Quel est le meilleur iPhone en 2020 ? Nos conseils pour choisir le bon

Vous voulez un iPhone, mais ne savez pas lequel choisir ? Voici nos conseils pour trouver celui qui vous correspond.

La gamme iPhone 2020 en un clin d’œil

Longtemps cantonnée à un ou deux modèles, la gamme d’iPhone s’est largement étoffée ces dernières années et particulièrement en 2020 avec un nouvel iPhone SE. Au total, Apple propose aujourd’hui officiellement 5 terminaux dans sa boutique avec chacun ses particularités. Comme nous l’avions fait pour vous aidez à choisir votre iPad, nous allons ici essayer de mettre la gamme à plat pour vous conseiller le modèle qui correspond le plus à vos besoins.

Commençons donc par le meilleur : l’iPhone 11 Pro. Commercialisé depuis le 20 septembre en France l’iPhone 11 Pro est le modèle plus haut de gamme de la marque. Il est décliné en une version plus grande : l’iPhone 11 Pro Max. Mise à part la taille, les deux modèles sont strictement identiques d’un point de vue technique. L’iPhone 11 Pro possède un écran de 5,8 pouces tandis que celui du 11 Pro Max monte à 6,5 pouces. Cela fait d’ailleurs du premier le meilleur téléphone petit format du marché actuellement.

Comme il s’agit des modèles les plus luxueux, ils embarquent toutes les meilleures technologies d’Apple. On retiendra notamment le processeur A13 Bionic particulièrement puissant, le module photo à triple capteur ou encore le déverrouillage par reconnaissance faciale Face ID. Enfin, il est important de noter que ce sont les deux seuls iPhone de cette saison 2019 – 2020 à posséder un écran OLED. Une technologie qui offre principalement de meilleurs contrastes, et donc très adapté à la vidéo, mais aussi tout simplement plus agréable à regarder de manière générale.

Notre avis détaillé sur l'iPhone 11 Pro

Test de l’Apple iPhone 11 Pro : la « révolution » est une remarquable autonomie

Enfin, Apple a fourni de gros efforts sur l’autonomie de ces deux modèles qui sont aujourd’hui considérés comme les iPhone les plus endurants, tout modèle d’iPhone confondus. Notez enfin que ces iPhone sont étanches, jusqu’à 4 mètres de profondeur pendants 30 minutes. Rappelons toutefois que l’étanchéité n’est pas là pour permettre une utilisation sous l’eau. On en reparle à la fin de cet article.

À qui s’adresse l’iPhone 11 Pro ?

À ceux qui veulent le meilleur

Qui ont le budget en adéquation

Qui aiment les petits téléphones

À qui s’adresse l’iPhone 11 Pro Max ?

À ceux qui veulent le meilleur

Qui ont le budget en adéquation

Et qui aiment les grands écrans, soit pour la vidéo, soit plus de confort de lecture.

Lancé au même moment que les modèles Pro, l’iPhone 11 « tout court » est une déclinaison légèrement moins haut de gamme. Comme l’indique son nom, il conserve le cœur des innovations de cette génération, avec notamment le processeur A13 Bionic ou le capteur photo ultra grand-angle, mais se débarrasse de certains raffinements de la gamme Pro.

Ainsi, l’écran OLED disparaît au profit de la technologie LCD, ou vous n’avez plus que deux capteurs photo à l’arrière (le zoom 2x est supprimé). L’écran LCD reste considéré comme le meilleur du marché, mais la technologie a des défauts que l’OLED n’a pas. Vous conservez en revanche l’étanchéité et FaceID et la recharge sans fil.

Il faut également savoir que l’iPhone 11 se situe entre le deux modèle Pro avec un écran de 6,1 pouces. Comme pour illustrer le bon compromis. l’iPhone 11 a également le mérite d’être disponible dans de nombreuses couleurs très sympathiques. Pour en savoir plus, vous pouvez également lire notre test de l’iPhone 11.

À qui s’adresse l’iPhone 11 ?

Ceux qui cherchent un bon compromis

Tant sur la taille…

… que sur le prix

L’iPhone XR aux iPhone XS de 2018, ce qu’est l’iPhone 11 est aux iPhone 11 Pro. Autrement dit, c’est lui aussi le téléphone du compromis, mais de la génération précédente. On retrouve ainsi les technologies de l’année dernière, avec donc cette fois un processeur A12 Bionic. Même s’il a désormais plus d’un an, ce dernier est toujours largement à la hauteur.

La plus grosse perte par rapport à l’iPhone 11 est le second capteur photo ultra grand-angle. Vous n’en avez donc plus qu’un. Vous conservez le même format 6,1 pouces ainsi que FaceID, l’étanchéité et la recharge sans fil, mais vous économisez une centaine d’euros. Bref, l’iPhone XR est encore parfaitement recommandable. On vous en dit plus dans notre test de l’iPhone XR.

À qui s’adresse l’iPhone XR ?

Ceux qui sont prêts à faire quelques concessions techniques

pour économiser une centaine d’euros.

Enfin, vous avez donc désormais l’iPhone SE 2020. Deuxième « Special Edition » de l’iPhone après l’iPhone SE 2016, il reprend la formule éprouvée avec son prédécesseur. Elle consiste à mettre — certaines — technologies du millésime actuel, dans le corps d’un modèle d’antan. En l’occurrence celui de l’iPhone 8, c’est-à-dire avec un écran de 4,7 pouces.

Ainsi, si l’iPhone SE 2020 hérite d’un dernier processeur de la marque, l’A13 Bionic, il adopte un design résolument daté avec en guise de symbole la présence du bouton d’accueil physique… disparu maintenant depuis 3 générations d’iPhone. On retrouve donc le système de navigation historique de l’iPhone, qui ne déboussolera pas les utilisateurs historiques des téléphones de la marque.

Comme précédemment, ce bouton intègre un capteur d’empreintes digitales pour déverrouiller le téléphone. Si FaceID est un système très fiable et rapide, le capteur d’empreinte a tout de même moins d’errances. Vous trouverez un capteur photo à l’arrière, tout à fait honorable. Il est également étanche jusqu’à 1 mètre.

À qui s’adresse l’iPhone SE 2020 ?

À ceux qui veulent un iPhone pas cher

Compact

Avec un bouton « home » physique.

En clair, l’iPhone SE probablement le candidat idéal pour celles et ceux qui n’ont pas besoin d’une débauche de fonctionnalités, et veulent simplement un iPhone peu coûteux et facile d’utilisation. On pense notamment à tous les parents et grands-parents qui nous lisent.

Bon à savoir avant d’acheter

Quelle quantité de stockage dois-je choisir pour mon iPhone ?

Contrairement à de nombreux téléphones de la sphère Android, il n’est pas possible d’étendre la capacité de stockage de l’iPhone après l’achat. Il est donc important de choisir la bonne quantité dès le départ. Par défaut tous les iPhone de cette année disposent de 64 Go de stockage. C’est suffisant pour de nombreux utilisateurs. Toutefois, si vous stockez beaucoup de vidéo, photo, musique et applications sur votre téléphone, on vous conseillera plutôt de choisir la capacité supérieure : 128 ou 256 Go en fonction du modèle.

Quand faut-il acheter son iPhone ?

À quelques exceptions près, Apple sort ses nouveaux iPhone au mois de septembre depuis une dizaine d’année. En 2020, la sortie pourrait être décalée de quelques semaines pour cause de coronavirus, mais le calendrier ne devrait pas changer drastiquement. Si un nouvel iPhone vous tente passé le mois de juin, il est sans doute plus raisonnable d’attendre les nouveaux modèles à la rentrée.

Le meilleur moment est évidemment peu de temps après l’annonce, sachez quoi qu’il en soit, que les iPhone subissent une décote relativement faible au fil du temps, si vous souhaitez le dernier modèle, il peut probable que les promotions arrivent dans les 6 premiers mois de sa commercialisation, et par la suite, les baisses de prix resteront timides.

Puis-je utiliser mon iPhone étanche sous l’eau ?

Non. L’étanchéité des smartphones est surtout prévue en cas d’accident. Elle n’est pas pensée pour faire des photos sous-marines. On déconseille fortement de plonger volontairement votre téléphone sous l’eau. C’est d’ailleurs une clause d’exclusion de la garantie constructeur.

Les iPhone d’occasions ou reconditionnés, cela vaut le coup ?

Acheter un iPhone d’occasion peut être une bonne option pour s’offrir le téléphone d’Apple à prix réduit. Veillez tout de même à ne pas choisir un modèle trop ancien. Si les iPhone ont généralement une bonne durée de vie, les années passant, la batterie est susceptible de ne plus être au mieux de sa forme. Sachez également que les iPhone décotent assez peu sur le marché de l’occasion, l’investissement initial dans un terminal neuf est donc parfois moins lourd une fois le prix de revente pris en compte.