Ayaneo dévoile sa Pocket Micro Classic : la console portable la plus cool que vous ayez vue depuis longtemps

Le constructeur hongkongais Ayaneo, connu pour ses consoles portables sous Windows, vient de dévoiler sa Pocket Micro Classic. Cette console Android de poche reprend à son compte le design de la Pocket Micro, mais avec un look encore plus vintage… et les compromis qui vont avec.

Voici la petite Ayaneo Pocket Micro Classic

Une Pocket Micro, sans les joystick, mais avec un design délicieusement rétro et un prix légèrement raboté : 179 dollars en prix de départ, contre 199 dollars pour sa cousine.

Pour résumer, c’est ce que nous propose Ayaneo en ce début mars avec sa nouvelle Pocket Micro Classic : une console Android pas tout à fait comme les autres, dont les expéditions devraient débuter « mi-avril » sans plus de détail à ce stade.

Ayaneo Pocket Micro Classic : une petite console

À mi-chemin entre la Game Boy Micro et la Nintendo Game & Watch, la nouvelle Ayaneo Pocket Micro Classic se décline en trois coloris (Magic Black, Retro Gray et Retro Gold). On y trouve un châssis en aluminium usiné CNC, un écran IPS de 3,5 pouces et un SoC MediaTek Helio G99.

Par rapport à la Pocket Micro, cette nouvelle mouture abandonne donc les joysticks, mais semble également avoir abaissé l’emplacement du D-pad et des boutons ABXY pour occuper un peu mieux l’espace libéré par la suppression des joysticks.

Sur le plan des performances à proprement parler, Ayaneo s’en tient à ce que proposait sa Pocket Micro. Le MediaTek Helio G99 est couplé dans le cas présent à 6 ou 8 Go de RAM et à 128 ou 256 Go de stockage.

Cette configuration est suffisante pour l’usage visé, à savoir le rétro-gaming et l’émulation de jeux Game Boy Advance, notamment. Ces derniers profitent d’ailleurs ici d’une mise à l’échelle x4 plutôt efficace pour offrir une meilleure expérience sur l’écran de 960 x 480 pixels installé à bord de la Pocket Micro Classic.

De manière un peu plus acrobatique peut-être, Ayaneo affirme enfin qu’il est possible de basculer entre le mode D-pad et le mode joystick gauche en appuyant longuement sur les boutons ST et = situés sur le dessus du châssis. L’idée ? Simuler la présence d’un joystick si vous voulez jouer, par exemple, à des jeux PS1 sur la console… chose que le MediaTek Helio G99 permet évidemment de faire.