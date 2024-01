Recharger sa voiture électrique à la maison va coûter plus cher : voici pourquoi

Après plusieurs hausses du prix de l'électricité en 2023, le gouvernement annonce une nouvelle augmentation en ce début d'année 2024. Cette dernière sera de l'ordre de 9,8 %, conformément à la promesse de l'Etat de rester sous les 10 %. Et forcément, cela risque d'avoir un impact sur le coût de la recharge pour les voitures électriques.

Si les ventes de voitures électriques sont en progression, de l’ordre de 37 % par rapport à 2022 en Europe, il existe encore de nombreux freins pour les automobilistes. Parmi eux, le prix des voitures électriques, qui reste encore trop élevé malgré les baisses, ainsi que l’autonomie évidemment. Mais ce n’est pas tout, car il faut également prendre en compte le coût de la recharge.

Un prix en hausse

Le gouvernement vient d’annoncer une hausse du coût de l’électricité. Une tendance qui dure depuis pas mal de temps déjà, puisque l’on se rappelle que cette dernière avait grimpé de 15 % en février 2023. L’année dernière, il y en a eu deux. La seconde était au mois d’août, le gouvernement annonçait encore une augmentation de 10 %. Rien qu’en 2023, le prix de l’électricité a augmenté de 30 %.

C’est cependant loin d’être terminé. Et pour cause, le gouvernement a annoncé en septembre dernier une nouvelle hausse pour le début d’année 2024. Nous y sommes désormais, et cela risque de faire très mal…

Pour cause, le ministre de l’Économie et des finances, Bruno Le Maire s’est récemment exprimé au micro de TF1 et a confirmé une nouvelle augmentation. Cette dernière entrera en vigueur à partir du 1ᵉʳ février prochain et oscillera entre 8,6 et 9,8 % en fonction des contrats. Il explique que « la facture d’électricité sur les tarifs heure-pleine/heure-creuse va augmenter de 9,8 % au 1ᵉʳ février et sur les tarifs de base de 8,6 %. C’est-à-dire que pour 97 % des ménages français, l’augmentation sera sous les 10 % ».

Promesse tenue donc pour le gouvernement. Le locataire de Bercy estime que pour un ménage « qui se chauffe à l’électricité, avec deux enfants et une maison individuelle, ce sera en moyenne 18 euros par mois ». De quoi mieux faire passer la pilule, alors qu’il se veut également rassurant, affirmant qu’il n’y aura pas d’autre hausse au cours de cette année. Selon lui, la prochaine augmentation est prévue pour le 1ᵉʳ février 2025.

Un retour à la normale

À vrai dire, cette vague d’augmentation n’est pas vraiment une surprise, bien au contraire. En effet, et comme l’indiquent les journalistes de BFM TV, le gouvernement avait déjà amorcé la fin du bouclier tarifaire pour les particuliers mis en place en 2021. Ce dernier devra donc prendre fin dès l’an prochain, avec notamment le retour de la taxe intérieure de consommation finale sur l’électricité (TICFE). Cette taxe avait été gelée depuis deux ans, afin de compenser la hausse du prix de l’électricité pour les ménages français.

Elle était de 32 euros du MWh avant la crise et la mise en place du bouclier, alors qu’elle est affichée à 1 euro actuellement. Un montant qui passera à 21 euros dès le 1ᵉʳ février avant de revenir à son niveau d’origine. Ainsi, forcément, cette augmentation devrait avoir un impact sur le prix de la recharge des voitures électriques. Les automobilistes qui branchent leur auto chez eux devraient voir une différence, puisque ce mode de charge reste privilégié.

Jusqu’à présent, et malgré les augmentations, il est toujours plus intéressant sur le plan financier de rouler en voiture électrique qu’en thermique. Du fait du coût de la charge, inférieur à celui du carburant, mais pas uniquement. Parce qu’il faut également prendre en compte l’assurance, qui demeure encore moins chère et qui devrait le rester en 2024. Et ce même si le coût de la cotisation devrait augmenter au cours des prochains mois.

Il n’est par ailleurs pas exclu que les opérateurs de bornes de recharge publiques augmentent leurs prix, en réponse à la hausse du coût de l’électricité. Et ce même si le gouvernement a mis en place un « amortisseur » l’an dernier, afin de limiter les hausses de tarifs et de garantir une certaine transparence.