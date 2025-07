Cette petite barre de son TCL 2.0 compatible Dolby Atmos ne dépasse pas les 65 €

Si vous souhaitez rehausser la qualité sonore de votre TV avec une bonne barre de son, mais sans pour autant vous ruiner, vous pourriez par exemple opter pour la TCL S45HE. Ce modèle compatible Dolby Atmos est proposé à 64 euros au lieu de 99 euros sur Amazon.

Les barres de son permettent de renforcer considérablement l’immersion pendant les soirées cinéma à la maison. Certaines peuvent même simuler un environnement sonore en 3D grâce aux technologies Dolby Atmos et DTS Virtual:X, à l’image de la TCL S45HE. Mais contrairement à la plupart des modèles disponibles sur le marché qui proposent ces compatibilités, cette dernière n’est pas trop onéreuse : grâce à une baisse de prix, on peut la trouver à moins de 65 euros.

Les points forts de la TCL S45HE

Une barre de son compacte avec un rendu 2.0

Compatible Dolby Atmos et DTS Virtual:X

Un système d’amélioration des basses

Au lieu de 99 euros, la barre de son TCL S45HE est aujourd’hui disponible en promotion à 64 euros sur Amazon. On le trouve aussi en promotion chez E.Leclerc.

Une barre de son compacte avec une bonne connectique

La barre de son TCL S45HE est tout d’abord un modèle compact et discret : avec ses dimensions de 81 x 6 x 9,8 cm, elle se fond facilement dans votre intérieur, sous votre TV. Vous l’aurez sûrement dès remarqué, elle ne s’accompagne pas d’un caisson de basses externe, ce qui est assez dommage puisque cet appareil est indispensable pour réellement ajouter de la profondeur au son. On se console avec un caisson intégré de 50 W ; c’est mieux que rien.

Concernant sa connectique, elle est plutôt étendue : une entrée optique, une entrée auxiliaire, un port USB 2.0 et surtout un port HDMI 2.1 compatible eARC. Le volume de la barre de son peut donc être réglé avec la même télécommande que celle du TV. Le Bluetooth 5.2 est aussi de la partie et permet d’utiliser la barre de son comme une enceinte sans fil pour diffuser de la musique depuis un smartphone, par exemple.

Un son enveloppant

Avec une puissance de 100 W RMS, la TCL S45HE peut sonoriser un petit salon, mais pourrait montrer ses limites dans de grandes pièces. Elle propose par ailleurs un rendu 2.0, ce qui veut dire qu’elle ne dispose que de canaux frontaux, sans haut-parleurs verticaux, lesquels sont pourtant essentiels pour profiter d’effets aériens et d’un son vraiment immersif.

Enfin, malgré l’absence de ces haut-parleurs orientés vers le plafond, la TCL S45HE est quand même compatible avec les formats Dolby Atmos et DTS Virtual:X, des technologies qui promettent un son enveloppant semblant provenir de toutes les directions. La barre de son est donc en théorie capable de simuler une spatialisation verticale : le son devrait être plus large et immersif, sans pour autant offrir le même effet 3D complet qu’un modèle équipé de canaux verticaux.

