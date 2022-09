Test des Apple AirPods Pro 2 : son raffiné et spatialisation révolutionnaire

D’exceptionnels transducteurs maison, un processeur H2 qui fait tourner la tête en exploitant le Dolby Atmos de façon spectaculaire, un amplificateur audiophile, une très bonne ANC : Apple réussit un exploit avec les écouteurs AirPods Pro 2. Rarement il nous avait été donné d’entendre un son si cohérent, dynamique et raffiné, capable de surprendre à tout instant l’auditeur et lui donner du plaisir. On vous explique comment Apple a réussi ce tour de force et pourquoi la concurrence ne peut que rester à la traîne.

Sortis dans l’ombre de l’iPhone 14, les écouteurs sans fil Apple AirPods Pro 2 sont peut-être le véritable évènement de la rentrée. Succédant à une première génération déjà séduisante — mais qui peinait à convaincre totalement en raison d’un son passe-partout — les AirPods Pro 2 corrigent le tir de façon magistrale. Ce qu’Apple fait avec la photo, soit améliorer de façon spectaculaire la qualité des images grâce à la puissance de ses puces Bionic, il semble en passe de l’accomplir, désormais pour l’écoute musicale nomade, grâce à la puce H2 qui équipe les AirPods Pro 2, combinée à des transducteurs et une amplification sur mesure.

Outre ces solutions acoustiques premium que nous développerons plus loin, les AirPods 2 bénéficient d’un système d’ANC annoncé comme jusqu’à deux fois plus performant, pour s’isoler des bruits environnants et mieux profiter de la musique. Mais attention, certaines fonctions restent réservées à l’écosystème Apple, comme l’Audio Spatial et sa prise en charge poussée du Dolby Atmos, ou bien l’adaptation de la spatialisation aux mouvements de tête de l’auditeur. Pour ces fonctions, un iPhone, un iPad, une Apple TV 4K ou un Mac à puce Apple Silicon sont requis. Pour autant, les AirPods Pro 2 gagnent à être associés à un smartphone Android ou à toute autre source, car leur musicalité est vraiment exceptionnelle.

Apple AirPods Pro 2 Fiche technique

Ce test a été réalisé avec des écouteurs achetés par la rédaction.

Apple AirPods Pro 2 Design

Côté design, les évolutions sont mineures : les AirPods Pro 2 se reconnaissent au premier coup d’œil, tant ils sont semblables aux premiers AirPods Pro. Leur format est on ne peut plus classique, avec une coque formée pour s’arrimer au pavillon de l’oreille, prolongée par une tige disposant d’une zone tactile sensible au contact et à la pression. Les évents de décompression qui servent à améliorer les performances des transducteurs dans le grave, tout comme les microphones, sont logés derrière de fines grilles noires.

La qualité de fabrication semble excellente, tant au niveau de l’assemblage que du plastique blanc brillant, qui ne prend qu’assez peu les traces de doigts. Enfin, les canules qui s’insèrent dans le conduit auditif sont terminées par un embout en silicone. Apple en livre d’ailleurs quatre paires de différents formats.

Les Apple AirPods Pro 2 ne sont pas étanches, mais certifiés IPX4 et résistent donc à la transpiration, la pluie et aux éclaboussures, tout comme leur boîtier de rangement.

Un boîtier qui sonne lorsqu’il est chargé

Le boîtier de charge des Apple AirPods Pro 2 est particulièrement compact et se manipule aisément. Il est équipé d’une prise Lightning pour la recharge de sa batterie, mais peut aussi faire le plein d’énergie sans fil, avec un chargeur Qi ou encore le chargeur Magsafe d’une Apple Watch. Apple l’a par ailleurs équipé d’un transducteur qui émet un son en début de charge, ainsi qu’à la fin du cycle. Cette mélodie peut être éventuellement désactivée (avec un appareil Apple). En outre, le boîtier des AirPods 2 Pro embarque une puce U1, qui permet de le localiser facilement avec l’application iOS Localiser. Cette fonctionnalité n’est utilisable, là encore qu’avec un iPhone, un iPad ou un Mac.

Enfin, outre une petite LED d’état en façade, ce boîtier est équipé d’une fixation pour dragonne. Aucune n’est cependant fournie, pas plus que de câble de charge d’ailleurs. Dernier point relatif au boîtier de charge, il peut être gravé d’un nom ou d’un emoji gratuitement, si les écouteurs sont achetés directement chez Apple.

Apple AirPods Pro 2 Usage et application

Les Apple AirPods Pro 2 sont très faciles à enfiler et restent agréables à porter, même après plusieurs heures d’écoute. On peut marcher, courir et sauter sans risquer de les perdre tant ils sont bien arrimés aux oreilles. Leurs zones tactiles de contrôle réagissent au glissement et à la pression des doigts. Pour les actionner, il est nécessaire de pincer la tige de l’écouteur entre le pouce et l’index, ce dernier pouvant alors glisser vers le haut ou le bas pour ajuster le volume. Chaque glissement fait varier le volume d’un incrément et est accompagné d’un léger son de confirmation. La mise en pause de la lecture et la prise d’appel nécessitent une pression sur la tige, le passage à la piste suivante deux pressions et le retour à la piste précédente trois pressions. L’activation de l’ANC ou du mode transparent requiert une pression prolongée sur l’un ou l’autre des écouteurs.

Il n’existe pas d’app pour gérer les écouteurs Apple AirPods Pro 2. Sous iOS, les écouteurs bénéficient d’une page de paramètres accessible en pressant sur le « i » à côté de leur nom dans la liste des périphériques Bluetooth. On y trouve une option de programmation de la pression tactile prolongée, pour invoquer l’assistant vocal Siri, ainsi que la possibilité de choisir le microphone de l’écouteur gauche ou droit pour les appels — c’est automatique par défaut — et même de désactiver la détection de port. C’est à cet endroit que la réduction de bruit et le mode transparence peuvent être enclenchés, bien que ce réglage soit aussi proposé lorsqu’on presse longuement sur la barre de volume du centre de contrôle d’un iPhone.

Sous Android, aucun réglage n’est proposé et il faut s’en remettre aux zones tactiles des écouteurs. De fait, il n’est pas possible d’activer l’assistant Google ou de désactiver la détection de port. Quelques applications tierces existent, souvent payantes et sans garantie de bon fonctionnement.

L’Audio Spatial, l’atout des Apple AirPods Pro 2

Les écouteurs AirPods Pro 2 intègrent la technologie Audio Spatial d’Apple. Pour en profiter, il est impératif d’utiliser un iPhone, un iPad, une Apple TV 4K ou un Mac avec SoC Apple Silicon. Seuls ces appareils peuvent ajouter, au flux audio transmis aux écouteurs, les métadonnées de positionnement spatial, qui vont être exploitées par la puce H2 intégrée aux AirPods Pro 2. La spatialisation est impressionnante avec des sources en Dolby Atmos depuis Apple Music, ou bien depuis les films et séries en Dolby 5.1 ou Dolby Atmos, sur Netflix par exemple. L’Audio Spatial fonctionne également avec les programmes en stéréo, mais c’est alors à l’utilisateur de l’activer. Avec l’iPhone ou l’iPad, il faut presser sur la barre de volume du centre de contrôle, tandis que, sous Mac OS, il faut développer les options sonores de la barre des tâches. L’impact du mode Audio Spatial sur les pistes stéréo est loin d’être marginal : la scène sonore s’agrandit tout à coup en largeur, en hauteur et en profondeur, qui plus est avec un surcroît de punch. Effet « waouh » garanti. Et puis, dans la plupart des cas, cette spatialisation apporte un vrai plus.

Sous iOS 16, la personnalisation de l’Audio Spatial est automatiquement proposée. Si l’image est floue, c’est que tenez mal l’iPhone. Voire que vous montrez votre visage au lieu de l’oreille..

En revanche, la personnalisation de l’Audio Spatial en fonction de la forme des oreilles de l’auditeur, proposée par iOS 16 n’a rien donné de concluant dans mon cas. Je n’ai entendu aucune différence.

Le Head Tracking fait tourner la tête

Les AirPods Pro 2 bénéficient, à l’instar de leurs prédécesseurs ou des AirPods 3, de la fonction de Head Tracking. Il s’agit d’un mode optionnel, qu’il faut activer en plus de l’Audio Spatial. Grâce à leur gyroscope intégré, les AirPods Pro 2 sont capables de détecter et de suivre les mouvements de tête (horizontaux) de l’auditeur, et de positionner dynamiquement certains éléments sonores. Cette technologie se superposant à l’Audio Spatial, elle ne fonctionne qu’avec un iPhone, un iPad, une Apple TV 4K ou un Mac avec puce Apple Silicon. Le Head Tracking donne les meilleurs résultats avec les pistes audio 5.1, présentes dans les films et séries des services de SVOD, ainsi qu’avec les pistes en Dolby Atmos d’Apple Music ou Tidal. Dans ce cas, le positionnement des différents éléments sonores avec les AirPods Pro 2 est excellent. En pratique, ce sont les éléments sonores du canal audio central, principalement les voix, mais aussi parfois la batterie et d’autres instruments, qui sont déplacés dynamiquement. Lorsqu’on tourne la tête vers la droite, certains éléments sonores glissent symétriquement à gauche, et, inversement, à droite lorsqu’on tourne la tête à gauche.

Le Head Tracking des AirPods 2 peut également fonctionner avec les programmes en stéréo, mais il faut alors forcer le mode Audio Spatial, là encore en l’activant via une longue pression sur la barre de volume de l’iPhone. Dans ce cas, c’est la puce Bionic de l’iPhone qui analyse en temps réel la musique et détermine les différents éléments sonores, qui sont balisés avec des métadonnées transmises aux écouteurs avec le flux audio. Le découpage est logiquement moins précis qu’avec des pistes audio 5.1, mais les voix et différents éléments sonores se déplacent bien au gré des mouvements de tête.

Le Head Tracking est souvent impressionnant et ne souffre d’aucune latence, ce qui apporte beaucoup à l’expérience auditive. D’ailleurs, on se prend vite à tourner la tête pour positionner les éléments sonores dans l’espace. D’une certaine manière, le Head Tracking permet de remixer la musique que l’on écoute. Enfin, les éléments sonores mobiles sont automatiquement recentrés après une dizaine de secondes sans bouger.

Un partage audio avec d’autres écouteurs sous iOS

Les Apple AirPods Pro 2 sont équipés d’un contrôleur Bluetooth 5.3 et peuvent basculer automatiquement entre plusieurs sources Apple. En revanche, ils ne sont pas compatibles avec le Bluetooth multipoint et ne peuvent pas se connecter en même temps à plusieurs appareils. À proximité d’un iPhone, un iPad ou d’un Mac, ils se déclarent automatiquement et une boîte de dialogue apparaît sur ces appareils pour inviter à se connecter aux écouteurs. Dès lors que les AirPods Pro 2 sont associés à un appareil Apple, tous ceux liés au compte iCloud de son utilisateur peuvent se connecter automatiquement aux écouteurs, sans appairage. Avec un iPhone ou un iPad et Apple Music exclusivement, le partage de la lecture en cours avec une seconde paire d’écouteurs ou un casque Apple est proposé. Avec tout autre appareil Bluetooth, Android notamment, il faut lancer l’appairage Bluetooth, en ouvrant le boîtier de charge et en pressant le bouton à l’arrière.

Je n’ai rencontré aucune difficulté de connexion avec mon iPhone ou mon Huawei P30 Pro, ni de problème de stabilité lors de la transmission audio, même au travers d’un plancher en bois ou d’une cloison mince et jusqu’à 10 mètres environ. Quant à la latence Bluetooth, elle s’élève à 179 ms en transmission SBC et à 183 ms en AAC. On évitera donc de jouer avec ces écouteurs, sous peine d’être gêné par un décalage entre image et son. Pour rappel, la synchronisation est en revanche assurée pour les contenus vidéo, sous iOS comme Android, grâce à un léger retard volontaire de l’affichage vidéo.

Apple AirPods Pro 2 Réduction de bruit active

Grâce à la puce H2, les écouteurs Apple AirPods Pro 2 voient les performances de leur système de réduction de bruit améliorées. L’ANC des AirPods Pro 2 transforme bien le moteur diesel en électrique lorsqu’on voyage en voiture, fait aussi disparaître le ronronnement du bus dans des proportions impressionnantes, mais il ne faut pas non plus rêver et les bruits les plus clairs, par exemple ceux du trafic aux heures de pointe, même s’ils semblent lointains, s’entendent inévitablement. En tout cas, pas au point de perturber l’écoute musicale au-delà de 50 % du volume. Dans une salle d’attente avec des dizaines d’adultes et d’enfants qui discutent et jouent, l’ANC des AirPods Pro 2 place l’auditeur dans une bulle de calme. À n’en pas douter, les Apple AirPods Pro 2 sont dans le haut du panier sur ce point. Par ailleurs, les bruits d’écoulement d’air, à vélo par exemple, sont plutôt bien gérés, certes audibles, mais peu perturbants.

La surprise du chef, c’est le mode transparence, qui mixe si bien les sons autour de l’auditeur qu’on a l’impression de ne plus porter les AirPods Pro 2. La balance tonale est d’un naturel épatant. En outre, les bruits excessivement forts sont automatiquement réduits (moto, Klaxon, etc.). Bien vu.

Notez que nous comparerons prochainement la réduction de bruit des AirPods Pro 2 à celle de leurs principaux concurrents sur le segment des écouteurs sans fil haut de gamme : les Bose QuietComfort Earbuds II, les Sony WF-1000XM4, les Samsung Galaxy Buds 2 Pro ou les Google Pixel Buds Pro.

Apple AirPods Pro 2 Audio

Ce qui différencie les Apple AirPods Pro 2 des autres écouteurs de la marque américaine, c’est l’emploi d’une amplification et de transducteurs dynamiques exclusifs. Si Apple communique sur ce point, c’est que l’entreprise a conscience que sa démarche n’est pas courante et implique des bénéfices acoustiques non négligeables. En effet, la plupart des fabricants d’écouteurs se servent dans le catalogue de marques spécialisées, Knowles par exemple pour les transducteurs, ou Qualcomm pour les SoC Bluetooth-DAC-ampli.

En faisant fabriquer sur cahier des charges les transducteurs des AirPods Pro 2, en fonction notamment des capacités de la puce H2, Apple peut parvenir à un niveau de personnalisation qui permet d’obtenir un fonctionnement acoustique proche de la perfection. Devialet, qui s’était un temps rapproché d’Apple, a la même approche avec ses amplis numériques SAM. L’idée derrière l’adéquation ampli-transducteurs est de corriger les retards de diffusion de certaines fréquences bien précises, car lorsque l’alignement temporel du transducteur est parfait, le son n’est que plaisir.

Les meilleurs écouteurs pour le Dolby Atmos grâce la puce H2

C’est à la puce H2 qu’on doit l’épatante spatialisation des AirPods Pro 2. Grâce à elle, Apple a pris beaucoup d’avance sur ses concurrents… qu’il ne sera pas simple de combler. En effet, cette puce, apparue dans une première version avec les AirPods Pro, les AirPods 3 ou le casque AirPod Max, a été spécifiquement développée pour l’Audio Spatial et profite d’un lien particulier avec les appareils Apple (à puces Bionic et Apple Silicon). Bien qu’Apple soit peu disert sur le sujet, il semble probable que l’iPhone transmette, en plus du flux audio, des métadonnées de positionnement spatial. Théoriquement, ce n’est pas possible, car aucun codec audio conventionnel (SBC, AAC, aptX…) ne le permet…

Pourtant, on ne serait pas étonné qu’Apple ait justement développé un codec audio Bluetooth, intégré en catimini à ses différents OS et supporté seulement par les puces H1 et H2. Si on n’en a pas de confirmation officielle, les AirPods Pro 2, pourraient néanmoins très bien exploiter ce codec. Pour s’en convaincre, il suffit d’écouter un même titre en Dolby Atmos avec un iPhone, puis avec un smartphone Android (compatible Dolby Atmos). C’est le jour et la nuit ! Avec l’iPhone, la scène est très vaste, la séparation des instruments tout bonnement extraordinaire. Avec le smartphone Android, c’est très propre, mais sans commune mesure. Or si le son était transmis en AAC par l’iPhone et le smartphone Android, la restitution devrait être similaire. La différence d’encodage de l’AAC sur iPhone, bien meilleure que sur Android, ne saurait expliquer à elle seule ce saut qualitatif.

Quelques impressions d’écoute en Dolby Atmos

Le test des Apple AirPods Pro 2 a été l’occasion de partir à la redécouverte de vieux tubes remixés en Dolby Atmos. Dans bien des cas, le remix s’apparente même à une réinterprétation. Rebel Yell de Billy Idol, en Dolby Atmos, est un festival d’effets surround et d’écarts dynamiques sidérants, où guitares et synthétiseurs jaillissent plus fort à mesure que l’on avance dans le titre. On redécouvre totalement la chanson et elle sonne bien mieux comme cela. Idem pour Take On Me de A-ha, avec des chœurs aériens comme jamais, des synthés qui se superposent sans s’enchevêtrer et une batterie dont on suit le jeu du début à la fin sans forcer sa concentration. Rocket Man d’Elton John à la sauce Dolby Atmos est un régal, on aurait toujours voulu l’écouter comme cela : la voix est tellement mieux placée, plus proche, la batterie puissante et les chœurs limpides. Et puis, il y a toujours une dynamique hallucinante qui vous plonge dans la musique, souvent à renfort d’infra-grave autoritaire. Autre expérience sensorielle de premier plan, Melody de Serge Gainsbourg, la tête coincée entre batterie à gauche, guitare et violons à droite, où l’on entend, sur certains couplets seulement, le souffle de la bande sur laquelle est enregistrée la voix de l’artiste. Sur un titre riche et complexe comme The Chain de Fleetwood Mac, la très bonne séparation des instruments laisse émerger tout un tas de détails insoupçonnés (la guitare folk est somptueuse).

Depuis Netflix, l’expérience spatiale est séduisante, avec des films ou séries TV en Dolby 5.1 conventionnel ou Dolby Atmos. Des programmes récents comme The Witcher vous baignent dans une vaste scène sonore et cela renforce énormément l’immersion dans l’image.

La conversion d’un titre stéréo en Audio Spatial est possible. Le Head Tracking peut ensuite être activé L’iPhone affiche le volume sonore pendant l’écoute.

On arrête là les impressions d’écoute des AirPods Pro 2 en Dolby Atmos, la conclusion étant qu’ils procurent beaucoup de plaisir et font redécouvrir des morceaux que l’on croyait connaître par cœur.

Configuration de test et signature sonore (sans Audio Spatial)

Les AirPods Pro 2 ne valent pas seulement pour leurs performances en audio spatial, combinés donc à une source Apple. Ils sont excellents en écoute stéréo conventionnelle, avec un smartphone Android par exemple. Pour ce test, j’ai écouté les AirPods Pro 2 avec un iPhone 13 Pro Max (iOS 15.7) et un Huawei P30 Pro, depuis Apple Music et Netflix.

Les Apple AirPods Pro 2 sont remarquablement équilibrés du grave à l’aigu, bien que notre courbe de mesure de réponse en fréquences laisse entrevoir un pic de présence aux environs de 2 kHz, fréquence à laquelle notre oreille est très sensible. Malgré cela, strictement aucune dureté n’est à déplorer dans le registre médium, ni dans le grave et l’aigu d’ailleurs. Pas de sifflantes, ni même de suintements dans les voix, pas d’acidité sur les caisses claires ou les cymbales : ce n’est pas compliqué, c’est ultra propre d’un bout à l’autre du spectre audio.

Autre point important, la balance tonale est maintenue, quel que soit le volume d’écoute, grâce à une égalisation adaptative, qui renforce notamment le bas du spectre à fort volume. Bref, c’est toujours équilibré.

Grave : très belle extension vers l’infra-grave, avec une large palette, une bonne articulation (ça ne traîne pas) et toujours une réserve de puissance épatante

Médium : beaucoup de précision et de douceur, qui servent les tessitures de voix comme le timbre des instruments

Aigu : limpide et précis, il contribue beaucoup à la finesse de restitution globale

Comportement dynamique et scène sonore

Côté marge dynamique, les AirPods Pro 2 sont à l’avant-garde : ils respectent scrupuleusement les petits écarts dynamiques, comme ceux de grande amplitude. Même les musiques fortement compressées en studio sont restituées avec une foule de détails inhabituels. Quant aux titres au mix franchement dynamique, ils sont joués avec une puissance peu commune, sans jamais agresser les oreilles qui plus est. Sacré tour de force !

En Audio Spatial comme en stéréo classique, la spatialisation des écouteurs Apple AirPods Pro 2 fait mouche. Même avec un smartphone Android, qui ne tire pas aussi bien parti qu’un iPhone de la puce H2, la scène est large et profonde, avec un très bon étagement des plans sonores. Cela s’entend avec n’importe quel titre joué. Ce n’est pas compliqué, c’est toujours excellent.

Apple AirPods Pro 2 Micro

Deux microphones équipent les Apple AirPods Pro 2, pour capter la voix de l’utilisateur lors des appels téléphoniques ou en visio. La réduction de bruit appliquée à la volée sur les sons environnants n’est pas exceptionnelle et assourdit considérablement la voix.

Mieux vaut donc passer des appels en environnement moyennement bruyant. En revanche, on entend très bien son interlocuteur.

Apple AirPods Pro 2 Autonomie

Apple annonce jusqu’à 6 heures d’autonomie en mode stéréo classique, et jusqu’à 5 h 30 avec ANC et Audio Spatial actifs, à 50 % du volume. Utilisés dans ces conditions, avec une playlist contenant des titres en stéréo et en Dolby Atmos, les Apple AirPods Pro 2 ont effectivement tenu un tout petit peu plus de 5 h. L’autonomie des AirPods Pro 2 est donc très satisfaisante, et si vous en venez vraiment à bout, cinq minutes de charge suffisent à leur redonner vie pour une heure.

La charge complète nécessite environ 2 heures. Quant au boîtier, il a besoin de deux heures également pour se recharger totalement, avec le câble Lightning fourni, le chargeur Magsafe de l’Apple Watch ou un chargeur Qi générique.

Apple AirPods Pro 2 Prix et date de sortie

Les écouteurs Apple AirPods Pro 2 sont proposés en coloris blanc au prix de 299 euros TTC. Il y a moins cher, mais c’est moins bien. Plus cher aussi… et c’est toujours moins bien.