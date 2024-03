Test des Sennheiser Momentum True Wireless 4 : Sennheiser livre enfin un quasi sans-faute

Avec les Momentum True Wireless 4, Sennheiser injecte une bonne dose d’algorithmes dans le son de ses écouteurs à réduction de bruit premium et propose une personnalisation du son pour coller au plus près des goûts de l’auditeur.

Sennheiser renouvelle ses écouteurs True Wireless haut de gamme. Exit les Momentum True Wireless 3, remplacés par des écouteurs esthétiquement quasi-identiques. Les différences sont à trouver à l’intérieur, du côté d’une batterie plus endurante, d’un contrôleur Bluetooth 5.4, compatible Auracast et Bluetooth LE Audio (après mise à jour) et un traitement numérique du son pour le personnaliser au goût de l’auditeur. Cette dernière technologie, annoncée sans tambour ni trompette, a pourtant été développée avec l’institut allemand Fraunhofer et permet de modifier l’étagement des plans sonores. Le son alors obtenu est surprenant.

Sennheiser Momentum True Wireless 4 Fiche technique

Modèle Sennheiser Momentum True Wireless 4 Format Ecouteurs sans fil Batterie amovible Non Microphone Oui Réduction de bruit active Oui Autonomie annoncée 30 heures Type de connecteur USB Type-C Poids 12,4 g Fiche produit

Ce test a été réalisé avec des écouteurs prêtés par Sennheiser. Leur firmware a été mis à jour en version 5.3.5.



Sennheiser Momentum True Wireless 4 Confort et détection de port

Pas de grosse surprise à la découverte des écouteurs Sennheiser Momentum True Wireless 4, qui se distinguent de leurs prédécesseurs par de menus détails esthétiques. Le format bouton carré cher à la marque est donc reconduit, avec une finition cuivrée pour notre modèle de test. En l’absence de tige, c’est la coque qui héberge la zone de commande, tactile sur chaque écouteur.

Chaque coque est dessinée de façon à épouser le pavillon de l’oreille et s’y appuie grâce à une fine crête en silicone. L’embout s’insère délicatement dans le conduit auditif et n’y exerce qu’une très légère pression. Sennheiser en fournit de différentes tailles. Ces écouteurs intègrent des capteurs de port pour interrompre la lecture automatiquement lorsqu’ils sont ôtés.

Le confort de port est excellent, l’inertie totalement absente lors des mouvements de tête ; les Sennheiser Momentum True Wireless 4 se portent volontiers des heures sans la moindre fatigue mécanique. Il est possible d’utiliser les écouteurs pour la pratique sportive, dès lors qu’ils sont résistants aux projections d’eau et à la poussière, avec une certification IP54.

Le boîtier de rangement est plutôt imposant et respire la qualité de fabrication. Il est recouvert d’un élégant tissu gris et laiton. Ce tissu est bienvenu, car son adhérence assure d’ouvrir facilement le couvercle du boîtier, dont la charnière semble par ailleurs solide. Sa recharge s’effectue par le biais du port USB-C en façade, ou bien avec un chargeur à induction Qi (non fourni).

Sennheiser Momentum True Wireless 4 Un son sur mesure

Chaque zone tactile est programmée différemment et permet de piloter les écouteurs moyennant des pressions successives ou prolongées :

Une pression : lecture/pause pour l’écouteur droit, mode transparence pour le gauche

Deux pressions : morceau suivant pour l’écouteur droit, morceau précédent pour le gauche

Trois pressions : assistant vocal pour l’écouteur droit, réduction de bruit pour le gauche

Pression prolongée : augmentation du volume pour l’écouteur droit, réduction pour le gauche

Avec un appel téléphonique entrant, une pression sur l’un ou l’autre des écouteurs permet de prendre l’appel ou de couper les microphones pendant l’appel, tandis qu’une double pression rejette ou termine l’appel. Ces commandes peuvent être reprogrammées dans l’application Sennheiser Smart Control.

Un assistant de personnalisation du son convaincant

Smart Control est vraiment bien ficelée et présente l’avantage de regrouper les réglages des différents appareils Sennheiser que l’on possède, notamment les barres de son Ambeo. Elle est très bien agencée et dispose de nombreux menus d’aide. Rien ne manque, puisqu’outre la programmation des zones tactiles, on trouve un égaliseur à bandes, un assistant de personnalisation du son, le contrôle de la réduction de bruit et du mode transparence, ainsi que la gestion de zones d’écoute.

Sennheiser Smart Control Télécharger gratuitement

L’assistant de personnalisation du son a été développé avec l’institut Fraunhofer, célèbre pour la mise au point du format audio MP3. Sennheiser n’en est pas à son premier partenariat avec l’institut allemande, puisque les barres de son Sennheiser Ambeo embarquent des technologies de spatialisation résultant de cette collaboration. Pour autant, la personnalisation du son dont il s’agit ici ne vise pas à restituer un son 5.1 Dolby Atmos, mais à « rebalancer » le mixage de la musique écoutée.

L’assistant dans l’app invite à écouter plusieurs extraits musicaux, de cordes, de guitare basse et de percussions, pour en ajuster le volume sonore selon ses goûts. L’opération ne prend que deux minutes et produit des résultats bénéfiques et naturels. Il est facile d’ajuster par la suite le réglage obtenu, en glissant un curseur sur un nuage de points, avec à la clé des signatures tonales et dynamiques différentes. Ce n’est donc pas une fonction gadget, mais une vraie valeur ajoutée ; on y reviendra.

Des possibilités de personnalisation sophistiquées

L’app Smart Control propose également d’automatiser le comportement des écouteurs. Par exemple, lorsque le mode transparence est activé d’une pression sur l’écouteur gauche, la lecture peut être automatiquement mise en pause, ou bien maintenue. Des « zones sonores » peuvent être créées en fonction de l’emplacement de l’auditeur.

Il suffit de définir sur une carte géographique un emplacement, d’en ajuster le rayon (de 100 m à 1 km), puis de lui attribuer un mode de contrôle du bruit (ANC, transparence) et/ou un profil d’égalisation, qui seront activés ou désactivés selon qu’on entre ou que l’on quitte le périmètre. C’est plutôt utile, par exemple pour que la réduction de bruit active s’enclenche lorsque l’on quitte son domicile, puis se désactive lorsqu’on y revient.

Bluetooth multipoint compatible Auracast

Sennheiser a Ă©quipĂ© les Momentum True Wireless 4 d’un contrĂ´leur Bluetooth gĂ©nĂ©ration 5.4. Cela n’impacte pas la qualitĂ© du son, mais ouvre de nouvelles possibilitĂ©s d’utilisation puisque le protocole Auracast devrait ĂŞtre proposĂ© dans une future mise Ă jour. D’ici lĂ , il faudra se contenter de la connexion multipoint des Ă©couteurs, qui permet de les associer Ă deux sources simultanĂ©ment et de passer de l’une Ă l’autre sans devoir dĂ©connecter les Ă©couteurs. Les Sennheiser Momentum True Wireless 4 sont compatibles avec le codec LC3 de la norme Bluetooth LE Audio. LĂ encore, il faudra attendre une prochaine mise Ă jour. Cela n’empĂŞche pas de profiter dores et dĂ©jĂ d’une qualitĂ© sonore optimale, puisque le codec LC3 ne constitue pas une avancĂ©e qualitative.

Ă€ propos de codecs audio, les Ă©couteurs supportent les normes SBC, AAC, aptX et aptX Adaptive. Après vĂ©rifications, il n’y a pas de diffĂ©rence majeure entre ces codecs, l’aptX Adaptive prĂ©sentant toutefois l’avantage de rĂ©duire la latence audio dans les jeux vidĂ©o Ă peau de chagrin. Le retard du son sur l’image est alors quasiment imperceptible avec ces Ă©couteurs, lorsqu’on active dans l’app le mode faible latence. Ceci dit, il subsiste bien une latence avec tous les autres codecs et, si vous possĂ©dez un iPhone, le dĂ©calage entre l’image et le son reste perceptible dans les jeux vidĂ©o. Toutefois, son et image sont parfaitement synchronisĂ©s en lecture vidĂ©o, peu importe le codec ou le smartphone. Enfin, la transmission radio est solide jusqu’à 10 mètres, mĂŞme au travers d’une cloison mince et d’un plancher en bois.

Sennheiser Momentum True Wireless 4 Au niveau des meilleures ANC

Très bonne surprise, les performances de l’ANC sont de hautes volées, directement comparables aux meilleurs écouteurs du marché. Les Sennheiser Momentum True Wireless 4 sont ainsi des écouteurs adaptés à l’écoute musicale en environnement bruyant (rue, transports) puisqu’ils réduisent efficacement les bruits graves et clairs. J’ai eu l’occasion de les comparer aux Apple AirPods Pro 2 et Bose QuietComfort Ultra Earbuds, à l’occasion d’un voyage de plusieurs centaines de kilomètres en voiture ; les écouteurs Sennheiser font jeu égal. On trouve aussi un mode de réduction des bruits dus au vent, très efficace.

Quant au mode transparence, son intensité peut être ajustée finement dans l’app Smart Control et l’on entend parfaitement ce qui se passe autour de soi. À pleine puissance, l’amplification est telle qu’on entend mieux que sans écouteurs. Dommage qu’un peu de souffle s’invite dans ce cas, même s’il est négligeable.

Sennheiser Momentum True Wireless 4 Une résolution sonore saisissante

La valeur ajoutée des écouteurs Sennheiser Momentum True Wireless 4, c’est bel et bien leur technologie de personnalisation du son, développée avec l’institut Fraunhofer. Ce mode d’écoute n’est pas actif par défaut et, si on ne se prête pas au jeu de la personnalisation, on passera à côté d’une expérience auditive vraiment séduisante, notamment en terme d’immersion. Ceci dit, la signature sonore sans personnalisation est déjà convaincante car équilibrée et précise. Avec mon iPhone de référence, ces écouteurs produisent un son charpenté et délicat. Les titres toniques impressionnent souvent, sans toutefois jamais agresser l’oreille.

Tout au long de ce test, j’ai souvent écouté à très fort volume des heures durant sans éprouver le moindre inconfort, bien au contraire.

Courbe de réponse des Sennheiser Momentum True Wireless 4

Les registres de fréquences basses et moyennes sont très peu accidentés, plutôt doux à l’oreille donc et la résolution sonore est du meilleur niveau. Il n’y a guère que les hautes fréquences de 8 à 15 kHz qui sont volontairement boostées par Sennheiser, dans d’importantes proportions si l’on regarde notre courbe de réponse (ligne rose). Cependant, puisque notre oreille est moyennement sensible à ces sons très hauts, on a seulement l’impression d’une brillance modérée, souvent flatteuse pour la musique jouée. Pour obtenir une signature plus neutre, il suffit de baisser la clé d’égalisation de 8000 Hz de 3 ou 4 paliers ou bien passer par la personnalisation du son.

Après personnalisation du son, j’ai obtenu la courbe en pointillĂ©s oranges ci-dessus, avec un retrait des sons moyens et un abaissement du pic de brillance Ă 8 kHz, ne conservant que celui Ă 15 kHz, quasi inaudible mais bĂ©nĂ©fique pour la dynamique globale.

Grave : homogène et sous contrôle, grosse capacité d’impact quand il faut et sans traînage excessif ; exploration efficace de l’infra-grave

Médium : bonne capacité d’analyse, plein de détails et aucune dureté

Aigu : en avant par défaut, mais fin et fluide

Comportement dynamique et scène sonore

L’étape de personnalisation du son impacte considĂ©rablement le comportement dynamique des Ă©couteurs. Comme avec le casque Sennheiser Accentum Plus, la personnalisation du son agit Ă la fois sur la balance tonale et sur l’Ă©tagement des plans sonores. Certains sont soulignĂ©s et d’autres mis en retrait, d’une façon intelligente. Quoiqu’on Ă©coute, il y a de l’air et la restitution n’est jamais agressive. Rock is Dead de Marylin Manson, titre musclĂ© par excellence, difficile Ă jouer sans vriller les tympans de l’auditeur, ni donner l’impression d’un immense fouillis, bĂ©nĂ©ficie d’un bon Ă©quilibre ; et pas une once de duretĂ© ! Le constat est le mĂŞme avec tous les titres difficiles de ma playlist (Sabotage des Beastie Boys, Hysteria de Muse, Mysterious Ways de U2, etc.).

Sennheiser Momentum True Wireless 4 Des appels mal filtrés

L’expertise de Sennheiser en matière de microphones se retrouve dans les Momentum True Wireless 4. La qualité de captation des micros est très bonne et l’on est très bien entendu. Tout du moins lorsqu’il n’y a pas de bruit autour de soi, car le système de réduction des sons parasites n’est pas transcendant. Il suffit d’ouvrir un robinet pour s’en rendre compte : le bruit de l’eau est intégralement transmis à l’interlocuteur. Côté auditeur, les qualités d’écoute est au-dessus de tout soupçon et, combinée à l’ANC, elle procure du confort lors des appels. Reste qu’il vaudra mieux privilégier les environnements peu bruyants pour être mieux entendu.

Sennheiser Momentum True Wireless 4 Une autonomie très élevée

Sennheiser annonce une autonomie potentielle de 7 heures, réduction de bruit active, à environ 85 dB d’intensité sonore avec un iPhone (soit les 2/3 du volume environ). Pour un meilleur confort d’écoute, j’ai mesuré l’autonomie des écouteurs à 50 % du volume de mon iPhone, soit à 80 dB d’intensité sonore environ. En mode son personnalisé, avec un renfort marqué des basses fréquences adapté à mes goûts, les écouteurs ont tenu 7h40 environ.

C’est un excellent résultat, qui place les Momentum True Wireless 4 dans le peloton de tête des écouteurs. Le boîtier de rangement permet de recharger jusqu’à 3 fois les écouteurs. Comptez deux bonnes heures pour recharger ce boîtier par le biais de son port USB lorsque sa batterie est à plat, et quasiment autant pour les écouteurs.

Sennheiser Momentum True Wireless 4 Prix et date de sortie

Les Sennheiser Momentum True Wireless 4 sont disponibles en coloris blanc, gris ou cuivre et proposés au prix de 299 € TTC. Un tarif élevé, mais en rapport avec leurs prestations et conforme aux meilleurs écouteurs du marché.