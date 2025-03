Voici la nouvelle Renault Mégane E-Tech avec deux nouveautés reprises à la R5 électrique… et une mauvaise surprise à la clé

Renault vient de procéder à une belle mise à jour matérielle de sa Mégane E-Tech électrique pour 2025. On note l’apparition de nouveautés comme le freinage à une pédale, la recharge bidirectionnelle ou encore l’arrivée d’une version Alpine. Mais attention, car le prix d’accès a augmenté.

Les rumeurs couraient depuis quelques jours. Mais elles étaient un peu trop optimistes. Elles annonçaient une réduction du prix de la Mégane électrique de Renault grâce au retrait de certaines technologies d’aides à la conduite. Mais c’est en fait l’inverse qui s’est passé comme on peut le lire dans le communiqué de presse fraîchement publié par le constructeur.

Renault fait évoluer la Mégane E-Tech électrique assez profondément, même s’il ne s’agit pas d’un restylage. C’est plutôt une amélioration technique d’un point de vue matériel, qui concerne les nouveaux modèles commandés dès aujourd’hui.

Le chargeur bidirectionnel de la R5

La première nouveauté, c’est l’apparition d’un nouveau chargeur intégré qui permet l’activation de la recharge bidirectionnelle. Cette dernière prend deux formes : la recharge V2L (vehicule-to-load) qui permet d’utiliser l’énergie contenue dans la batterie pour alimenter un appareil électrique comme un four à pizza (pratique en camping) ou pour recharger son vélo ou trottinette électrique.

La deuxième possibilité est la recharge V2G (vehicule-to-grid) qu’on retrouve en Europe exclusivement sur la R5 pour le moment. Et désormais sur la Mégane donc. Cette fonction permet d’utiliser l’énergie de la batterie de la voiture pour la réinjecter sur le réseau électrique. Cela permet de réduire sa facture d’électricité, en étant rémunéré pour cette réinjection d’énergie. Et cela permet également, de soutenir le réseau électrique en cas de besoin.

L’arrivée de la recharge bidirectionnelle est permise par l’intégration d’un nouveau chargeur en courant alternatif, de série, d’une puissance de 11 kW contre 7 kW auparavant. Le chargeur de 22 kW est toujours disponible en option. Ce dernier n’est toutefois pas compatible avec la recharge bidirectionnelle.

Plug and charge et one pedal

Pour la recharge rapide, les Mégane sont désormais compatibles avec le Plug and charge, une fonction très pratique qui permet de lancer la recharge automatiquement lorsque le véhicule est relié à une borne. Le paiement se fait automatiquement en fin de session, grâce à la reconnaissance de la voiture via le câble de recharge.

On note aussi l’arrivée (tant attendue depuis la sortie de la Renault 5 E-Tech) de la conduite à une pédale, aussi appelée fonction one-pedal. Le constructeur a ajouté un cinquième niveau de freinage regénératif pour permettre à la voiture d’aller jusqu’à l’arrêt lorsque le conducteur relâche la pédale.

Cette nouveauté sera également introduite sur les Mégane déjà produite après mars 2024, via « un retrofit« . Renault précise que « la fonction One Pedal sera bientôt disponible via une mise à jour logicielle, qui sera proposée (gratuitement mais non obligatoire) soit chez le concessionnaire lors d’une visite d’entretien, soit par FOTA (Firmware Over-The-Air). Cette mise à jour ne sera disponible que pour les véhicules équipés de palettes au volant et produits après mars 2024, compatibles avec la dernière plateforme électronique développée pour GSR2« .

Pour les autres modèles, Renault précise que « Ampere introduira cette innovation dans les prochains mois sur R5 et Scenic E-Tech electric, ainsi que sur R4 dès son lancement« . On le savait déjà plus ou moins grâce à une vidéo YouTube postée sur la chaîne du service après vente de Renault. Mais c’est désormais officiel.

La Mégane Alpine arrive

Renault lance également une nouvelle finition, dénommée Alpine, qui s’intercale entre Techno et Iconic. On retrouve des éléments distinctifs à l’extérieur :

la teinte exclusive Gris Schiste Satin

les lames avant et arrière Gris Schiste Satin

les jantes alliage noir verni fumé 20 pouces Speedway

le losange teinté Ice black à l’avant, et à l’arrière accompagné par la même finition foncée du monogramme

un décor Noir Grand Brillant entoure les vitres latérales de cette version

le badge Esprit Alpine sur l’aile avant gauche en est la signature finale.

Cette finition Alpine intègre également des spécificités propres à l’intérieur :

Les sièges au design enveloppant sont revêtus d’un textile noir embossé, à l’image d’une chaussure de course, et ornés de surpiqûres bleues. Ce textile est issu de fibres recyclées (bouteilles en plastique et ceintures de sécurité).

L’écusson tricolore renvoie à la fierté de l’association des deux marques françaises Alpine et Renault.

La planche de bord, les accoudoirs et la console centrale sont revêtus d’un TEP noir surligné de surpiqures bleues.

L’ensemble du cockpit est entouré par une pièce décor dans un dégradé de noir et bleu.

Prix, disponibilité et autonomie

La mauvaise nouvelle, c’est que Renault arrête soudainement la commercialisation de la « petite » batterie de 40 kWh, au profit de la grande de 60 kWh.

Les prix augmentent donc, puisque le prix de départ passe de 34 000 à 39 500 euros. Pour ce prix, on a le droit à la version autonomie confort (60 kWh) et le moteur de 220 ch. Il faut ajouter 2 000 euros pour passer sur la finition Alpine (41 500 euros). Puis 1 500 euros de plus pour la finition Iconic (43 000 euros).

Les commandes sont d’ores et déjà ouvertes et le configurateur en ligne mis à jour avec ces nouveautés. De quoi apprécier le nouveau gris satiné de la finition Alpine qu’on pouvait déjà voir sur le Scénic.

Rappelons que la batterie de 60 kWh permet à Renault d’annoncer une autonomie WLTP qui peut grimper à 468 km selon les finitions et options choisies.