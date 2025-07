« Pas plus de 300 kilomètres » : pourquoi la patronne de BYD pense que cette autonomie sera suffisante pour les voitures électriques

Selon BYD, ses voitures électriques n’auront pas besoin d’offrir plus de 300 kilomètres d’autonomie en une seule charge. Le constructeur chinois va en effet proposer des bornes capables de remplir leur batterie en seulement cinq minutes en Europe, et ce dès la fin de l’année 2025.



Parmi les critiques qui reviennent souvent au sujet des voitures électriques, celles relatives à l’autonomie sont très nombreuses. Les automobilistes estiment que cette dernière est encore insuffisante, tandis qu’ils craignent de passer trop de temps sur une borne de recharge.

Une technologie impressionnante

À vrai dire, de nombreux conducteurs voudraient pouvoir parcourir au moins 400 kilomètres en une seule charge pour envisager l’achat d’une auto électrique. Si cela est désormais possible chez beaucoup de constructeurs, ce n’est en fait pas le plus important pour d’autres. Et notamment pour le géant chinois BYD. Ce dernier, qui est désormais le numéro 1 mondial de la voiture électrique, a opté pour une tout autre stratégie. Il mise plutôt sur une charge très rapide, puisqu’il a dévoilé en mars 2025 de nouvelles bornes révolutionnaires.



Ces dernières sont capables de délivrer pas moins de 1 000 kW, ce qui correspond à 1 MW. De quoi faire nettement mieux que les Superchargeurs de Tesla, et recharger une voiture en seulement cinq minutes. Ces nouvelles bornes ne sont pour le moment proposées qu’en Chine, pays natal du constructeur basé à Shenzhen. Mais voilà que ce dernier prévoit de les installer sous peu en Europe, comme nous l’avait confié Stella Li, vice-présidente de l’entreprise, lors d’un récent entretien.

BYD Han L EV sur une borne Megawatt

La femme d’affaires s’est également entretenue avec le site britannique Autocar, dans lequel elle a répété à quel point le Vieux Continent est important pour BYD, et d’annonce que le Royaume-Uni bénéficiera également de la recharge « Mégawatt ». Selon le média anglais, la firme chinoise « se prépare déjà à installer les premiers chargeurs mégawatts du pays d’ici la fin de 2025 ». Et c’est évidemment une très bonne nouvelle pour les possesseurs de voitures électriques.

Pour le moment, aucun calendrier précis n’a été communiqué par le constructeur. Celui-ci est actuellement en pourparlers avec diverses entreprises spécialisées afin d’envisager la construction de bornes. De son côté, Stella Li confirme : « nous travaillons actuellement sur ce projet et nous commencerons d’ici la fin de l’année. Vous le verrez à différents endroits ». Mais elle ne donne aucune information sur la taille du réseau prévu pour le Royaume-Uni à l’heure actuelle.

Une charge ultra-rapide

Une chose est sûre, ces bornes arriveront en parallèle de la marque Denza en Europe. Il s’agit pour mémoire d’une sous-marque appartenant à BYD, qui commercialise des modèles plus haut de gamme. Elle commercialisera notamment sa nouvelle Z9 GT, qui pourra encaisser la puissance délivrée par les bornes.

Denza Z9 GT

Si ces dernières seront ouvertes à tous les constructeurs, rares sont les voitures électriques capables de recevoir 1 MW. C’est justement ce que souligne la vice-présidente de BYD, qui rappelle que « les bornes de recharge rapide peuvent également fonctionner avec d’autres voitures. Le seul problème est que la voiture détermine la puissance ».

Mais une chose est sûre, avec cette charge si rapide, il ne sera plus pertinent du tout d’afficher une grande autonomie. Ainsi, il n’y aura pas besoin d’installer de grosses batteries dans les autos de la marque, ce qui aura pour effet de réduire les coûts de production. Et donc les prix pour les acheteurs. Stella Li prédit ainsi une nouvelle demande des clients, qui se diront : « ne me donnez pas plus de 300 kilomètres [d’autonomie], car je ne veux pas payer le coût ».

BYD Tang L // Source : BYD

La vice-présidente imagine même que la charge en mégawatt pourrait un jour être déployée sur des modèles plus abordables, comme la Dolphin Surf, une fois la technologie déployée à très grande échelle.

De notre côté, nous avions pu tester cette solution et nous avions été particulièrement bluffés par son efficacité. Reste désormais à savoir quels modèles y auront le droit sous peu en Europe. Pour le moment, seules les BYD Tang L et Han L sont compatibles avec cette charge rapide en Chine, mais ils ne sont pas prévus pour le Royaume-Uni.