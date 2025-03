Le mélange entre une Nintendo Switch et une mini tablette haut de gamme : voici l’Ayaneo Gaming Pad

Découvrez la Gaming Pad, la première tablette Android gaming d’Ayaneo, dévoilée à la GDC 2025.

Ayaneo Gaming Pad

Si vous êtes un fan de gadgets gaming, le nom Ayaneo vous dit peut-être quelque chose. Cette entreprise chinoise, spécialisée dans les appareils de jeu portables, s’est fait un nom avec des devices comme l’Ayaneo 2 ou plus récemment l’Ayaneo 3, que nous avons eu la chance de tester, et nous avons aussi fait une visite dans leurs bureaux en Chine.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Leur philosophie ? Offrir des machines puissantes et ergonomiques pour les gamers. Et aujourd’hui, ils passent à la vitesse supérieure avec une nouveauté : la Gaming Pad, leur première tablette Android dédiée au gaming.

La Gaming Pad arrive dans un marché déjà bien animé, notamment avec des acteurs comme Redmagic ou Razer. Mais qu’est-ce qui rend cette tablette spéciale ? À première vue, son design rappelle les consoles portables hybrides, avec deux manettes détachables qui encadrent un écran. Ayaneo semble vouloir combiner le meilleur des mondes entre une Nintendo Switch et une tablette haut de gamme.

Ayaneo Gaming Pad

Bien qu’on n’ait pas encore tous les détails techniques, on peut s’attendre à une configuration musclée.

Le tout nouveau Snapdragon G3 Gen 3

La Nintendo Switch Lite n’a JAMAIS été à ce prix La console portable la plus légère de Nintendo est aussi celle qui a le plus de GOTY dans son catalogue : Zelda, Mario ou Pokémon côtoient plus de 5000 titres disponibles. Parfaite pour jouer en déplacement !

Cette tablette sous Android embarque le tout nouveau Qualcomm Snapdragon G3 Gen 3, une puce toute récente qui promet des performances de haut vol. Par rapport à la génération précédente (la G3 Gen 2), on parle d’une amélioration de 30 % pour le CPU et de 28 % pour le GPU.

Ayaneo Gaming Pad

Ayaneo a tout prévu avec un système de refroidissement “turbo” de niveau gaming. Ce système, combiné à des matériaux thermiques ultra-efficaces, garderait la Gaming Pad à une température raisonnable, même après des heures de jeu intensif. Résultat : vous pouvez jouer sans que la tablette ralentisse ou devienne brûlante. La puce Snapdragon G3 Gen 3 pourrait donc déployer toute sa puissance sans être bridée.

Ayaneo Gaming Pad

Mais ce n’est pas tout. Cette puce supporte aussi le “ray tracing” (une technologie qui rend les lumières et reflets ultra-réalistes) et le Snapdragon Game Super Resolution, qui améliore la netteté des images. Ajoutez à cela une connectivité Wi-Fi 7, et vous avez une tablette qui coche toutes les cases pour une expérience gaming au top.

Un écran LCD, mais compact et très rapide

Côté écran, la Gaming Pad ne plaisante pas non plus. Elle est équipée d’un écran LCD de 8,3 pouces avec une définition 1440P (aussi appelée 2K) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Avec un format 3:2, l’écran offre aussi un peu plus de hauteur, parfait pour une vue plus large dans vos jeux préférés, qu’il s’agisse de titres modernes ou de classiques rétro.

La Gaming Pad version Explorer Edition a un dos en verre transparent qui laisse voir l’intérieur – un look futuriste qui en jette. Le cadre, lui, est en métal usiné avec une technique appelée CNC, ce qui donne une finition ultra-solide et un toucher premium.

Là où la Gaming Pad se démarque, c’est dans ses petits détails qui font toute la différence. Elle est équipée d’un système de caméras impressionnant pour une tablette gaming : une caméra frontale de 5 mégapixels pour des appels vidéo ou du streaming en HD, et à l’arrière, une caméra principale de 50 mégapixels plus une ultra grand-angle de 13 mégapixels.

Pour le son et l’immersion, Ayaneo a intégré quatre haut-parleurs qui sont censés offrir un audio puissant et détaillé. Il y a aussi un gyroscope à six axes, qui capte vos mouvements pour rendre les jeux de course ou de tir plus réalistes (imaginez incliner la tablette pour tourner dans un jeu de voiture).

Pour l’instant, Ayaneo n’a pas dévoilé le prix ni la date de sortie exacte (on sait juste qu’elle sera disponible en mai 2025). Ayaneo a lancé un groupe Discord officiel et mettra bientôt à jour son site avec plus de détails.