, des poches très profondes, un système d’attache pratique et des soufflets latéraux bien pensés pour apporter plus de souplesse au produit.

Plusieurs petits points noirs doivent être mis en exergue : de par leur placement un poil haut, les poches sont un poil difficile d’accès ; la capuche était légèrement courte pour correctement protéger mes lunettes ; et surtout, les bandes réfléchissantes s’arrachent presque systématiquement – en plus de s’entortiller – au moment de manipuler un sac à dos. Rien de rédhibitoire non plus, rassurez-vous.

Pour 70 euros, vous avez affaire à un produit équilibré, efficace et design. Le tout garanti 2 ans.