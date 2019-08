Vous aimeriez profiter de votre musique dans les transports en commun en toute liberté, sans pour autant être encombrés d’un casque audio imposant, ou tout simplement pour éviter la galère des câbles qui s’emmêlent ? Pour répondre à ce problème, les écouteurs sans fil — ou true wireless — représentent le compromis idéal. Que ce soit Sony, Bose, Jabra ou encore Samsung, ils proposent tous des références qui conviendront à ses besoins. Retrouvez notre sélection des meilleurs écouteurs sans fil en 2019.

Sony WF-1000XM3 : notre recommandation

Les nouveaux écouteurs sans fil de Sony succèdent logiquement aux anciens, les WF-1000X. Ce ne sont pas les WF-1000X2 ou 3, mais les WF-1000XM3. Ce nom rappelle forcément l’excellent casque audio du même constructeur, qui s’est notamment fait connaître pour sa qualité audio, mais surtout pour son système de réduction de bruit très efficace. Sony a été très malin pour le coup, il a simplement repris la technologie du WH-1000XM3 pour l’adapter à un format plus petit. Le résultat n’atteint pas le niveau du casque à arceau qui recouvre entièrement vos oreilles, mais force est de constater que cette réduction est en réalité très bonne en comparaison d’autres écouteurs intra-auriculaires du marché et permet déjà de se couper énormément des distractions externes.

L’autonomie est d’ailleurs gargantuesque. Sony annonce 6 heures avec la réduction de bruit activée et 8 heures sans, pour un total de 24 à 32 heures avec le boîtier de recharge. Ces chiffres se sont vérifiés dans notre test, où l’on a pu utiliser les écouteurs du constructeur pendant 28 heures environ avant de recharger le boîtier. Une belle performance qui le place sans conteste dans le haut du panier. Si on peut néanmoins regretter l’absence de charge sans fil, il faut tout de même se rassurer avec la charge rapide efficace qui promet 10 minutes de charge pour 90 minutes d’écoute.

Au niveau des fonctionnalités, on note surtout le mode Quick Attention qui permet de réduire le son et entendre les bruits environnants par le simple effleurement de la zone tactile dédiée. De plus, les WF-1000XM3 embarquent dorénavant Google Assistant de façon native. Vous pourrez ainsi passer des appels ou échanger avec l’assistant vocal sans enlever les oreillettes.

Pourquoi recommande-t-on les Sony WF-1000XM3 ?

La réduction de bruit héritée du WH-1000XM3

La meilleure autonomie pour des écouteurs intra-auriculaires

Les nombreuses fonctionnalités, dont l’intégration native de Google Assistant

On les trouve généralement à moins de 250 euros.

Retrouvez les Sony WF-1000XM3 sur Amazon

Jabra Elite Active 65T : la bonne alternative (avec Amazon Alexa intégré)

Jabra est un précurseur dans le domaine des écouteurs true wireless. Le spécialiste de l’audio s’est en effet lancé dès fin 2016 avec ses écouteurs Elite Sport et ne cesse de s’améliorer depuis. Les Elite Active 65T se distinguent notamment par l’intégration du Bluetooth 5.0 et leur connexion sans fil très stable. Ils proposent aussi une autonomie de cinq heures, ainsi qu’un bon rendu sonore, aussi bien pour vous que pour les appels vocaux.

Les écouteurs Elite Active 65T de Jabra n’en oublient pas le design ou le confort puisqu’ils lient un look métallique, plutôt esthétique sans être criards, à une bonne tenue dans les oreilles. Enfin, les boutons à pression sur les écouteurs permettent un contrôle simple de la musique ou des appels.

Pourquoi recommande-t-on ces oreillettes ?

Ils proposent une bonne autonomie

Ils sont très confortables et stables

Ils offrent une très bonne qualité sonore

Ils sont commercialisés autour de 190 euros.

Retrouvez les Jabra Elite Sport sur Amazon

Samsung Galaxy Bud : pour leur compatibilité charge sans fil

Avec ses Samsung Galaxy Bud, le constructeur sud-coréen se repose sur le savoir-faire d’AKG. En plus d’offrir un design compact qui vient se glisser agréablement dans le creux des oreilles, ils profitent également d’un son très satisfaisant. Néanmoins, cette opinion est diversifiée d’une personne à l’autre. En effet, les Galaxy Buds ont une sonorité propre, ce qui implique un aspect non naturel des morceaux, notamment traduit par de la distorsion à des volumes élevés sur des morceaux avec beaucoup d’instrumentation.

En revanche, il ne faut pas croire que les Samsung Galaxy Bud ne délivrent pas une qualité sonore satisfaisante. D’après notre test, il se place à position égale avec les AirPods d’Apple, ce qui n’est pas trop mal pour cette tranche tarifaire. De plus, l’isolation passive est bien gérée grâce aux deux microphones intégrés à chaque écouteur qui analysent constamment le niveau sonore environnant.

Ces écouteurs viennent surtout se distinguer par leur compatibilité avec la recharge sans fil. Si vous possédez un chargeur sans fil compatible ou un Samsung Galaxy S10, il suffira alors de poser le boîtier de recharge pour récupérer de la batterie. Enfin, leur autonomie est plutôt appréciable, estimée à 7 heures en moyenne.

Pourquoi recommande-t-on ces oreillettes ?

Confortables avec un design compact

Belle autonomie et compatible charge sans fil

Une bonne isolation passive

Ils sont commercialisés à moins de 150 euros.

Retrouvez les Samsung Galaxy Bud sur Amazon

Bose SoundSport Free : pour les sportifs

Les Bose SoundSport Free sont certifiés IPX4, ce qui les protège de la transpiration et de la pluie. Ils sont fournis avec 3 paires d’embouts StayHear+ conçus pour apporter le maximum de confort possible. Comme d’habitude chez Bose, ces embouts sont parmi les plus confortables que l’on puisse trouver sur des écouteurs intra-auriculaires. Ils isolent particulièrement bien, sans rentrer complètement dans le canal auditif.

Ils procurent un son clair et puissant, le tout avec une autonomie d’environ 5 heures. Les commandes sur l’oreillette droite permettent de prendre les appels, gérer l’écoute et d’accéder aux assistants personnels grâce à un bouton multifonction.



Leur application mobile permet d’accéder à divers réglages, comme le choix de la langue pour les indications vocales, et fonctionnalités, comme « trouver mes écouteurs » qui leur font émettre un signal audio pour indiquer leur emplacement.

Pourquoi recommande-t-on ces oreillettes ?

Ils apportent un confort et un maintien très appréciable

La fonctionnalité pour retrouver ses écouteurs est très intéressante

Ils disposent d’une bonne autonomie

On trouve ces écouteurs à moins de 200 euros.

Retrouvez les Bose SoundSport Free sur Amazon

Retrouvez ces écouteurs chez Darty

Les Apple AirPods 2 : la solution qui marche aussi sur Android

Apple possède aussi ses écouteurs sans fil, qui répondent au léger nom d’AirPods. La firme de Cupertino a d’ailleurs renouvelé sa gamme avec une deuxième version de ses écouteurs true wireless. Toujours aussi agréables à porter (même si on paraît toujours un peu bête avec), ils possèdent les mêmes caractéristiques que l’ancien modèle : une autonomie de 5 heures, connexion Bluetooth 5.0, etc.

La seule différence avec son prédécesseur vient de sa compatibilité avec la charge sans fil, mais aussi par l’intégration de Siri directement dans les oreillettes.

Pour les intéressés, nous avons d’ailleurs réalisé un tutoriel sur comment utiliser les AirPods d’Apple sur Android.

Pourquoi recommande-t-on ces oreillettes ?

Ils peuvent s’appairer à d’autres appareils que les produits Apple

Désormais compatibles charge sans fil

Intégration native de Siri

Disponible depuis peu, ils sont vendus à 229 euros avec le boîtier de recharge sans-fil.

Retrouvez les Apple AirPods 2 sur Amazon

Quelques conseils avant d’acheter

Avant d’acheter des écouteurs sans fil, de nombreuses questions peuvent traverser votre esprit. Nous en avons listé quelques-unes ici en y apportant des réponses qui, nous l’espérons, éclaireront votre lanterne.

Pourquoi opter pour des écouteurs sans fil (ou true wireless) ?

Les écouteurs sans fil sont généralement des intra-auriculaires totalement dépourvus de fil. Ils fonctionnent de la même manière que des écouteurs Bluetooth, à la différence près que la liberté de mouvement est totale, d’où le terme « true wireless« . Ce type de produits est destiné aux plus nomades — ainsi qu’aux plus sportifs — à la recherche de légèreté et de praticité. Habituellement livrés avec un boîtier de recharge, les écouteurs sans fil profitent d’une bonne autonomie en règle générale. De plus, certains modèles profitent même de fonctions supplémentaires, notamment la réduction de bruit active.

Quels critères à prendre en compte pour le sport ?

Si vous aimez vous adonner aux activités sportives en écoutant de la musique, sachez que certains constructeurs ont pensé à vous. Tout d’abord, il faut un modèle d’écouteurs qui tient bien dans les oreilles malgré les mouvements brusques et répétés (l’ajout d’un support qui contourne le creux de l’oreille est généralement un plus). Ensuite, il faut surtout vérifier la certification IP. En fonction de son niveau, celle-ci sera plus ou moins étanche. Si vous ne comptez pas aller dans une piscine avec, des écouteurs certifiés IPX4 sont le minimum syndical pour résister à la pluie et la transpiration. Des écouteurs totalement submersibles sont encore assez rares sur le marché, même si certains smartphones vont aujourd’hui jusqu’à IPX8.

Quelles sont les marques dignes de confiance ?

En naviguant quelques minutes sur Internet, on peut vite se rendre compte de la pléthore de marques qui propose des écouteurs sans fil aujourd’hui. Il ne faut généralement pas se laisser avoir par des prix ultra-attractifs, des modèles témoignant souvent d’une qualité qui n’est malheureusement pas au rendez-vous. En comparaison des acteurs comme Sony, Jabra, Samsung ou Bose qui ont acquis un savoir-faire incontestable au fil des années, il n’y a pas photo avec des petites marques sans aucune réputation, eux qui tentent souvent de recopier maladroitement les références d’Apple, en vain. Il peut effectivement il y avoir des exceptions, mais se tourner vers l’une des marques précédemment citées est tout même l’assurance d’avoir un produit de qualité dans les oreilles.

Vous pouvez également vous tourner vers des casques Bluetooth si vous préférez.