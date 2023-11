La recette secrète de Renault pour révolutionner la recharge et le prix des prochaines Mégane et Scénic électriques

Le lancement officiel de la marque Ampère, dédiée au développement des prochaines voitures électriques Renault, a été largement couverte. Si l'annonce de la prochaine Twingo à 20 000 euros a logiquement défrayé la chronique, une autre information nous a semblé intéressante : les Mégane et Scénic de prochaine génération n'auront rien à voir avec celles d'aujourd'hui. Et ce sur plusieurs points, notamment la recharge. Mais aussi les prix !

On vous en a parlé, tout le monde vous en a parlé : hier, nous avons eu la confirmation que Renault allait sortir une nouvelle Twingo à l’horizon 2026. Ses promesses : frugalité, responsabilité environnementale et, surtout, moins de 20 000 euros en tarif d’entrée. De quoi occulter toutes les autres annonces, dont celle qui nous intéresse aujourd’hui : Luca de Meo, CEO de la marque, a en effet indirectement dévoilé les premières informations sur les remplaçantes des Mégane & Scénic E-Tech électriques.

Une première génération déjà bien née

La Mégane E-Tech est sortie en 2021 avec, déjà, de beaux arguments : une ligne séduisante, un comportement sympa et, en premier plan, un système d’infotainment Google (Android) Automotive. Le Scénic lui emboîtera le pas début 2024 avec, lui aussi, de sacrées promesses : autonomie étendue via une batterie de 87 kWh récupérée à la Nissan Ariya, habitabilité de premier ordre, tandis que la suite Google sera, elle aussi, de la partie.

Mais voilà, dans l’industrie automobile (et encore plus dans le domaine des voitures électriques), il faut toujours avoir un temps d’avance, et le développement de la prochaine génération de ces deux Renault semble avoir déjà débuté. Si la marque n’a pas communiqué de date de sortie précise, on estime que la nouvelle Mégane devrait sortir d’ici 2027 et le Scénic en 2029.

Sortons nos boules de cristal

Et vous savez ce qui va aussi arriver chez Renault en 2027 ? Eh oui, bonne réponse : le nouveau moteur développé avec Valeo. Une machine aux caractéristiques prometteuses : puissante, compacte, frugale et, surtout, sans terre rare et fonctionnant sous 800 volts.

Les temps de recharge devraient donc chuter pour approcher ceux des Hyundai et Kia disposants de cette technologie, à savoir 18 minutes pour une charge de 10 à 80 %. À titre de comparaison, l’actuelle Renault Mégane nécessite 37 minutes sur le même exercice.

Les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là : avec cette deuxième génération, Ampère annonce diminuer de 40 % les coûts de ses voitures électriques, de quoi carrément arriver à la parité avec les voitures thermiques ! Une sacrée progression dans le domaine, où les européens se font actuellement chahuter par les marques chinoises…et Tesla, qui joue une guerre des prix difficilement tenable pour les constructeurs historiques.

Une baisse des prix qui devrait d’ailleurs commencer plus tôt que prévu pour la Mégane : grâce à l’arrivée du Scénic cette année, les économies d’échelle devraient conduire à une baisse des tarifs de la compacte. On devrait en avoir la confirmation dans les prochaines semaines.

Une sacrée gamme qui s’annonce

Qu’il est loin, le temps où la Zoé était la seule Renault électrique en vente. 2024 sera une année faste pour la marque, avec l’arrivée en concession du Scénic en janvier et la présentation en mars de la très prometteuse Renault 5, avec son style aguicheur et son prix d’accès fixé à 25 000 euros.

En 2025, ce sera l’heure de la Renault 4, un SUV compact 100 % électrique reprenant les lignes de la citadine à tout faire des années 70, puis la Twingo arrivera l’année suivante.

Puis arrive 2027, où Renault devrait présenter un gros SUV. Un projet dont on ne connait pas encore grand-chose, si ce n’est qu’il devrait recevoir une batterie de 90 kWh avec, en parallèle, ce fameux moteur « E7A » et l’architecture 800 volts. Il est possible qu’il s’agisse des Rafale et Espace 100 % électrique.

La nouvelle génération de la Mégane et du Scénic devrait suivre peu de temps après : ça promet ! Mais attention, il existe une autre possibilité : que Renault réserve le nouveau moteur à ces plus gros modèles, et laisse un moteur plus « conventionnel » sur les Mégane et Scénic.