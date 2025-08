Vous vous souvenez du Xperia Play et de sa glissière ? Cette console s’en inspirerait

À l’instar de Sony-Ericsson et de son Xperia Play en 2011, Ayaneo aurait dans l’idée de lancer un smartphone taillé pour le gaming, avec des commandes physiques coulissantes. La marque n’en serait pas à son premier appareil atypique.

Les téléphones à commandes en glissière ou à clavier coulissants (horizontalement ou verticalement d’ailleurs) ont connu leur heure de gloire au tout début des années 2010. À l’époque, le Xperia Play était l’un des représentants les plus en vue de cette tendance — en tout cas auprès des joueurs. Lancé en 2011 et surnommé PlayStation Phone, l’appareil pourrait bientôt avoir une sorte d’héritier. Pas chez Sony, mais chez Ayaneo.

Car si certains concepts aperçus au fil des ans dans les couloirs du MWC rappellent la grande époque de ces téléphones aujourd’hui disparus, le constructeur hong-kongais de consoles portables aurait dans l’idée de lancer un smartphone gaming doté proche du PlayStation Phone en termes de concept.

Habitué aux consoles portables surfant allègrement sur la nostalgie (on pense notamment à la Pocket Micro, testée par nos soins récemment), le fabricant réitérerait donc avec un potentiel Ayaneo Phone. Ce nouveau produit serait un smartphone orienté gaming, avec une partie coulissante abritant des commandes physiques dévolues aux jeux lancés sur l’appareil.

Comme le souligne PhoneArena, on ignore actuellement quelles seraient les spécifications de cet Ayaneo Phone, qui reste par conséquent bien mystérieux à ce stade. On peut toutefois y voir une sorte de concurrent aux ROG Phone, mais avec des commandes physiques intégrées évitant tout recours à une manette pour smartphone.

Cela dit, si jamais vous êtes plus nostalgiques de feue la Nintendo DS que du Xperia Phone, dites-vous qu’Ayaneo a aussi ce qu’il vous faut avec sa Flip 1S : une nouvelle console portable aux airs de DS survitaminée dont nous vous parlions il y a peu.

