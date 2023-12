Renault Mégane électrique : une énorme baisse des prix arrive, voici les premiers chiffres

On le pressentait, c'est désormais une réalité : les prix de la Renault Mégane E-Tech électrique sont en baisse ! La grille tarifaire en Belgique vient en effet d'être mise à jour à l'occasion de l'arrivée de la Renault Scénic E-Tech, de quoi nous donner un premier aperçu des tarifs français.

La Renault Mégane E-Tech est une voiture qu’on aime beaucoup chez Frandroid, mais son rapport prix / autonomie inférieur à celui de la Tesla Model 3 la desservait. Heureusement pour nous, l’annonce des prix extrêmement compétitifs du Scénic électrique nous laissait présager d’une baisse de prix pour la Mégane… et c’est ce qui vient de se passer.

La bonne nouvelle nous vient de Belgique : à peine les premiers tarifs du Scénic officiellement révélés, le configurateur belge de la Mégane a été mis à jour, avec des prix en nette baisse. Jusqu’à 4 660 euros de réduction par rapport aux tarifs actuels français ! Un sacré indicateur pour ce qui va arriver en France, d’autant plus que les Renault belges sont généralement connues pour être un peu plus chères que leurs homologues françaises.

La petite batterie disparait ?

Un premier coup d’œil sur les tarifs belges peut être assez décevant : la Mégane premier prix est désormais affichée à 37 340 euros en Belgique, contre 38 000 euros en France. Seulement voilà, là où la Mégane française est proposée avec une batterie de 40 kWh, son homologue belge est équipée de la grosse batterie de 60 kWh ! La différence de prix devient donc colossale, avec 4 660 euros de baisse.

Le reste des prix est à l’unisson : la version techno perd 4 250 euros (soit 40 250 euros) et la haut de gamme iconic 3 000 euros (à 43 500 euros). Si ces deux versions sont dotées d’un chargeur de 7 kW, passer à 22 kW vous coûtera 1 500 euros supplémentaires, contre 2 000 euros en France. Ainsi équipée, la version techno belge se retrouve donc 4 750 euros moins chère qu’en France, un chiffre impressionnant.

Comment l’expliquer ?

Quand bien même nous n’avons pas d’explication exacte, plusieurs critères rentrent en jeu. Tout d’abord, l’arrivée du Scénic a des tarifs moins élevés que ceux de la Mégane actuelle n’a aucun sens, et Renault se devait de rendre sa gamme plus cohérente. De plus, comme ces deux modèles partagent beaucoup d’éléments communs, la marque va pouvoir faire jouer les économies d’échelle, et donc faire baisser leur prix de fabrication.

D’autres éléments extérieurs rentrent également en jeu : le prix du lithium est en baisse, ce qui est capital pour le prix d’une voiture électrique, dont la batterie peut représenter jusqu’à 40 % du coût global. Peut-être Renault a-t-il pu renégocier ses contrats à la baisse avec ses fournisseurs ? Quoi qu’il en soit, c’est une excellente nouvelle pour nous et pour l’usine de Douai, dans le nord de la France, qui la fabrique.