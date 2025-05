En promo, cette récente barre de son TCL (7.1, Dolby Atmos) offre une immersion sonore puissante

La TCL Q85H est une barre de son qui surprend autant par ses specs que son tarif. FabriquĂ©e pour accompagner un bon film comme une sĂ©rie Netflix, elle s’impose comme une solution simple, efficace et costaude pour sonoriser un salon avec un prix compĂ©titif. Une ODR permet un prix encore plus accessible chez Boulanger de 499 euros Ă 429 euros.

Les tĂ©lĂ©viseurs d’aujourd’hui brillent par leur finesse, leur dalle 4K, leurs contrastes tranchĂ©s comme un rasoir. Mais cĂ´tĂ© son, c’est souvent une autre histoire. Ă€ force de rogner sur l’épaisseur, les constructeurs ont aussi aminci les haut-parleurs. En gros, une image somptueuse… portĂ©e par un son plat, sans coffre, ni relief. C’est lĂ que les barres de son comme le fleuron de la marque de TCL, la Q85H entrent en jeu. La marque chinoise lance une offre de remboursement pour rĂ©cupĂ©rer 70 euros jusqu’au 22 juillet via le site marchand Boulanger.

Les atouts de cette TCL Q85H

Un système 7.1.4 canaux avec la technologie Ray-Danz

Une puissance totale de 860 W

Supporte les technologies Dolby Atmos et DTS:X

Au lieu de 499 euros, la TCL Q85H est aujourd’hui disponible en promotion Ă 429 euros sur Boulanger, après l’activation de l’ODR.

Une immersion sonore digne des salles obscures

La TCL Q85H ne se contente pas de booster le son de votre téléviseur. Grâce à ses 15 haut-parleurs répartis stratégiquement, elle crée une bulle sonore enveloppante. La technologie Ray-Danz utilise des réflecteurs acoustiques pour élargir la scène sonore, tandis que les haut-parleurs orientés vers le plafond et les enceintes surround sans fil ajoutent de la verticalité au son.

Elle prend en charge Dolby Atmos et DTS:X, deux technologies audio parmi les plus immersives du moment. Elles permettent de spatialiser le son dans toutes les directions, devant, derrière, sur les côtés et au-dessus pour un rendu cinéma à la maison, même sans multiplier les enceintes.

Avec son design en aluminium brossĂ©, la Q85HE s’intègre parfaitement Ă tout intĂ©rieur moderne. Elle peut ĂŞtre posĂ©e sur un meuble ou fixĂ©e au mur selon vos prĂ©fĂ©rences.

Une installation ready to use, et une connectivité complète

L’installation est un jeu d’enfant : branchez-la Ă votre tĂ©lĂ©viseur via HDMI eARC, connectez le caisson de basses et les enceintes surround Ă une prise Ă©lectrique, et le tour est jouĂ©. La technologie AI Sonic se charge ensuite de calibrer automatiquement le son en fonction de l’acoustique de votre pièce.

La TCL Q85H coche toutes les cases côté connectivité sans fil. Elle embarque le Bluetooth 5.1 pour une latence réduite et une stabilité renforcée, idéal pour streamer depuis un smartphone sans décalage. Ajoutez à cela la compatibilité AirPlay 2 et Chromecast intégré, et vous obtenez une barre de son aussi ouverte qu’un hub multimédia : iPhone, Android, tablette ou PC, tout le monde peut s’y connecter en quelques secondes.

Mais ce qui distingue vraiment cette Q85H c’est Tutti Choral. Ce système de synchronisation audio propriétaire développé par TCL permet une parfaite coordination entre la barre de son et les téléviseurs TCL compatibles. Le son semble provenir de l’écran lui-même, renforçant encore l’immersion visuelle et sonore. Plus besoin de jongler avec les volumes ou de subir des micro-décalages audio : tout est fluide, propre et parfaitement calé.

Afin de comparer la TCL Q85H avec d’autres références de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures barres de son testées du moment.

