Amazon brade à -40 % un objet indispensable de l’été : une batterie externe 45 W avec 20 000 mAh et capable de charger 3 appareils simultanément

Cette batterie externe Ugreen Nexode avec câble USB-C intégré peut charger jusqu’à 3 appareils en même temps avec une puissance de 45 W. Son prix est actuellement réduit sur Amazon et devient une superbe affaire pour l’été : 29,99 euros au lieu de 49,99 euros.

UGREEN Nexode 45W Batterie Externe 20000mAh // Source : Ugreen

Ugreen est un spécialiste des chargeurs, mais pas que. La marque propose aussi des batteries externes, comme ce modèle de 20 000 mAh et 45W proposé en ce moment à -40 %. Une powerbank à glisser dans sa poche pour ne jamais tomber en rade de batterie et pouvant se brancher à trois appareils en même temps, compatible smartphone, tablette, PC et tout autre appareil se chargeant en USB-C ou USB-A.

Les avantages à s’équiper de la batterie externe de Ugreen

La batterie peut charger jusqu’à 3 appareils en même temps

Le câble USB-C intégré s’avère très pratique

La puissance de 45W max est très efficace

Quand elle n’est pas en promotion, la batterie externe Ugreen Nexode 45 W avec 3 ports coûte 49,99 euros. Mais Amazon fait une vente flash sur plusieurs produits de la marque en ce moment, ce qui fait que ce modèle passe à 29,99 euros.

Une batterie nomade pour regagner de l’autonomie

Si vous êtes souvent en déplacement, que vous faites de longs voyages ou que vous prévoyez un week-end de festival, vous aurez bien besoin d’une batterie externe comme ce modèle proposé par Ugreen. Il s’agit d’un objet aussi grand qu’un smartphone, un peu plus épais tout de même, qui fait 15,2 x 7,2 x 3,9 cm, pour 468 g. Vous pouvez facilement le glisser dans la poche ou dans un sac pour retrouver facilement et rapidement de l’autonomie.

Si jamais vous partez en vitesse et oubliez d’emporter vos câbles, pas de problème, dans ce modèle, il y a un câble USB-C inclus. Comme ça, vous pouvez au moins brancher votre smartphone dans votre poche, puisque ce dernier est non seulement fixé, mais il est relativement court. Seul, il délivre une puissance de charge de 45 W. Mais si vous avez des câbles dans une autre poche, il est polyvalent.

Jusqu’à trois appareils retrouvent de la batterie

En surface, en plus du câble USB-C intégré, vous avez un autre port USB-C, qui affiche, seul, une puissance de 45W. Mais le port USB-A classique, lui, est bridé à 22.5 W. Si vous chargez deux appareils, tous les ports sont limités à 7.5 W. Enfin, si vous décidez d’utiliser les trois ports, chacun délivre une puissance de 15 W.

Concernant la capacité de la batterie externe, elle fait 20 000 mAh. À titre de comparaison, une batterie d’iPhone 16 fait environ 3 350 mAh, celle d’un Samsung Galaxy S25 fait 4 000 mAh et un MacBook Air M4 13″ fait 53,8 Wh, soit environ 14 126 mAh. Donc, vous pouvez facilement recharger plusieurs fois un smartphone et au moins une fois votre Macbook. Et la batterie externe est bien entendu compatible avec toutes les marques de téléphone et de laptop, et d’autres produits également.

