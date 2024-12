Cette batterie externe sans fil Xiaomi de 10 000 mAh à -50 % est le super deal de fin 2024

La Xiaomi 10W Wireless Power Bank 10 000 mAh est une batterie externe particulièrement intéressante : elle cumule des fonctionnalités de charge rapide et de charge sans fil qui peuvent marcher en même temps. Bonne nouvelle : elle ne coûte pas plus de 20 euros aujourd’hui, contre 40 euros habituellement.

Xiaomi 10W Wireless PowerBank // Source : mi.com

Bien pratique pour recharger son smartphone (en mode filaire ou sans fil) et facile à transporter, la batterie externe de Xiaomi 10W Wireless Power Bank 10 000 mAh, est un accessoire indispensable à avoir au quotidien, notamment s’il vous arrive de ne pas avoir tout le temps accès à une prise. Si cette batterie vous intéresse, celle-ci bénéficie de 50 % de réduction.

Pourquoi choisir cette batterie externe Xiaomi ?

Des petites dimensions pour une capacité de 10 000 mAh

Sa compatibilité avec la charge sans fil Qi (10W)

Sa capacité a chargé jusqu’à trois appareils à la fois

La Xiaomi 10W Wireless Power Bank 10 000 mAh coûte initialement 39,99 euros, mais aujourd’hui, elle revient à 19,99 euros seulement sur le site de la marque.

Une batterie pratique au quotidien

L’un des critères à prendre en compte lorsqu’on choisit sa batterie externe, en plus de sa capacité et de sa puissance de recharge, ce sont ses dimensions. Parce que oui, une batterie externe est avant tout faite pour être transportée partout avec soi, et plus elle rentre facilement dans une poche ou un sac à main, mieux c’est.

La Xiaomi 10W Wireless Power Bank ne déroge pas à la règle : pas plus gros qu’un smartphone, elle est compacte avec ses dimensions de 14,79 × 7,06 × 1,66 cm, le tout pour 230 g. Mieux encore, elle dispose d’une capacité de 10 000 mAh, qui permet de recharger deux fois votre smartphone d’après la firme chinoise.

Avec la charge rapide et sans fil

Lorsqu’on regarde d’un plus près la batterie de Xiaomi, on aperçoit un cercle en plein milieu. Il s’agit d’un socle à induction qui va permettre la charge sans fil avec les appareils compatibles, autrement dit certifiés Qi. Vous pourrez alors recharger votre smartphone, votre montre ou bracelet en le posant simplement sur la face avant de la batterie. La charge monte jusqu’à 10 W — ce chiffre est limité à 7,5 W pour les iPhone.

Autrement, il est possible de charger votre appareil via un port USB-C qui offre une puissance d’entrée maximale de 22,5 W. Une entrée USB-A est aussi disponible afin de charger un troisième produit. Le fabricant assure que la batterie externe peut charger un appareil sans fil et deux appareils via un câble USB, soit trois appareils simultanément.

