La batterie externe 10 000 mAh de Xiaomi, avec charge rapide 22,5 W, est bradée à -60 %

Parfait pour les excursions du week-end, cette petite (en taille) batterie externe de chez Xiaomi sera le compagnon idĂ©al de votre smartphone, ou autre. Aujourd’hui, on la trouve pour 14 euros au lieu de 39 euros sur le site officiel de Xiaomi.

Nous vivons dans un monde ou la capacitĂ© des batteries de nos smartphones ne parvient guère Ă plus d’une journĂ©e sans avoir un point de recharge, malgrĂ© de bonnes surprises sur les rĂ©cents smartphones et une bonne hygiène de charge. Parfois une aide externe et portable est requise, c’est lĂ qu’entre en jeu la batterie externe. Si vous avez besoin d’un point d’Ă©nergie supplĂ©mentaire pour ne jamais tomber Ă court lors d’une randonnĂ©e, la batterie externe de Xiaomi 22,5 W a beaucoup d’atouts, Ă commencer par sa capacitĂ© de 10 000 mAh, son format portable, mais aussi son prix grâce Ă cette remise immĂ©diate d’environ 60 %.

Que propose la Xiaomi 22,5 W PowerBank ?

Une compatibilitĂ© charge rapide jusqu’Ă 22,5 Watts

Grosse capacité 10 000 mAh

Design compact, se glisse et s’oublie facilement dans un sac

Au lieu de 39,99 euros, la Xiaomi 22,5 W PowerBank 10 000 mAh est aujourd’hui disponible en promotion Ă 14,99 euros sur le site de Xiaomi.

Plusieurs charges rapides, en mode nomade et bidirectionnelle

La batterie externe Xiaomi 22,5 W est bien Ă©quipĂ©e pour offrir le maximum de puissance de charge Ă chaque utilisation, avec ses deux sorties USB-A qui permettront de connecter une multitude de pĂ©riphĂ©riques, et son port USB-C qui, lui, conviendra pour les dernières gĂ©nĂ©rations, mais aussi pour maximiser la charge rapide jusqu’Ă 22,5 W (limitĂ©e Ă 20 W pour les iPhone). Toutes les sorties USB sont utilisables en simultanĂ© afin de recharger plusieurs appareils en mĂŞme temps et dans un format compact et lĂ©ger qui se glisse facilement dans un sac Ă dos, idĂ©al pour les dĂ©placements quotidiens et les voyages.

L’un des points nĂ©gatifs des chargeurs externes, c’est bien l’autonomie, lorsque la batterie est vide, c’est fini. Cependant, la Xiaomi 22,5 W Power Bank 10 000 propose une solution d’auto-recharge avec sa fonction bidirectionnelle qui permet Ă chaque recharge d’appareils (que ce soit via USB-A ou USB-C) de rĂ©cupĂ©rer de l’Ă©nergie et de se recharger par la mĂŞme occasion, pratique non ?

Un format de poche oui, mais une bonne capacité de charge

10 000 miliAmpère (ou mAh), c’est la capacitĂ© de cette batterie nomade. Tous les smartphones proposent des tailles de batterie diffĂ©rentes, la Xiaomi 22,5 W propose au minimum deux recharges (1,5 dans certains cas), ce qui est suffisant pour durer au minimum deux voir deux jours et demi. De nombreux protocoles de charges sont pris en charges, vous pouvez utiliser cette recharge externe sur de nombreux appareils tels que les classiques smartphones et tablettes, mais aussi sur des consoles comme la Nintendo Switch, le Steam Deck, etc.

Cette batterie permet aussi la charge Ă faible intensitĂ© pour recharger des appareils tel que les montres connectĂ©es, ainsi que des Ă©couteurs sans fil. Pour le design, nous sommes sur un boitier en alliage d’aluminium (disponible en deux couleurs : gris et bleu foncĂ©) avec un procĂ©dĂ© anodisĂ© appliquĂ© sur la coque afin de protĂ©ger la batterie de possible dĂ©tĂ©rioration et chocs. Toujours dans la sĂ©curitĂ©, la batterie de Xiaomi propose un contrĂ´leur USB intelligent permettant de sĂ©curiser la charge pendant lorsque des conditions anormales se dĂ©clarent, comme surcharges, des dĂ©charges excessives et des courts-circuits.

