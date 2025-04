BYD fait mieux que n’importe quel constructeur avec cette station pour recharger les voitures électriques en 5 minutes 

La course à la puissance de charge a été lancée en Chine. Même si BYD ne dispose pas de la borne annoncée comme la plus puissante, la société a un coup d’avance, puisqu’elle vient d’ouvrir la première station capable de délivrer 1 MW de puissance.

Chargeur BYD Megawatt Flash charging // Source : Weibo officiel de Sinopec

En présentant les BYD Han L et Tang L, le constructeur chinois a annoncé le lancement d’un chargeur surpuissant capable de délivrer jusqu’à 1 360 kW de puissance et prévoit de déployer 4 000 chargeurs à travers la Chine. De quoi recharger les voitures électriques en 5 minutes.

Une première étape dans ce projet vient d’être franchie, puisqu’une station est désormais équipée de ces bornes de charge BYD.

400 km chargés en 5 minutes

Selon les informations du média chinois Ithome, c’est le 28 avril que la compagnie pétrolière Sinopec a inauguré le premier chargeur Megawatt BYD installé en Chine, sur l’une de ses aires à Longzhuyuan, proche de Shenzhen.

Cette borne, dite Megawatt en raison de sa puissance maximale dépassant 1 000 kW, est capable de recharger une voiture électrique pour 400 km d’autonomie en seulement 5 minutes.

Chargeur BYD Megawatt Flash charging // Source : Weibo officiel de Sinopec

Ce sont 3 bornes de charge qui ont été installés sur l’aire, avec six connecteurs.

Une ultra-rapide mais pour peu de véhicules

Actuellement, seul BYD commercialise en Chine deux voitures capables d’encaisser une puissance de charge de 1 000 kW : il s’agit des BYD Han L et Tang L, qui adoptent une architecture 1 000 volts et une batterie 10 C sur la nouvelle Super e-Platform. Ce sont ces véhicules qui sont capables de récupérer 400 km d’autonomie en 5 minutes, selon le cycle CLTC, avec un pic à 2 km par seconde ! Frandroid a déjà pu essayer cette charge Megawatt Flash de BYD, et l’expérience est hors norme.

Charge voiture BYD 1 000 kW // Source : Weibo officiel de Sinopec

Le déploiement de ces chargeurs portera ses fruits dans les années à venir, lorsque davantage de véhicules seront capables d’encaisser une telle puissance de charge, et surtout lorsque plus de poids lourds électriques circuleront.

C’est d’ailleurs dans ce but que Huawei a présenté son superchargeur capable de délivrer 1,2 MW. Mais, au jeu de la puissance de charge, c’est apparemment Zeekr qui détient le record, avec 1,3 MW par connecteur.