Voici les prix du Renault Scénic électrique : coup dur pour la Tesla Model Y

Quelques mois après sa révélation, le nouveau Renault Scénic E-Tech dévoile désormais ses prix. Et bonne nouvelle, le SUV électrique coûte moins cher que la Tesla Model Y, avec un ticket d'entrée affiché à partir de 39 950 euros, bonus écologique non déduit. Mais attention, il s'agit des prix belges, en attendant l'officialisation en France.

Depuis la présentation de son plan Renaulution en 2021, la firme au losange a entamé une grande mutation, dans un seul et unique but : électrifier au maximum sa gamme pour être prêt d’ici à l‘échéance de 2035 imposée par l’Union européenne. Cela passera par le lancement de la Renault 5 E-Tech, très attendue, mais pas seulement.

Un prix surprenant

En attendant l’arrivée de la citadine, qui ira de pair avec la fin de la carrière de la Zoé et de la Twingo, Renault va commencer la commercialisation de son Scénic E-Tech. Ce dernier avait été dévoilé quelques mois plus tôt et nous avions eu la chance de pouvoir le découvrir lors du salon de Munich au mois de septembre. Et voici que les commandes viennent tout juste d’ouvrir pour ce nouvel arrivant chez nos voisins belges.

L’occasion d’aller jeter un petit coup d’œil sur le site de la marque afin d’en savoir plus sur le prix du SUV électrique. En effet, son patron Luca de Meo avait annoncé que ce dernier adopterait un positionnement très agressif en termes de prix. Promesse tenue donc, puisque ce nouvel arrivant débute à partir de 39 950 euros en Belgique. Un tarif qui devrait être peu ou prou le même en France. On peut même s’attendre à un tarif légèrement inférieur.

Pour ce prix-là, les clients profiteront de la batterie de 60 kWh qui offre une autonomie de 430 kilomètres en cycle WTLP ainsi que du moteur de 170 chevaux. Cette finition d’entrée de gamme est livrée de série avec un équipement généreux, incluant la pompe à chaleur, la climatisation automatique ou encore le régulateur de vitesse adaptatif. L’écran tactile de 9 pouces avec le système OpenR Link fait aussi partie de la dotation.

À titre de comparaison, la Tesla Model Y démarre de son côté à partir de 45 990 euros dans sa version Propulsion. Cette dernière affiche une autonomie de 455 kilomètres WLTP et offre un équipement un peu plus généreux, comme le soulignent les journalistes d’Automobile Propre. Mais le SUV américain, qui reste au sommet des ventes ne doit pas ses reposer sur ses acquis, bien au contraire. Surtout, il se murmure que le Tesla Model Y perdrait son bonus de 5 000 euros dès le 15 décembre 2023, contrairement au Scénic.

Un concurrent de taille

Le Renault Scénic E-Tech a plus d’un tour dans son sac. En jetant un œil au configurateur, on remarque qu’il est possible de s’offrir la version dotée de la grosse batterie de 87 kWh, la même que celle qui équipe le Nissan Ariya pour seulement 46 950 euros. Cette dernière permet au SUV électrique de parcourir jusqu’à 625 kilomètres en une seule charge pour un prix inférieur à la Model Y.

Bien sûr, il convient de rappeler que tous les tarifs présentés ici s’entendent sans que le bonus écologique n’ait été déduit. Ce qui fait que le Scénic peut être accessible à partir de 34 950 euros seulement une fois l’aide déduite. De plus, cette dernière sera reconduite l’an prochain, puisque le SUV sera produit au sein de l’usine de Douai, aux côtés de la Renault 5 E-Tech.

Pour mémoire, la version la plus puissante du Scénic revendique pas moins de 217 chevaux pour 300 Nm de couple. En ce qui concerne la recharge, la batterie de 60 kWh peut encaisser jusqu’à 130 kW tandis que la plus grosse peut recevoir jusqu’à 150 kW, contre 170 kW pour la Tesla Model Y. Il faut alors environ 35 minutes au Français pour passer de 10 à 80 % sur une borne rapide en courant continu.

Si ce nouvel arrivant sera officiellement lancé au début de l’année prochaine, les premiers essais laissent penser que ce dernier est très convaincant sur la route. Plus tard, d’autres modèles devraient venir compléter la gamme, avec notamment une citadine ultra-abordable annoncée par le concept Twingo Legend.