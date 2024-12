Voici comment Tesla va aider la France à bâtir la plus grande batterie du pays

L’entreprise TagEnergy va construire une immense plateforme de stockage d’électricité dans la Marne. Celle-ci sera la plus grande infrastructure de ce type en France, et elle fera appel à Tesla, qui sera chargé de fournir ses Megapacks. On vous explique.

On le sait, l’électricité est une ressource qu’il faut préserver, surtout en cette période hivernale où la demande est particulièrement forte. C’est notamment pour cela que le gouvernement ne cesse d’encourager les Français et les entreprises à la sobriété énergétique.

Un immense centre de stockage

Car en hiver, le risque de coupure de courant est plus élevé que le reste de l’année, en raison de l’utilisation intensive du réseau électrique, notamment pour le chauffage mais pas seulement. Sans parler du fait que les prix augmentent depuis quelques années, même si ça sera l’inverse pour 2025. C’est donc pour cela que l’ADEME avait présenté une série d’astuces pour réduire sa consommation énergétique. Mais en parallèle, des solutions technologies se développent également afin de réduire la demande en France.

Et l’un des points clés réside dans le stockage de l’énergie, qui se développe à vitesse grand V. TotalEnergies par exemple, a pour projet de développer pas moins de cinq à sept GWh de capacité brute dans le monde d’ici à 2030. Et plusieurs centres existent déjà sur notre territoire, à Dunkerque notamment. Ce n’est pas tout, car une autre société veut aussi se développer en France. Il s’agit de TagEnergy, qui annonce la création d’une immense plateforme de stockage chez nous.

Celle-ci sera située dans la Marne, et plus précisément dans la commune de Cernay-lès-Reims. Comme elle l’explique dans un communiqué, le projet n’en est pour le moment qu’à ses débuts, puisque le raccordement au réseau signifiant la fin des travaux est prévu pour la fin de l’année prochaine. Ce BESS (Battery Energy Storage System) fera appel à un prestataire bien connu pour fournir ses unités de stockage. Il s’agit en effet de Tesla, qui a reçu une commande pour environ 140 Megapacks, contenant des batteries et des onduleurs.

Ces derniers utilisent non pas des cellules NMC (nickel – manganèse – cobalt), généralement utilisées, mais ils font appel à la chimie LFP (lithium – fer – phosphate). Moins chère, celle-ci dure également plus longtemps et surtout, elle réduit le risque d’emballement thermique, qui peut engendrer un incendie. Chaque Megapack, qui prend la forme d’un conteneur mesure 8,8 mètres de long. Ils seront accompagnés de 70 transformateurs de moyenne tension, et de deux transformateurs de 225 000 volts. Le tout sur une surface totale de 3,5 hectares.

Un projet ambitieux

Selon TagEnergy, ce centre de stockage affichera une capacité de 480 MWh et une puissance de 240 MWh, ce qui signifie qu’il devrait couvrir 20 % des besoins en électricité du département de la Marne. Pour rappel, ce dernier compte environ un demi-million d’habitants. En fait, il faut savoir que cette batterie géante aura trois objectifs principaux. Le premier sera d’optimiser l’utilisation de l’énergie décarbonée, puisque l’électricité sera d’origine solaire, entre autres. Le second sera de renforcer la stabilité du réseau.

Enfin, la troisième mission de ce centre sera de fournir de l’énergie pendant les périodes de pointe. C’est particulièrement le cas en hiver, comme nous l’avons expliqué plus haut. En fait, pour faire simple, ce système de Megapack fonctionne un peu comme la charge bidirectionnelle sur une voiture électrique, qui joue alors le rôle de batterie de stockage. L’énergie est conservée dans l’auto puis celle-ci peut être raccordée au réseau ou directement sur une maison pour l’alimenter, notamment pendant les heures pleines.

La construction du site de Cernay-lès-Reims devrait démarrer dès le mois de janvier prochain. TagEnergy précise qu’elle financera 100 % de ce projet, dont le coût devrait dépasser les 100 millions d’euros, rien que pour la fabrication. Une part sera cependant prise en charge par un consortium bancaire réunissant la Caisse d’Épargne et ABN AMRO, NORD/LB. Tesla peut produire actuellement 40 GWh de Megapacks par an, mais la firme prévoit de construire une autre usine en Chine pour répondre à la demande grandissante.