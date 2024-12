BYD va bientôt améliorer sa voiture électrique rivale de la Renault Mégane E-Tech, voici ses premières images

La BYD Dolphin, une voiture électrique rivale des Renault Mégane E-Tech et autres Volkswagen ID.3, sera bientôt restylée en Chine. De quoi espérer l’arrivée de ces améliorations en Europe. Voici les nouveautés.

BYD Dolphin 2025 // Source : MIIT via Auto Home

Les publications du Ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’Information (MIIT) sont toujours utiles pour connaître les nouvelles voitures électriques chinoises, et la dernière en date ne fait pas exception.

Xiaomi et Leapmotor en ont ainsi fait les frais, mais BYD n’est pas exempt. Après avoir présenté les premières images de son prochain SUV électrique, voici que nous découvrons une version mise à jour de la Dolphin, déjà vendue en France.

Une mise à jour cosmétique

Ces images, relayées par Auto Home et CarNewsChina, nous renseignent sur les évolutions cosmétiques de cette concurrente des Renault Mégane E-Tech, Volkswagen ID.3 ou autres Hyundai Kona.

BYD Dolphin 2025 // Source : MIIT via Auto Home

Des évolutions qui la rapprochent du reste de la gamme « Ocean » de BYD, récemment rejointe par le Sealion 7. À l’avant, les phares et de la calandre s’arrondissent, de même que le bouclier. Les modifications sont plus légères à l’arrière, avec une simplification du dessin du bouclier et une légère évolution de la forme du bandeau lumineux.

BYD Dolphin 2025 // Source : MIIT

Le MIIT nous indique les dimensions de cette BYD Dolphin « 2.0 » : il faudra compter 4,28 m de long (dont 2,70 m d’empattement) pour 1,77 m de large et 1,57 m de haut. Des dimensions (logiquement) identique à notre version européenne.

Encore un peu de patience

En revanche, nous ne saurons rien d’éventuelles modifications de l’habitacle ou des batteries. Le MIIT confirme toutefois les moteurs déjà existants de 70, 130 et 150 kW (94, 177 et 201 ch).

Le BYD Dolphin actuelle

Pour rappel, la BYD Dolphin est vendue en France à partir de 33 990 euros avec une batterie de 60,4 kWh, de quoi lui offrir une autonomie de 427 km selon le cycle WLTP. Peut-on s’attendre à une évolution des batteries ou du prix ? Réponse dans les semaines à venir.