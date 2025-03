La puissante barre de son Yamaha SR-B40A compatible Dolby Atmos est bradée à -20 % chez Boulanger

Parce que l’audio d’un téléviseur, aussi bon soit-il, n’est jamais d’une qualité folle, rien ne vaut une bonne barre de son comme la Yamaha SR-B40A qui est disponible à 359 euros sur Boulanger.

Lancée en septembre 2023 pour 499 euros aux côtés de la SR-B30A, la Yamaha SR-B40A est une barre de son accompagnée d’un caisson de basses sans-fil. C’est d’ailleurs l’une des principales différences avec son homologue, la SR-B30A, qui propose une entrée pour brancher un caisson externe. Le prix, aussi, était différent puisque la SR-B30A était vendue 349 euros. En ce moment chez Boulanger, vous avez l’occasion d’avoir la SR-B40A pour quasiment le même prix que la SR-B30A, avec pas moins de 140 euros de réduction.

Les points forts de la Yamaha SR-B40A

Les 7 haut-parleurs permettent une puissance de 220W RMS

La compatibilité Dolby Atmos

Le caisson de basse sans-fil est un vrai plus

Comme on l’a dit plus haut, la Yamaha SR-B40A fut lancée à 499 euros en 2023. Depuis, elle était plutôt disponible autour de 449 euros, mais en ce moment chez Boulanger, elle est affichée à 359 euros.

Une barre de son compacte et immersive

La Yamaha SR-B40A propose le fameux traitement Dolby Atmos, qui enrichit l’expérience sonore, peu importe ce que vous regardez ou écoutez. Les médiums assurent des voix claires et naturelles, tandis que les graves feutrées et dynamiques équilibrent l’ensemble pour un son immersif. En plus elle propose un mode Clear Voice pour accentuer la clarté des dialogues, un atout pour les films et séries.

Côté technologies, la SR-B40A prend en charge le Bluetooth pour écouter de la musique sans fil. Cependant, l’absence de Wi-Fi limite son utilisation, notamment pour caster ou pour utiliser un assistant vocal. Niveau connectique, Yamaha a opté pour une sortie HDMI eARC et deux entrées optiques. Son interface, bien que fonctionnelle, repose uniquement sur des voyants lumineux au lieu d’un affichage plus précis, ce qui peut compliquer son utilisation. Heureusement, l’application Sound Bar Remote et la télécommande simplifient la navigation.

Des finitions sobres et une construction classique

Avec une conception mêlant plastique et tissu, la Yamaha SR-B40A reste sobre et s’intègre facilement dans votre salon, même si son design manque d’originalité. Son caisson de basses compact, doté d’un haut-parleur de 6,25 pouces, descend jusqu’à 54 Hz pour renforcer l’impact des basses fréquences.

Le mode Bass Extension ajoute encore plus de profondeur aux basses, rendant les scènes d’action plus percutantes. La barre de son fait 91 x 6,2 x 13,1 cm pour 11,5 kg, et le caisson fait 19,4 x 41,9 x 40,7 cm pour 8,1 kg, il faut donc prévoir un peu de place devant le TV et au sol pour pouvoir poser le tout. Le caisson a l’avantage d’être sans-fil, ce qui facilite son placement.

