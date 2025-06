La nouvelle Renault Mégane électrique roule déjà : voici à quoi s’attendre

Présentée en 2021, la Renault Mégane E-Tech va bientôt bénéficier d’une mise à jour. La voiture électrique profitera d’un nouveau style et de nouvelles batteries pour regagner en attractivité, notamment face à la Volkswagen ID.3 et sa petite sœur, la R4 électrique.

Renault Mégane E-Tech électrique

La Renault Mégane E-Tech fut une voiture électrique importante pour la marque. Présentée en 2021, elle fut la première du cycle « Renaulution » voulu par Luca de Meo pour relancer Renault.

Quatre ans plus tard, la concurrence s’est étoffée, y compris en interne avec la Renault 4 E-Tech. L’heure du restylage s’approche donc pour la Mégane électrique, et Carscoops a déniché un prototype en plein test.

Un style plus en adéquation avec la gamme

Plutôt novateur à sa présentation, le style de la Mégane E-Tech commence à dénoter avec le reste de la gamme. Cette mise à jour sera donc l’occasion de modifier les parties avant et arrière.

Renault Mégane E-Tech (2026) // Source : Carscoops

Évidemment, le lourd camouflage du prototype débusqué laisse planer le mystère, mais tâchons que la signature lumineuse en S devrait disparaître. Des éléments du concept Emblème pourraient également être repris.

Renault Mégane E-Tech (2026) // Source : Carscoops

En revanche, la Mégane devrait conserver sa compacité (4,20 m de long actuellement), de même que ses très réussis écrans en L, reposant sur Android Automotive.

Des évolutions techniques

En revanche, l’essentiel des améliorations devrait être invisible, puisque la partie technique recevrait une copieuse mise à jour (après les évolutions présentées il y a quelques semaines) ; les batteries seront au premier plan.

Actuellement limitée à 60 kWh pour une autonomie maximale de 468 km selon le cycle WLTP, la Mégane souffre de la concurrence avec la Volkswagen ID.3, qui dépasse les 600 km d’autonomie avec une batterie de 79 kWh, mais aussi de la R4 électrique, qui s’arrête à 403 km WLTP mais à un tarif bien plus accessible.

Renault Mégane E-Tech electric Esprit Alpine (pour illustration) // Source : Renault

La Mégane va donc réagir. Elle devrait en toute logique bénéficier de cellules LFP (lithium – fer – phosphate) en format CTP (cell to pack, maximisant la densité énergétique et donc l’autonomie) en entrée de gamme, dont Renault promet l’arrivée début 2026. À la clef : un tarif plus abordable que les 39 500 euros actuellement demandés.

Pour aller plus loin

Voitures électriques : voici les différentes technologies de batteries (sodium, solides, LFP, NMC, NCA…) et leurs avantages

La chimie actuelle (NMC) devrait être reconduite, mais les cellules pourraient désormais provenir de l’usine française d’AESC, tout juste ouverte, et qui produit les packs des R5 et R4 électrique. La nouvelle Nissan Leaf, qui repose sur la même plateforme et partage le même empattement que la Mégane, prouve qu’on peut y caser une batterie de 75 kWh pour atteindre 604 km d’autonomie WLTP.

Reste à savoir quand cette Mégane E-Tech « phase 2 » sera présentée. Carscoops annonce fin 2025, mais l’actualité Renault devrait être occupée à cette période par la présentation de la Clio hybride et de la Twingo électrique, promise à 20 000 euros. Le premier semestre 2026 devrait être plus réaliste.

Pour aller plus loin

On est monté à bord de la future Renault Twingo électrique à 20 000 €, et on a très hâte de la conduire