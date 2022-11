Renault prépare un grand SUV électrique doté d’une batterie XXL qui se rechargera en un éclair

Renault travaille au développement de sa gamme électrique pour les prochaines années et serait en train de préparer un grand SUV électrique inédit. Prévu pour 2027, ce dernier devrait posséder une fiche technique prometteuse.

Il va y avoir pas mal de nouveauté du côté de chez Renault au cours des prochaines années. Dans le cadre de sa stratégie Renaulution, la marque souhaite faire table rase du passé, tout en remettant au goût du jour certains de ses modèles iconiques. Parmi eux, la Renault 5 et la R4, qui auront bientôt leur version de série après les concepts, mais également le Scénic, qui reviendra sous la forme d’un SUV électrique.

Sans parler de la Mégane, renouvelée l’année dernière avec une forme et une motorisation inédite. Au total, six modèles électriques verront le jour d’ici à 2030, comme l’a annoncé le patron de la marque Luca de Meo lors du Capital Market Day, relayé dans un communiqué.

Un inédit SUV électrique

Ces derniers seront alors développés par Ampère, la nouvelle entité dédiée à l’électrique annoncée par le groupe Renault. Et si deux d’entre eux n’ont pas encore été détaillés, les journalistes de l’Argus ont toutefois réussi à obtenir de précieuses informations à sujet de l’un d’eux. Celui-ci devrait alors voir le jour dans le courant de l’année 2027 et prendra la forme d’un grand SUV.

Ainsi, il se situera au-dessus du futur Scénic, prévu quant à lui pour 2024, et coiffera la gamme, adoptant logiquement un positionnement plus premium. Ce dernier pourrait alors s’inspirer du concept Renault Morphoz, dévoilé en mars 2020 et préfigurant un grand modèle familial, alors que son empattement pouvait s’allonger de plusieurs centimètres.

Pour l’instant, on ne sait encore rien du style de ce futur arrivant dans la gamme, qui n’a même pas encore donné d’indice sur son nom. Nous devrions toutefois retrouver des éléments esthétiques introduits sur la Mégane E-Tech Electric, notamment en ce qui concerne la signature lumineuse. Mais rien n’est sûr pour l’instant.

Quoi qu’il en soit, ce futur SUV électrique sera ultra technologique. Celui-ci devrait en effet être l’un des premiers à reposer sur la nouvelle plateforme SDV (Software-Defined-Vehicle) conçue par la marque au losange. Celle-ci fera alors appel aux technologies fournies par Google et Qualcomm, qui fournit sa solution Snapdragon Digital Châssis à Renault.

Pour faire simple, cette plateforme intègre alors un ou plusieurs supercalculateurs chargés de fournir une connectivité optimale et de nombreux services pour le conducteur et les passagers. Ainsi connecté, le SUV pourra profiter de nombreuses fonctionnalités de divertissement et d’aides à la conduite et être mis à jour en permanence, via des mises à jour OTA à distance.

Une charge rapide et une très grande batterie

S’il faudra attendre plus d’informations de la part de Renault, l’Argus annonce que ce futur SUV embarquera un tout nouveau moteur électrique synchrone à rotor bobiné de 200 kW, soit l’équivalent de 272 chevaux. Conçu sans terres rares, ce dernier sera produit au sein de l’usine de Cléon à partir de 2027, date de lancement de ce nouveau modèle.

Les journalistes ont également eu la confirmation de la part de Gilles le Borgne, patron de l’ingénierie du groupe Renault que celui-ci s’équiperait d’une architecture 800 volts. Equipant déjà de nombreux modèles comme les Kia EV6, Hyundai Ioniq 5 et autres Porsche Taycan, elle-ci permet notamment de profiter d’une recharge plus rapide, même si pour l’heure, on ne connaît pas la puissance maximale qui pourra être encaissée par la voiture.

Par ailleurs, celle-ci serait équipée d’une grosse batterie de 90 kWh fournie par Envision. Elle sera fabriquée à Douai, juste à côté du site de production du SUV. De quoi promettre une belle autonomie si la voiture ne consomme pas trop.

Le choix d’une batterie affichant une aussi grande capacité peut sembler étonnante. En effet, en octobre dernier, Luca de Meo s’est exprimé au sujet du prix des voitures électriques, déclarant ne pas encore voir arriver la parité avec les modèles thermiques. Celui-ci affirmait également que les grosses batteries sont un véritable non-sens, et que seule la réduction de leur taille permettrait d’abaisser les coûts de production.

Il se pourrait donc que le futur SUV se dote en réalité d’un accumulateur un peu plus petit, d’autant plus que l’architecture 800 volts lui permettrait de se recharger plus rapidement. Pas besoin donc d’un pack énorme, qui alourdirait alors considérablement la voiture et réduirait paradoxalement l’autonomie en augmentant la consommation.

Il faudra de toutes façons prendre son mal en patience avant d’en savoir plus, alors que Renault est déjà bien occupé à préparer le lancement en 2024 de sa future R5 Electric et de son Scénic puis de sa R4 l’année suivante.

