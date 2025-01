On a vu la nouvelle batterie chinoise qui veut remplacer les Tesla Powerwall et qui arrive en France

La marque chinoise Bluetti était présente au CES pour dévoiler deux nouvelles batteries de stockage, dont une portable : Apex 300 et EnergyPro 6K. Cette dernière vise clairement les Tesla Powerwall. Nous avons pu l’approcher de près et discuter avec le fabricant.

Bluetti Apex 300

Lors du CES 2025 de Las Vegas, il y a eu de nombreuses annonces autour des batteries de stockage et des panneaux photovoltaiques. Parmi les nombreuses marques sur place, on pouvait noter la présence de Bluetti. On les connaît bien chez Frandroid, puisqu’on avait eu la chance de visiter leurs lignes de production à Shenzen il y a quelques mois.

Pour aller plus loin

Comment sont fabriquées les batteries solaires : de la cellule au produit fini

Bluetti n’est pas venu les mains vides à Vegas : le fabricant a levé le voile sur deux nouveaux produits, plutôt complémentaires entre eux.

Le nouveau concurrent du Tesla Powerwall

On commence par la batterie la plus impressionnante : l’EnergyPro 6K. Derrière ce nom qui peut faire penser à une télévision, on trouve en fait une batterie de stockage stationnaire. En d’autre terme, il s’agit d’une batterie à fixer au sol ou sur un mur, et qui n’a pas vocation à être déplacé. C’est un concurrent des Tesla Powerwall.

Bluetti EnergyPro 6K

L’idée : stocker l’énergie des panneaux photovoltaïques dans cette immense batterie de 7,68 kWh de capacité. Il est bien sûr possible de relier plusieurs batteries (jusqu’à cinq) entre elles, pour atteindre 38,4 kWh. Précisons que les cellules sont de type LFP (lithium fer phosphate, sans cobalt) pour une meilleure durée de vie.

L’EnergyPro 6K va plus loin que le simple stockage, puisqu’un onduleur intelligent est intégré à la batterie, en option. Ce qui permet alors de basculer l’alimentation de la maison directement sur cette batterie en cas de problème sur le réseau électrique par exemple. Ou tout simplement pour consommer l’énergie de la batterie la nuit, lorsque les panneaux solaires ne sont pas en activité.

Bluetti EnergyPro 6K

L’avantage de ce format non portable, c’est qu’il y a la place pour le refroidissement. Ce dernier est passif, ce qui signifie qu’il n’y a aucun ventilateur présent dans la batterie, et donc aucun bruit. C’est une bonne nouvelle, car les batteries portables peuvent faire beaucoup de bruit lors des phases de charge ou de décharge.

En termes de puissance justement, un EnergyPro 6K permet de sortir 5,8 kW de puissance, contre 29 kW avec cinq batteries reliées entre elles. C’est amplement suffisant pour une maison traditionnelle.

Une nouvelle batterie portable de stockage

On passe maintenant à la batterie portable, dénommée Apex 300. Celle-ci a été pensée pour être aussi bien utilisée en déplacement (camping, vacances, etc.) ou à la maison, comme une batterie de stockage.

Il suffit de regarder les chiffres pour s’en convaincre : jusqu’à 58 kWh de capacité et 11,52 kW de puissance. Mais attention, c’est dans le cas où vous connectez trois onduleurs (qui contiennent chacun une batterie) et 18 batteries ! Il est aussi possible de relier jusqu’à 30,7 kW de puissance en provenance de panneaux solaires. Des chiffres impressionnants pour une « simple » batterie portable.

Contrairement aux produits précédents, Bluetti intègre désormais une batterie de stockage dans les onduleurs. Ces derniers ne sont donc pas de simples onduleurs. Ce qui permet de gagner en flexibilité et de les utiliser pour partir en voyage par exemple.

L’objectif de l’Apex 300 est le même que l’EnergyPro 6K, à savoir stocker l’électricité produite par les panneaux solaires. Mais avec l’avantage de pouvoir les amener avec soi. En revanche, on perd le refroidissement passif, ce dernier se fait de manière active, avec des ventilateurs.

Chaque batterie intègre une capacité de 2,7 kWh. Chaque onduleur intègre une batterie de capacité similaire, et une puissance maximale de décharge de 3,8 kW. Largement suffisant pour, par exemple, alimenter un four pendant une bonne heure.

La série Elite v2 améliore les batteries légères

Enfin, Bluetti a profité du CES pour dévoiler la nouvelle série Elite V2 qui sera lancée en mars. Au programme : une capacité en hausse (2 kWh) avec une puissance de décharge de 2,6 kW. On retrouve toujours les cellules LFP de la V1.

Ici, il s’agit davantage d’une batterie de stockage portable que d’une batterie stationnaire. On peut alors l’amener n’importe où avec soit, mais aussi la relier à sa maison, en cas de coupure de courant, ou tout simplement pour l’alimenter via des panneaux photovoltaïques.

Elle est garantie 5 ans, avec une durée de vie annoncée pour 17 ans, avec plus de 6 000 cycles de charge et décharge. Merci la technologie LFP !

Les prix en euros de ces trois produits devraient être connus dans les prochains jours directement depuis le site français de Bluetti.