Volkswagen réduit drastiquement le prix de son ID.3 électrique : voici la gamme complète

Après une année 2023 éprouvante, Volkswagen est bien décidé à reprendre des couleurs avec ses voitures électriques. La marque allemande vient de complètement réorganiser la gamme de son ID.3 avec des baisses de tarifs assez spectaculaires en France. Avec un prix de base sous les 40 000 euros et une baisse de près de 6 470 euros. Mais attention, mauvaise nouvelle pour la version grande autonomie !

2023 fut une année compliquée pour les voitures électriques de Volkswagen. Afin de se remettre sur pied, la marque allemande a décidé de refondre totalement la gamme de ses électriques, et sa compacte ID.3 en bénéficie naturellement.

Le communiqué de presse annonce des résultats spectaculaires, avec des baisses de plusieurs milliers d’euros à équipements équivalents. On fait le tour.

Une refonte totale des niveaux d’équipements

La marque allemande fait table rase des précédents niveaux d’équipements et n’en proposera plus que deux à l’avenir : le premier prix avec la finition « ID. » et la version tout équipée « Life Max ».

La compacte débute donc avec la finition ID. couplée à la batterie de 58 kWh à 39 900 euros. On retrouvera de série l’écran central 12 pouces, le démarrage sans clé, le régulateur de vitesse adaptatif et le maintien en voie. Il fallait compter jusqu’à présent 42 990 euros, mais avec un peu plus d’équipements : la caméra de recul ou l’ouverture mains-libres étaient par exemple de série.

La batterie de 77 kWh est elle aussi disponible avec cette nouvelle finition à partir de 44 310 euros et rajoute dans la liste les sièges en velours et les jantes 19 pouces. Cette batterie était auparavant disponible à 49 990 euros, mais on perd ici aussi quelques équipements, comme les projecteurs matriciels, la charge par induction ou les sièges avant chauffants.

Pour 1 000 euros supplémentaires, la finition « Life Max » est à vous et ajoute beaucoup de choses : caméra de recul, navigation, sièges et volant chauffants, phares matriciels, jantes 18 pouces et peinture métallisée. Un sacré coup de pouce de 6 470 euros à équipements équivalent par rapport à l’ancienne version « Life Plus » !

Tous ces tarifs s’entendent hors bonus écologique. Ce dernier permet de bénéficier d’une remise supplémentaire de 7 000 euros, sous forme d’une prime à l’achat de la part de l’État.

Volkswagen ID.3 Batterie Autonomie WLTP Puissance Prix Pro ID 58 kWh 434 km 150 kW (204 ch) 39 990 € Pro Life Max 58 kWh 432 km 150 kW (204 ch) 40 990 € Pro S ID 77 kWh 573 km 150 kW (204 ch) 44 310 € Pro S Life Max 77 kWh 562 km 150 kW (204 ch) 45 310 €

De quoi affronter la concurrence sereinement ?

Voilà qui rend cette ID.3 bien plus intéressante. Une baisse de tarifs qui tombe bien, puisque sa grande rivale, la Renault Mégane E-Tech, devrait, elle aussi, revoir ses tarifs dans les tous prochains jours — la Belgique en profite déjà, avec un tarif d’accès fixé à 37 340 euros hors bonus.

Son autre concurrente, la chinoise MG4, est désormais privée de bonus suite aux nouveaux calculs de 2024. Certes, avec un tarif d’accès fixé à 29 900 euros, elle est toujours moins chère que la Volkswagen, mais l’écart se réduit, d’autant plus que l’ID.3 y est éligible dans sa version 58 kWh.

Attention en effet, la version 77 kWh de la Volkswagen ID.3 ne semble pas éligible au bonus écologique. En cause : elle passe de 5 à 4 places, ce qui lui fait changer de catégorie pour le calcul du score environnemental.

Dans tous les cas, il sera intéressant de suivre l’évolution des ventes de ces trois compactes électriques !