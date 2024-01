Le prix de l’électricité augmentera de 25 % pour certains clients : nos calculs et les explications

Dès le 1er février 2024, la hausse des tarifs réglementés de l'électricité va frapper à la porte de tous les abonnés EDF, mais pas seulement. Si le gouvernement a annoncé une hausse contenue sous les 10 % pour la plupart des français, certains vont connaître une augmentation bien plus marquée. Voici nos calculs.

De plus en plus de consommateurs font le choix du tarif Tempo d’EDF (ou même plus récemment EDF ZenFlex), qui propose des coûts bien plus avantageux que les autres formules, quitte à s’adapter comme il se doit. Basé sur un système combiné d’heures pleines, d’heures creuses et de jours bleus, blancs, et rouges, cette option a donc 6 tarifs différents selon les périodes. Et bien entendu, chaque tarif ne va pas subir la même hausse au final.

L’électricité n’augmente pas vraiment, même si la facture va grimper

Lorsque vient le moment de régler sa facture d’électricité, plusieurs composantes rentrent en ligne de compte. L’abonnement dans un premier temps, qui est à prix fixe et indépendant de la consommation, et ensuite la consommation hors taxes. Une fois ceci mis de côté, diverses taxes —et taxes sur les taxes— sont appliquées : la Contribution au Service Public d’Electricité (CSPE) et la Contribution Tarifaire d’Acheminement Electricité (CTA) dans un premier temps, et enfin la TVA à 5,5 % sur l’abonnement et sur la CTA et à 20 % sur la consommation et la CSPE.

Par conséquent, la situation qui arrive au 1er février est assez inédite : le tarif hors taxes du kWh d’électricité n’augmente pas, mais le prix final TTC va augmenter, parfois jusqu’à 25 %. La raison est expliquée par la commission de régulation de l’énergie dans un communiqué indiquant les deux options possibles pour le gouvernement, qui a choisi la seconde.

Ainsi, ce qui est désigné par le terme « accise » va passer à 22,54 €/MWh, soit 0,02254 €/kWh. Si deux petits centimes par kWh ne semblent pas être la fin du monde, il faut rappeler que jusqu’à présent, cette accise était limitée à 0,001 €/kWh. Autrement dit, elle va être multipliée par plus de 22. Les aficionados des chiffres comprendront alors la belle affaire : les tarifs payant le kWh d’électricité le moins cher vont être les plus impactés par la hausse.

+ 25 % pour les heures creuses Tempo en jour bleu

Pour mieux comprendre, prenons l’exemple d’une facture EDF Tempo ci-dessous, regroupant 2 mois entiers de consommation.

Ce qui nous intéresse est encadré en noir : 1,14 € HT, avec une TVA à 20 %. Il s’agit du montant total de la CSPE avant le 1er février 2024 pour une consommation de 1139 kWh. Au moment d’appliquer la hausse, ces 1,14 € HT vont se transformer en 25,67 €. Enfin, la TVA à 20% va être appliquée, ce qui donne un montant final de 30,81 €, contre 1,37 € auparavant, soit une hausse de 29,44 €.

Le montant total de la facture pour la même consommation après le 1er février 2024 serait alors de 216,70 euros, soit une hausse de 15,72 %. On est donc bien loin de la hausse de moins de 10 % auquel beaucoup s’attendaient.

D’ailleurs, les tarifs pour l’option Tempo d’EDF en comptant uniquement l’augmentation de la CSPE devraient être les suivants :

Prix kWh Tempo TTC Depuis 08/2023 À partir de 02/2024 Évolution HC Bleu 0,1056€ 0,1314 € 24,48% HP Bleu 0,1369€ 0,1628 € 18,90% HC Blanc 0,1246€ 0,1504 € 20,71% HP Blanc 0,1654€ 0,1912 € 15,60% HC Rouge 0,1328€ 0,1587 € 19,49% HP Rouge 0,7324€ 0,7581 € 3,51%

Pour les calculer, nous avons gardé le tarif actuel hors taxes, et ajouté la CSPE puis la TVA. Si la hausse n’est que de 3,51 % pour le tarif heures pleines jour rouge, elle est de 24,48 % pour les heures creuses et 18,90 % pour les heures pleines en jour bleu (300 jours par an, soit plus de 80 % de l’année). Attendez-vous donc à avoir une hausse sur la facture de bien plus de 10 % si vous êtes abonnés Tempo, et à bien vérifier quelle offre est la plus adaptée pour vous après la hausse du 1er février.

Pour calculer vos économies, vous pouvez utiliser un outil récemment mis en ligne et très pratique.

La charge rapide continue de baisser

Enfin, comment ne pas évoquer le paradoxe dans lequel on se trouve, où les tarifs réglementés pour l’option Base (qui va passer à 0,2516 €/kWh) continuent de grimper, alors que certains opérateurs de charge rapide ne font que baisser leurs tarifs tant les prix Spot se sont écroulés ? Tesla, notamment, affiche aujourd’hui des prix qui sont de 0,26 €/kWh 20 heures par jour en France, pour des charges allant jusqu’à 250 kW. Ionity vient aussi de baisser son abonnement passeport pour charger moins cher sur l’autoroute.

Dit autrement, pour des personnes ayant un tarif EDF Base, aller au Superchargeur (qui charge à une puissance 100 fois plus importante qu’une prise domestique que l’on limite à 10 ampères) ne coûte pas plus cher.

Sur les deux dernières années, le prix TTC du kWh heures creuses jour bleu en EDF Tempo a augmenté de plus de 50 % (0,0862 € contre 0,1314 € à partir du 1er février 2024) : c’est celui qui est le plus utilisé pour charger une voiture électrique. Dans le même laps de temps, les Superchargeurs Tesla sont passés de 0,67 €/kWh à l’automne 2022 à 0,26 €/kWh aujourd’hui, soit une baisse de plus de 60 %. Marcherait-on sur la tête ?