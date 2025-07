Le rachat de SFR en bonne voie, les compliments de Xiaomi à Tesla et une nouvelle batterie XXL chez DJI – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 2 juillet : le rachat de SFR bien entamé, les compliments du patron de Xiaomi envers Tesla et une batterie XXL chez DJI. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid

DJI POWER 2000

« Ça y est, le rachat de SFR est lancé » : Bouygues Telecom et Free se partageraient le carré rouge

Depuis quelques années, les rumeurs bruissent autour du rachat de SFR pour un retour à trois opérateurs en France. Selon les informations de BFM Business, les discussions auraient déjà commencé entre SFR d’un côté et Boygues Telecom et Free de l’autre. Il semble en effet que les deux opérateurs se partageraient le réseau, les boutiques et les abonnés SFR.

« Tesla est vraiment incroyable » : le patron de Xiaomi réagit à une nouvelle fonction des voitures électriques d’Elon Musk

Quelques jours à peine après l’annonce de son propre SUV électrique, la YU7, le patron de Xiaomi, Lei Jun, n’a pas tari d’éloge sur l’un de ses principaux concurrents, Tesla. Pour le cadre chinois, la conduite entièrement autonome de Tesla fait encore figure de référence et d’exemple à suivre.

DJI lance sa nouvelle batterie solaire à la capacité XXL qui rend jalouse la Renault Zoé électrique

DJI a dévoilé cette semaine sa nouvelle batterie externe à la capacité XXL. Comme son nom l’indique, la nouvelle DJI Power 2000 propose une capacité de rien de moins que 2048 Wh, soit de quoi alimenter un frigo pendant 40 heures, avec une sortie de 3000 W de puissance. La charge est par ailleurs annoncée comme ultra rapide, en tout juste 45 minutes?