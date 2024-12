Voici 37 astuces officielles pour réduire votre facture d’électricité efficacement

Bonne nouvelle : les prix de l’électricité vont baisser l’an prochain, d’au moins 14 %. Pour réduire davantage la facture, l’Ademe liste 37 manières simples de réduire votre facture dès maintenant.

Depuis plusieurs années déjà, le prix de l’électricité ne cesse de grimper, au grand dam des Français qui subissent de plein fouet cette hausse. La dernière en date remonte au mois de février, avec une augmentation atteignant les 22 % pour certains clients. Heureusement, la tendance va bientôt s’inverser.

Un prix encore en hausse

Le gouvernement a annoncé une chute des prix en 2025. En parallèle, l’autorité de la concurrence demande la suppression des tarifs réglementés, qui sont pourtant plébiscités par la grande majorité des consommateurs en France. Cependant, l’État pourrait décider de les conserver encore quelques années, conformément à la demande de la Commission de régulation de l’énergie (CRE).

Une bonne nouvelle, qui devrait permettre de limiter les dégâts. Car à l’heure actuelle, se chauffer devient parfois très difficile pour certains, du fait de la forte hausse des prix. Heureusement, l’Ademe, un organisme dépendant notamment du ministère de la Transition écologique donne quelques astuces pour faire des économies sur sa facture d’électricité. Dans un document récemment publié, elle émet pas moins de 37 recommandations, qui peuvent être appliquées par la plupart des Français.

L’organisation rappelle d’abord que l’une des clés pour dépenser moins est de réduire la température dans sa maison. Ainsi, il est recommandé de ne pas dépasser les 19 degrés dans les pièces à vivre lorsqu’elles sont occupées, et de descendre à 17 degrés lorsqu’elles sont vides. Une température identique dans les chambres, durant la nuit et lorsqu’elles sont inoccupées. Dans la salle de bain, il est conseillé d’être à 22 degrés durant la douche et de se limiter à 17 degrés le reste du temps.

Selon l’Ademe, « la baisse du chauffage de 1°C peut entraîner une réduction de 7 % de la consommation d’énergie ». Elle conseille également de mettre le chauffage en mode hors gel lors des longues absences et de simplement le baisser si vous vous absentez pour une courte durée. Mais ce n’est pas tout, car l’Agence donne également une foule de conseils très faciles à appliquer au quotidien. Par exemple, éteindre les lumières lorsque vous quittez une pièce, privilégier les cycles « Eco » sur la machine à laver ou encore éteindre la box avant d’aller dormir.

Et pour la voiture électrique ?

Le document émanant de l’Ademe évoque globalement tout ce qui est possible de faire pour économiser l’électricité dans toutes les pièces de la maison, mais également à l’extérieur. Il conseille par exemple de faire plutôt sécher le linge dans le jardin ou d’installer un système d’arrosage goutte à goutte. Cependant, et assez étonnement, pas une seule fois la voiture électrique n’est évoquée. Pourtant, selon une étude menée par Enedis, 88 % des recharges s’effectuent à la maison. Or, on sait que cela est particulièrement énergivore.

Mais alors, comment faire pour réaliser des économies à ce niveau là ? En fait, il existe plusieurs solutions. La première, c’est d’opter pour un contrat adapté tel que l’abonnement Tempo proposé par EDF, qui propose notamment des heures pleines et creuses. Ensuite, il est recommandé de programmer la recharge de votre véhicule à domicile durant ces dernières, afin de bénéficier de tarifs légèrement réduits. Par exemple, avec une Renault Mégane E-Tech, cette méthode vous permet d’économiser environ 290 euros par an.

Enfin, si votre véhicule en est équipé, pensez aussi à utiliser la charge bidirectionnelle, aussi connue sous l’acronyme V2H et V2G. C’est par exemple le cas de la Renault 5 E-Tech. Celle-ci permet de charger votre voiture électrique pendant les heures creuses puis d’utiliser l’énergie stockée dans cette dernière pour alimenter votre maison pendant les heures pleines ou de renvoyer l’énergie dans le réseau pour que le fournisseur d’énergie vous la rachète.