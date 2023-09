Test du Razer Edge (2023) : la console portable qui n’en était pas une

Les plus anciens trouveront le nom « Razer Edge » familier. Et ce n’est pas pour rien : ce n’est pas la première fois que le constructeur singapourien utilise ce surnom pour l’un de ses produits. Mais qui se souvient vraiment de la Razer Edge originale, une sorte de PC tablette avec deux manettes en forme de PS Move rattachĂ©es sur les cĂ´tĂ©s ? Ceci Ă©tant dit, le retour de cette catĂ©gorie prouve bien que la marque aux trois serpents pense au marchĂ© des consoles portables. Et cette nouvelle Razer Edge de 2023 est peut-ĂŞtre son meilleur essai en la matière, bien qu’il ait le goĂ»t d’un prototype inachevĂ©.

Razer Edge Fiche technique

Modèle Razer Edge Dimensions 26 cm x 1,1 cm x 8,5 cm Support Support de carte mémoire MicroSD Définition maximale Full HD Wifi Wi-Fi 6E Bluetooth Oui Poids 264 g Prix 499 € Fiche produit

La machine est prêtée par Razer pour ce test.

Razer Edge Design

Pour comprendre ce goĂ»t de « prototype inachevĂ© », il faut d’abord bien comprendre une chose : « Razer Edge » n’est vraiment que le nom du produit en forme de smartphone qui s’intègre au centre des Razer Kishi V2 Pro, une manette mobile se connectant en USB-C. Cette dernière fait concurrence au GameSir X2 Pro et autres Backbone One de ce monde, quand le Razer Edge semble surtout ĂŞtre un prototype de Razer Phone abandonnĂ©, puis ressuscitĂ© pour crĂ©er une console. Qui a dĂ©jĂ connu les smartphones du constructeur sera en effet en terrain connu, puisque le produit de 8,45 x 16,78 x 1,08 cm a tout d’un smartphone en main. Surtout en considĂ©rant ses grandes lignes rectangulaires qui faisaient la force de l’entreprise, avant qu’elle n’abandonne le marchĂ©.

Toujours est-il qu’Ă 263 grammes pour une diagonale de 6,8 pouces, il s’agit d’un produit assez massif pour ĂŞtre considĂ©rĂ© comme une petite tablette. Ce qui sort vraiment le Razer Edge de cette impression de prototype de smartphone est que tous ses Ă©lĂ©ments sont organisĂ©s Ă l’horizontale, y compris le capteur photo intĂ©grĂ© bien au centre de l’Ă©cran en mode paysage. Mais de l’autre cĂ´tĂ©, les bords arrondis de son Ă©cran connotent plutĂ´t une vision « smartphone » de l’ensemble, alors qu’Ă l’usage, ces derniers sont plus une nuisance qu’une caractĂ©ristique dans le cadre du jeu vidĂ©o. En prime bien sĂ»r du ratio 20:9, loin des 16:9 utilisĂ©s majoritairement dans la plupart des jeux et sur les tĂ©lĂ©viseurs.

Autrement, le produit est bien pensĂ©. En haut, on retrouve les sempiternelles touches de volume et de verrouillage. En bas, la trappe permettant d’accueillir une microSD jusqu’Ă 2 To. Ă€ gauche, le port USB-C qui servira principalement Ă connecter les Razer Kishi V2 Pro fournies d’office. Et des deux cĂ´tĂ©s, un haut-parleur. C’est peut-ĂŞtre la plus grande dĂ©ception du produit, surtout en se remĂ©morant les caractĂ©ristiques du premier Razer Phone : ces haut-parleurs ne sont pas placĂ©s Ă l’avant, ce qui aurait Ă©tĂ© parfait pour une console.

Ă€ bien des Ă©gards donc, le Razer Edge est un produit un peu bâtard. Certaines des caractĂ©ristiques de cette console nous laissent penser qu’elle veut avant tout plaire aux joueurs mobiles, quand d’autres vont plutĂ´t dans le sens des joueurs cloud/remote play. Mais au bout, elle ne rĂ©ussit pas Ă ĂŞtre parfaitement optimisĂ©e pour l’un ou l’autre.

Manette

Les manettes Razer Kishi V2 Pro sont fournies d’office avec le Razer Edge. Ces dernières ont le mĂ©rite de parfaitement s’adapter au format de la console, faisant qu’elles l’enserrent parfaitement bien. Ce n’est pas le cas de toutes ces solutions, les tĂ©lĂ©phones arrondis ayant une tendance marquĂ©e Ă la bougeotte Ă l’usage sur ce genre de pĂ©riphĂ©riques.

Pour rappel, il s’agit de manettes extensibles qui se connectent par le biais du port USB-C, ce qui permet d’Ă©viter la latence ajoutĂ©e par l’usage du Bluetooth. La disposition des boutons est inspirĂ©e par les manettes Xbox, bien qu’on note un grand absent : il n’existe pas de moyen d’appeler la touche Xbox, qui peut pourtant ĂŞtre très utile sur de nombreux services comme le Xbox Game Pass ou les interfaces cloud utilisant le mode Big Picture de Steam.

On y retrouve des joysticks similaires Ă ceux des Joy-Cons de la Nintendo Switch, et des boutons qui utilisent des switchs clicky bien audibles comme Razer sait les faire. Leur prĂ©cision est excellente, et la solution fait des miracles sur la croix directionnelle incroyablement confortable des Kishi V2 Pro. L’ajout le plus controversĂ© de Razer est la prĂ©sence de deux touches de raccourcis M1/M2 qui se posent Ă cĂ´tĂ© et viennent raccourcir les gâchettes L2/R2. RĂ©sultat ? MalgrĂ© leur grande course, les gâchettes sont moins confortables que d’ordinaire.

C’est d’autant plus dĂ©cevant que ces touches M1/M2 sont moins utiles qu’on ne pourrait le croire. Nous en parlons dans la partie logicielle.

Connectique

Outre la connectique USB-C Ă la norme 3.0, le Razer Edge profite du Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.2 et d’une prise jack 3.5mm lorsque les Razer Kishi V2 Pro sont connectĂ©es. Une connectique plus que dĂ©cente en considĂ©rant que les consoles Android font trop souvent l’impasse sur des SoC modernes proposant les dernières technologies rĂ©seaux, quand bien mĂŞme ces dernières sont importantes pour le remote play et le cloud.

Webcam et audio

Nous avons un simple capteur 5 mĂ©gapixels Ă l’avant, dont les caractĂ©ristiques prĂ©cises ne sont pas communiquĂ©es par le constructeur. Et on le comprend, puisque le capteur est plus relatif Ă celui intĂ©grĂ© Ă un PC portable qu’Ă celui d’un smartphone. Le Razer Edge propose de pouvoir diffuser en direct ses parties sur Facebook Live ou YouTube (et non, pas de Twitch), mais qui voudrait vraiment profiter de cette capacitĂ© sur un appareil mobile en sachant les mouvements que l’on doit faire pour jouer ? La pensĂ©e est assez amusante. Au moins, la solution a le mĂ©rite d’exister et d’ĂŞtre bien intĂ©grĂ©e.

La dĂ©ception vient plutĂ´t des haut-parleurs. Outre leur placement sur les cĂ´tĂ©s de la machine, peu optimisĂ©, le son prodiguĂ© par ces enceintes est loin d’ĂŞtre de qualitĂ©. L’entreprise possède pourtant THX, mais rien n’y fait : les aigus sont criards, surtout Ă haut volume, les basses sont totalement absentes, et les mĂ©diums Ă peine discernable. LĂ encore, la comparaison avec le Razer Phone fait mal, lui qui avait un excellent système de son.

Razer Edge Écran

Le Razer Edge intègre une dalle AMOLED de 6,8 pouces supportant une définition maximale de 2400 x 1080 pixels, soit un ratio 20:9. Cette dalle est compatible avec un taux de rafraîchissement maximal de 144 Hz, réglé à 120 Hz par défaut.

Sous notre sonde et avec le logiciel DisplayCal, nous retrouvons une excellente couverture de 188,8% de l’espace sRGB pour 133,7% de l’espace DCI-P3. La luminositĂ© maximale est mesurĂ©e Ă 447 cd/m², soit dĂ©cemment lumineux pour le jeu en extĂ©rieur. LĂ oĂą le bât blesse, c’est la colorimĂ©trie : la tempĂ©rature de couleurs est trop froide Ă 7134K, et le Delta E00 moyen mesurĂ© sur l’espace DCI-P3 est de 3,49, un score passable aujourd’hui dans l’univers des smartphones et tablettes.

Soyons cependant honnĂŞtes : dans le cadre d’une console portable, ces scores sont dĂ©jĂ excellents. Le Razer Edge est après tout la seule console sous Android du marchĂ© Ă proposer un affichage Ă 144 Hz. La vraie dĂ©ception Ă l’usage vient donc une nouvelle fois de ces bords arrondis, qui viennent cacher certains Ă©lĂ©ments importants des interfaces en jeu.

Razer Edge Logiciel

Le Razer Edge est propulsĂ© par Android 12, sans aucune interface propriĂ©taire qui viendrait modifier l’expĂ©rience. Les services Google, dont le Play Store, sont prĂ©installĂ©s. Et c’est peut-ĂŞtre la plus grande dĂ©ception du produit, qui ne dispose pas d’un lanceur d’applications crĂ©Ă© spĂ©cifiquement pour lui, comme c’est le cas de la Logitech G Cloud. Ni mĂŞme de quelconques contrĂ´les relatifs au matĂ©riel, comme la possibilitĂ© de rĂ©gler manuellement la puissance du ventilateur par exemple.

En lieu et place, nous avons donc Razer Nexus, l’application liĂ©e Ă la Razer Kishi V2 Pro, qui fait office de « lanceur par-dessus le lanceur » pour assurer la compatibilitĂ©. Il est presque dommage que le constructeur n’ait pas fait l’effort d’en faire un vĂ©ritable lanceur pour le Razer Edge, mais passons. L’usage est excellent, l’application Nexus servant aussi bien de base de contrĂ´le que de curateur de contenus optimisĂ©s pour les manettes. Que ce soit sur le Google Play Store ou sur le Microsoft Game Pass d’ailleurs, puisque ce dernier bĂ©nĂ©ficie d’une intĂ©gration.

La fonctionnalitĂ© principale de Nexus est sa capacitĂ© Ă crĂ©er une manette virtuelle pour les jeux qui ne sont pas compatibles nativement. Ainsi, il vous est possible de dĂ©finir des zones de l’Ă©cran liĂ©es Ă une touche. Cette fonctionnalitĂ© est exclusive Ă la Razer Kishi V2 Pro, et n’est pas si simple Ă mettre en place sur d’autres appareils : c’est une rĂ©ussite pour Razer et son pĂ©riphĂ©rique. Mais pas particulièrement pour la Razer Edge, qui n’a pas vraiment de petites choses en plus pour elle. Notez qu’en prime, certains jeux qui ont une compatibilitĂ© manette, comme Call of Duty Mobile, ne reconnaissent pas la Kishi V2 Pro : il vous faudra passer par la manette virtuelle, encore une fois.

Qui dit Play Store dit naturellement compatibilitĂ© les jeux Android, mais aussi avec toutes sortes de plateformes cloud comme GeForce Now, Xbox Game Pass Ultimate ou Shadow. Et dit aussi compatibilitĂ© avec les applications de remote play, comme Steam Link ou Xbox. Notez cependant que l’application officielle de remote play de Sony n’est pas compatible : il vous faudra passer par des solutions alternatives comme Chiaki ou PSPlay.

Autre sujet important : les touches de raccourci M1/M2. Celles-ci sont en vĂ©ritĂ© limitĂ©es au fait de dupliquer une touche dĂ©jĂ existante dans la liste dĂ©terminĂ©e par Razer. Et pire encore : elles ne peuvent pas ĂŞtre utilisĂ©es au-delĂ , pour dĂ©finir les raccourcis d’un Ă©mulateur ou Ă©muler la touche Xbox par exemple. Leur intĂ©rĂŞt est donc vite limitĂ©.

Razer Edge Performances

VoilĂ le grand point de diffĂ©rence du Razer Edge. Notre modèle est en effet Ă©quipĂ© du Snapdragon G3X Gen 1, un SoC mobile sorti dĂ©but 2022 et dĂ©diĂ© aux consoles portables. Ă€ bien des Ă©gards, il s’agit d’une version lĂ©gèrement overclockĂ©e du Snapdragon 888+.

Sur le Razer Edge vendu en France, nous retrouvons en prime 6 Go de RAM LPDDR5 et une mémoire interne de 128 Go en UFS 3.1. Ces 6 Go de RAM sont peut-être la plus grande déception, et nous allons voir immédiatement pourquoi.

Benchmarks théoriques

AnTuTu 10 : 873172

CPU : 227576

GPU : 288082

MEM : 151282

UX : 206232

PC Mark 3 : 14669

Wild Life : 5479 / 32,81 FPS

Wild Life Extreme : 1428 / 8,56 FPS

Aztek Vulkan High : 38/26 FPS

Car Chase : 51/62 FPS

Manhattan 3.0 : 115/147 FPS

Geekbench 5.2 : 900 / 3324

Geekbench 5.2 Open CL : 4487

Geekbench 5.2 Vulkan : 4193

Geekbench 6 : 1338 / 3665

Geekbench 6 OpenCL : 4195

Geekbench 6 Vulkan : 4245

R/W sĂ©quentiel : 1445 MB/s – 700 MB/s

R/W random : 66,3 IOPS – 66,2 IOPS

C’est ici que l’on peut voir une grosse diffĂ©rence thĂ©orique, surtout en comparant l’usage avec un Oppo Find X5 Ă©quipĂ© du Snapdragon 888 : la RAM est Ă 8 Go sur ce dernier. C’est ce qui peut potentiellement expliquer les diffĂ©rences entre les benchmarks plus bureautiques, Ă l’avantage de l’Edge, et ceux dĂ©diĂ©s Ă la 3D : un pool de RAM plus grand est nĂ©cessaire pour tirer le meilleur parti de la configuration.

En jeu

C’est d’autant plus dommage que ces 6 Go de RAM ont de rĂ©elles consĂ©quences sur les possibilitĂ©s de la machine. Si on maintient tranquillement les 60 FPS en poussant Fortnite Ă fond, lui qui est d’ailleurs facilement disponible grâce Ă la prĂ©sence du launcher Epic Games dans Razer Nexus, Genshin Impact et son large univers Ă©prouvent plus de mal Ă maintenir leurs performances en très Ă©levĂ© Ă 60 FPS. Le 30 FPS reste heureusement assez fluide.

Mais surtout, c’est du cĂ´tĂ© de l’Ă©mulation que nous sommes quelque peu déçus. Si un God of War 2, l’un des jeux les plus complexes Ă Ă©muler de la PS2, tourne Ă la perfection mĂŞme en poussant la dĂ©finition interne Ă x2, les jeux Switch sont une autre affaire. Avec 6 Go de RAM, aucun jeu 3D complexe n’accepte de se lancer, y compris les Zelda. Il faudra se limiter Ă des jeux plus modestes de la plateforme, mais ce n’est pas exactement ce que l’on a en tĂŞte en se payant un appareil premium de la sorte.

CĂ´tĂ© cloud gaming et remote play, il faut bien avouer que l’Ă©cran 144 Hz en ratio 20:9 est bien souvent gâchĂ©. La Xbox et la PS5 n’offriront jamais plus qu’un simple 16:9 Ă 60 FPS, au mĂŞme titre que le cloud gaming du Game Pass Ultimate. Dans nos tests, seuls Shadow et GeForce Now peuvent vraiment tirer parti de cet Ă©cran, pour un rĂ©sultat grisant en main.

Refroidissement et bruit

Le design thermique du Razer Edge est similaire Ă celui de la Nintendo Switch. Une rainure sur le bas du dos de l’appareil lui permet d’aspirer l’air frais, qui est expulsĂ© sur la rainure dĂ©diĂ©e en haut.

L’appareil ne dĂ©passe pas les 47,6°C en façade pour 43,3°C Ă l’arrière, ce qui est honnĂŞte en considĂ©rant sa puissance. Mais surtout, le ventilateur de Razer sait rester discret et n’est qu’Ă peine audible. Seule chose qui surprendra l’utilisateur moyen : l’entendre tourner mĂŞme lorsque l’appareil est en veille.

N’oubliez pas que le grand avantage des produits Android avec ventilation active n’est pas de pouvoir booster les performances du système, mais de les maintenir plus longtemps. Ainsi, Ă fiche technique Ă©gale avec par exemple le Find X5, le Razer Edge saura vĂ©ritablement tenir ses performances maximales, quand le Find X5 abandonnera au bout d’une dizaine de minutes.

Razer Edge Autonomie

Le Razer Edge est Ă©quipĂ© d’une batterie plutĂ´t commune de 5000 mAh, et est livrĂ© avec un simple câble USB-C pour la recharge. Vous devrez donc disposer de votre propre bloc d’alimentation.

Si le constructeur avance une autonomie de plus de 10 heures en streaming, soit via le cloud ou le remote, tout cela est bien facile : les SoC mobiles sont faits pour optimiser la vidĂ©o au maximum. En usage natif comprenant des jeux 3D, on retrouve plutĂ´t une autonomie d’environ 5/6 heures qui reste tout Ă fait honnĂŞte pour ce type de produit, particulièrement en considĂ©rant le haut taux de rafraĂ®chissement utilisĂ©.

Razer Edge Prix et disponibilité

Le Razer Edge est commercialisé en France au prix de 499,99 euros. Ce prix intègre les Kishi V2 Pro, qui sont fournies dans le pack.