Les tarifs de l'électricité vont encore augmenter dans les mois à venir et toutes les solutions sont bonnes à prendre pour réduire sa facture efficacement. L'une d'entre elles, chez EDF, s'appelle Tempo. Voici comment ça fonctionne.

Avec l’inflation et la hausse des prix de l’énergie déjà en marche, mais qui va s’accentuer dans les mois à venir, il ne fait aucun doute que les postes de dépenses devront être revus pour beaucoup. Notamment en ce qui concerne l’électricité domestique. D’autant plus que le gouvernement compte mettre fin au bouclier tarifaire d’ici à 2025 et que les prix ont déjà augmenté de 10 % depuis le 1ᵉʳ aout 2023.

Vous pourriez tout simplement changer de fournisseur en comparant les prix. Internet en est rempli et il y a certainement de bonnes affaires dans le lot. Cependant, en parallèle des tarifs réglementés d’EDF via le système d’heures creuses et pleines, une autre option existe, ça s’appelle Tempo.

Lancée en 1998 par EDF, cette option tarifaire vise à encourager les consommateurs à réduire leur consommation d’électricité pendant les périodes de pointe en garantissant des tarifs d’électricité plus bas durant les périodes creuses et des tarifs plus élevés durant les périodes de pointe. L’objectif est d’inciter les consommateurs à utiliser l’électricité de manière plus efficace et à réduire la demande pendant les heures de pointe. Peu utilisé jusqu’à présent, Tempo pourrait devenir un allié de poids pour ceux qui voient leurs factures grimper de mois en mois, en particulier ceux qui disposent d’un équipement ainsi qu’une voiture électrique.

Le fonctionnement d’EDF Tempo

Dans l’idée, le fonctionnement de Tempo est comparable à celui de l’option d’heures creuses et pleines. Le but est de définir une période où l’on consommera moins et donc de moins utiliser ses équipements. La grande différence, cependant, réside dans le fait que Tempo prend la forme d’une programmation en fonction de la date et moins du créneau horaire. Une fois le système adopté, on ajuste sa consommation électrique pour économiser. Ce système est d’ailleurs fortement encouragé par les pouvoirs publics pour faire en sorte que la demande en électricité baisse lors des périodes les plus critiques.

Le tout prend la forme d’un calendrier divisé en trois catégories de jours, toujours entre 6h et 22h qui sont les heures pleines.

Les jours bleus : les tarifs sont les plus bas (tout au long de l’année et tous les dimanches).

: les tarifs sont les plus bas (tout au long de l’année et tous les dimanches). Les jours blancs : les tarifs sont plus élevés, mais considérés comme normaux (tout au long de l’année, sauf les dimanches).

les tarifs sont plus élevés, mais considérés comme normaux (tout au long de l’année, sauf les dimanches). Les jours rouges : les tarifs sont les plus élevés (du 1er novembre au 31 mars, sauf les weekend).

Tout le calendrier Tempo est accessible sur le site d’EDF et depuis l’application Hello Watt. Notez qu’il est possible d’être notifié gratuitement par EDF ou votre fournisseur par mail ou par SMS.

Que faire pendant les jours rouges d’EDF Tempo ?

Les jours rouges étant les plus chers (jusqu’à 3 fois plus que les tarifs normaux), comptez au moins 0,7 €/kWh. À titre de comparaison, le tarif réglementé de l’électricité est de 0,2276 euro en ce moment (septembre 2023).

Il est donc recommandé de baisser radicalement sa consommation électrique à domicile et de prévoir le coup si vous rechargez votre voiture électrique à domicile. En général, les jours rouges sont situés en période hivernale, là où le pic de consommation global est le plus élevé. Il peut parfois arriver que cinq jours rouges se succèdent, il est donc primordial de surveiller sa consommation, au risque malheureusement, d’avoir très froid en étant chez soi. Notez d’ailleurs que les jours rouges ne tombent jamais les weekends.

Voilà quelques conseils cependant pour éviter que la facture grimpe rapidement.

Essayez dans la mesure du possible de programmer vos machines (lavage, vaisselle, etc.) entre 22h et 6h, pendant les heures creuses.

Éteignez ou réduisez le chauffage électrique si vous en avez. Remplacez-le par un autre type de chauffage si vous en avez la possibilité.

Programmez l’activation de votre ballon d’eau chaude durant les heures creuses (de 22h à 6h).

Pendant les heures pleines, favorisez l’utilisation d’appareils sur batterie (smartphones, tablettes, etc.).

Quelles économies grâce à EDF Tempo ?

Il n’est pas évident d’évaluer l’efficacité de Tempo sur les finances d’un foyer, car tout dépend de sa capacité à adapter sa consommation d’électricité aux périodes tarifaires spécifiques de cette option. Le jeu peut toutefois en valoir la chandelle. À titre informatif, une personne de l’équipe Frandroid calcule plus de 700 euros d’économie à l’année pour son foyer : maison individuelle, deux personnes, deux voitures électriques, chauffage électrique avec pompe à chaleur et piscine dotée de pompes à filtration et à chaleur.

Des économies, qui plus est, réalisées sans changer les habitudes de vie dudit foyer qui pense pouvoir mettre encore plus de côté en décalant certaines consommations. Une chose reste sûre : les potentielles économies varient forcément selon les profils.

Comment s’inscrire à Tempo chez EDF ?

Que vous soyez client EDF ou chez un autre fournisseur, la démarche reste la même. Pour s’inscrire, tout se passe par téléphone auprès du service client d’EDF avec un conseiller. Il suffira de fournir vos coordonnées, le numéro d’identification PDL à 14 chiffres du compteur électrique Linky rattaché à votre logement (le numéro est également inscrit sur votre facture) ainsi que votre RIB ou tout autre moyen de paiement.

Aucune intervention n’est nécessaire, tout se fait à distance par EDF et le changement est effectif entre 24 et 48 h après la souscription. Notez d’ailleurs que ce service n’est aucunement lié à un engagement de votre part et que vous avez tout à fait le droit de changer d’offre et même de fournisseur sans frais.