Seulement 13 €, c’est le prix de cette batterie externe Samsung 20 000 mAh avec charge rapide 45 W

Vous avez une peur irascible de ne jamais tenir plus d’une journĂ©e avec votre smartphone ? Sachez que les batteries externes sont les meilleurs atouts des baroudeurs et baroudeuses. Maintenant, les powerbanks sont compatibles avec la charge rapide en 45 W comme celle de Samsung qui, via une ODR, se retrouve Ă seulement 13 euros contre 42,99 euros sur Amazon.

C’est le talon d’Achille de tous les smartphones, qu’ils coĂ»tent un SMIC ou pas : l’autonomie. On vit Ă 100 Ă l’heure, mais nos batteries, elles, ont souvent du mal Ă suivre. Et, c’est lĂ que ce petit boĂ®tier magique entre en scène : la batterie externe. Une vraie bouĂ©e de secours quand la prise Ă©lectrique est aussi introuvable qu’un Uber sous la pluie. Que ce soit en rando, en festival ou juste en galère de charge Ă la terrasse d’un cafĂ©, elle est toujours lĂ pour nous sauver la mise. Et si vous cherchez une alliĂ©e costaude, Samsung a une ODR bien sentie sur sa EB-P4520XUEGEU, un vĂ©ritable nom de robot, pour une powerbank de 20 000 mAh, avec charge rapide de 45 W. Autrement dit : gros jus, petit prix et cela se passe chez Amazon.

Les bons points de cette batterie externe Samsung EB-P4520XUEGEU

Une capacité de 20 000 mAh

Prise en charge des protocoles PowerDelivery 3.0 et Super Fast Charging de Samsung

Trois ports USB-C

Au lieu de 43 euros, la batterie externe Samsung EB-P4520XUEGEU est aujourd’hui disponible en promotion Ă 13 euros sur Amazon, après une ODR de 30 euros.

De la recharge rapide à portée de main

La batterie externe Samsung EB-P4520XUEGEU, derrière son nom de droïde, cache une vraie centrale électrique de poche. Avec une capacité confortable de 20 000 mAh, elle peut recharger plusieurs fois un smartphone, une tablette, voire un petit ordinateur portable. Mais ce n’est pas tout : elle embarque trois ports USB-C, permettant de brancher et recharger jusqu’à trois appareils simultanément.

Son point fort ? Une fonction de charge super rapide jusqu’à 45 W, accessible lorsqu’un seul appareil est branché. Cette technologie repose sur la norme Power Delivery 3.0, validée par l’USB IF, pour une recharge ultra-efficiente. Attention cependant, la performance peut varier selon les appareils connectés, les câbles utilisés ou les conditions ambiantes. Il est donc recommandé de s’équiper d’un câble USB-C certifié pour en tirer le meilleur et cela tombe bien puisque que le câble est inclus.

Ă€ prendre en compte : la recharge rapide n’est possible qu’avec un seul pĂ©riphĂ©rique de brancher, si plusieurs sont alimentĂ©s, la puissance de charge sera divisĂ©e entre les appareils.

Compact et pratique, Ă emporter partout avec vous

Avec ses 402 grammes sur la balance, la batterie externe Samsung EB-P4520XUEGEU reste étonnamment compacte au regard de sa puissance. Facile à glisser dans un sac ou même une grande poche de manteau, elle se montre discrète et toujours prête à rendre service. Que ce soit pour une journée de travail, un week-end en vadrouille ou un long trajet sans prise à l’horizon, elle devient rapidement indispensable.

Que ce soit pour vos écouteurs, votre téléphone et votre console portable, ou encore pour partager un peu d’énergie avec vos amis en rade de batterie, elle assure sur tous les fronts. Un accessoire taillé pour les journées bien remplies… et les imprévus. Pensée pour le quotidien, cette powerbank Samsung coche les bonnes cases : compacte, puissante, multi-usages.

