DJI lance sa nouvelle batterie solaire à la capacité XXL qui rend jalouse la Renault Zoé électrique

DJI ne fait plus seulement des drones. Le géant chinois aussi présent dans le vélo électrique ou les caméras étoffe sa gamme de batterie solaire avec la Power 2000. Au programme : des performances qui devraient rendre jaloux les concurrents, mais aussi la Renault Zoé.

DJI Power 2000

DJI, le roi des airs devenu fournisseur d’énergie domestique ? Avec sa nouvelle station électrique portable Power 2000, le géant chinois étend une fois de plus son empire bien au-delà du drone.

Et cette fois, ce n’est pas pour jouer les figurants. Face aux mastodontes du secteur comme EcoFlow, Anker ou Bluetti, DJI mise sur une formule explosive : une capacité généreuse, un format ultra-compact, une recharge ultra-rapide et une extension délirante jusqu’à 22 kWh. Mais attention à la longévité de l’appareil comme nous verrons plus loin.

Une centrale électrique dans le coffre

À première vue, la DJI Power 2000 ressemble à un énième cube noir destiné aux campeurs et aux bricoleurs du dimanche. Mais ne vous y trompez pas : sous ses 40 centimètres de long, cette station cache une capacité de 2 048 Wh capable d’alimenter sans broncher un frigo pendant 40 heures, ou une cafetière pendant près de deux heures.

Plus étonnant encore, DJI a réussi à caser une puissance de sortie de 3 000 watts en continu dans un boîtier de seulement 32,6 litres. C’est plus que la plupart des modèles concurrents, et le tout, sans sacrifier la portabilité, même si le poids n’a pas été précisé pour le moment.

DJI POWER 2000

Et si ça ne suffit pas ? Jusqu’à 10 batteries d’extension peuvent venir gonfler la capacité totale à plus de 22 000 Wh, de quoi tenir plusieurs jours en totale autonomie. C’est la capacité de la première batterie de la Renault Zoé !

On parle ici d’une configuration digne d’un van aménagé, voire d’un plan B sérieux pour la maison en cas de coupure prolongée.

Une recharge ultra-rapide

L’autre claque, c’est le temps de recharge. DJI promet 80 % de batterie en seulement 45 minutes sur secteur, grâce à une puissance d’entrée de 2 200 watts. Même via panneaux solaires (jusqu’à 1 800 watts), la Power 2000 peut être pleine en 75 minutes. Ajoutez à cela une recharge hybride (solaire + réseau), et vous obtenez une flexibilité intéressante.

DJI a clairement conçu sa station comme un couteau suisse énergétique. Elle peut puiser dans l’alternateur de votre voiture, s’adapter à un camping-car, recharger votre drone ou sauver votre congélateur pendant une panne EDF.

Pensée pour les créateurs, pas que les campeurs

Dans son discours, DJI parle aussi aux vidéastes. Et ce n’est pas un hasard. Avec ses multiples ports AC, USB-C jusqu’à 140 watts, ports filetés 1/4″, et accessoires dédiés à la production nomade, la Power 2000 vise clairement les pros du contenu sur le terrain. Un éclairage LED, une station de montage mobile, un frigo, etc.

Le tout est bien sûr connecté via l’app DJI Home, qui permet de monitorer et piloter l’ensemble de la configuration à distance. Pratique pour ajuster les flux d’énergie ou activer le mode UPS (onduleur) en cas d’orage par exemple.

Autre point fort : son fonctionnement quasi inaudible (29 dB), ce qui est rare sur des stations de cette taille. Le tout repose sur une chimie LFP (lithium fer phosphate) avec 4 000 cycles de charge annoncés. C’est peut-être là où DJI déçoit. La plupart des concurrents passent désormais sur des garanties de 6 000 cycles, ce qui permet d’utiliser la batterie plusieurs années supplémentaires.

Une vraie alternative domestique ?

Avec Power 2000, DJI signe une incursion crédible dans l’univers très disputé du stockage résidentiel et de l’outdoor. Si vous vivez en maison, en van, ou si vous produisez du contenu en pleine nature, difficile de ne pas être séduit par cette station ultra-complète, taillée pour l’urgence comme pour l’autonomie prolongée.

On regrette toutefois que la batterie de DJI ne soit pas une vraie batterie solaire plug and play. Elle ne peut pas réinjecter de l’énergie dans le réseau électrique de la maison par exemple. Donc elle servira surtout à des usages en mobilité plutôt qu’à la maison.

Reste la question du prix, encore non communiqué dans le communiqué sous embargo, mais qui devrait se situer dans la tranche haute du marché compte tenu des prestations. Si DJI parvient à rester sous la barre des 1 500 euros, ce pourrait être un beau coup de tonnerre.