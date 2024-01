Les voitures électriques sont toujours trop chères pour vous malgré les baisses de prix

L'année 2024 commence sur les chapeaux de roues dans le domaine des voitures électriques. Les constructeurs ont réagi en masse au durcissement des règles du bonus écologique en baissant les prix de leurs modèles, parfois à coups de dizaines de milliers d'euros. De quoi vous faire craquer ? Dites-nous !

Même s’il ne s’est jamais autant vendu de voitures électriques qu’en 2023, le constat reste le même : elles coûtent encore plus cher à l’achat qu’une voiture thermique (même si elles deviennent plus économiques lorsqu’on prend en compte le coût à l’usage). Pour ne pas arranger le coup, le gouvernement français a décidé de durcir les règles d’accès au bonus écologique cuvée 2024 (avec notamment l’introduction d’un score environnemental) et de baisser le montant de 5 000 euros à 4 000 euros.

On pouvait donc craindre une baisse du nombre des ventes, mais les constructeurs ont réagi en masse : cette semaine, pas moins de dix modèles ont vu leurs prix fondre, tandis que Renault a présenté son Scénic électrique à des tarifs records.

Allemandes, chinoises, françaises : pas de jaloux !

Dans le détail, Volkswagen fait fort en réorganisant totalement sa gamme : sa compacte ID.3 peut perdre jusqu’à 6 500 euros, sa grande berline ID.7 réduit son prix de près de 8 900 euros, tandis que ses deux SUV ID.4 et ID.5 perdent quasiment 15 000 euros tout en gagnant quelques kilomètres d’autonomie.

Chez MG, les prix baissent de 4 000 euros sur toute la gamme pour compenser la perte du bonus écologique, tandis que la Dacia Spring, elle aussi touchée par cette perte, baisse ses prix de 2 400 euros pour redevenir la voiture électrique la moins chère en France.

Quant à Renault, son nouveau Scénic E-Tech électrique débute sous les 40 000 euros hors bonus avec un rapport prix/équipements/autonomie assez spectaculaire. La Mégane E-Tech n’est pas en reste et perd 4 000 euros, de quoi la faire commencer à 30 000 euros une fois le bonus déduit.

Pas de quoi vous faire craquer

Voilà qui remet en cause pas mal d’idées préconçues. Et si ces importantes baisses de prix vous faisaient craquer ? C’était la question de notre sondage de la semaine dernière, mais vous avez été une majorité (60,45 %) à répondre qu’une voiture électrique reste trop chère à l’heure actuelle. Pour Al Caponn qui a commenté sa réponse, « le prix de vente des véhicules automobiles est un vrai délire et une grosse arnaque ».

Pour autant, cette baisse de prix ne vous laisse pas indifférents pour autant. Un petit quart des répondants (24,27 %) trouvent qu’il s’agit là d’un argument supplémentaire pouvant faire pencher la balance. Il est temps de faire les comptes.

Enfin, 12,10 % des personnes ayant voté indiquent vouloir profiter de cette baisse de prix tandis que 3,18 % ont modifié leur choix d’origine après cette baisse. Comme quoi, malgré l’inflation et la crise économique, il y a toujours des acheteurs.