Comment utiliser les AirPods et AirPods Pro sur Android ?

Peut-on utiliser les AirPods AirPods 2 ou des AirPods Pro sur un smartphone Android ? Bien sûr, mais sans profiter de la même intégration que sur l’iPhone. Avec l’aide d’applications, on parvient tout de même à conserver une partie des fonctionnalités des écouteurs Bluetooth d’Apple. On vous explique comment.

Annoncés en septembre 2016, les Apple AirPods ont été renouvelés en mars 2019. Pourquoi s’y intéresser alors qu’il s’agit visiblement d’un produit optimisé pour les iPhone et iPad ? Eh bien justement parce que ce n’est pas tant le cas que cela, et qu’on peut les utiliser à peu près normalement sur Android.

Les AirPods ont popularisé la catégorie des écouteurs true wireless et sont réellement sans fil : il n’y a aucun câble entre les deux écouteurs. Ils intègrent chacun une batterie et un micro, permettant de les utiliser de manière totalement indépendante.

Cela implique aussi des contraintes : il est plus facile de perdre un des deux AirPods, et il faut avouer que l’on n’a pas l’air très malins à porter des écouteurs aux tiges démesurées dont on semble avoir coupé le fil. Cela dit si vous souhaitez justement bénéficier du côté indépendant, ils ne sont pas à négliger.

Notre vidéo sur les AirPods et Android

Appairage : un peu moins aisé que sur iOS

Les AirPods 2 et les AirPods Pro intègrent une puce maison, l’Apple H1, qui a notamment la charge de gérer l’appairage en Bluetooth 5 de manière transparente ou encore de supporter la requête « Dis Siri ». Sur iPhone, il suffit d’ouvrir leur boitier — qui fait également office de station de recharge — à proximité du téléphone, et une fenêtre pop-up apparaît.

Sur Android, il faut passer par une association Bluetooth classique, après avoir appuyé longuement sur le bouton au dos du boitier. Lors de nos tests, ils ont été détectés du premier coup de la sorte.

Une fois associés, ils fonctionnent comme on s’y attend, du moins pour les usages de base. Les AirPods s’initialisent quand on les sort de leur boitier de recharge. L’accéléromètre intégré est pris en compte et on peut ainsi effectuer un double tap sur un des deux écouteurs pour mettre la musique en pause et la relancer, ou bien pour prendre la communication lors d’un appel.

Comme sur iPhone, on peut très bien laisser un écouteur dans le boitier, et l’autre basculera alors en mono. Si vous écoutez des podcasts et que vous avez envie de rester connecté au monde extérieur, c’est un bon point !

En revanche, les capteurs de proximité, qui détectent la présence des AirPods dans vos oreilles, ne fonctionnent pas, privant les écouteurs d’une de leurs fonctionnalités sympathiques : la mise en pause automatique de l’audio lorsqu’on en retire un, et sa reprise quand on le remet en place.

Remplacer Siri par Google Assistant

Les AirPods, sur iOS, sont intégrés à Siri. L’interface permet, pour chaque oreillette, d’assigner la mise en pause de la lecture, ou le démarrage de l’assistant virtuel. Certaines applications permettent néanmoins de changer d’assistant et d’associer un geste à Google Assistant notamment.

C’est le cas de l’application Assistant Trigger, qui promet en plus de faire fonctionner Google Assistant d’afficher le niveau de batterie des AirPods dans la barre de notifications de votre téléphone ainsi que de couper la musique lorsque l’un d’eux est retiré de l’oreille. Ces deux fonctionnalités ne fonctionnent cependant pas avec la seconde génération pour le moment. Il est cependant toujours possible d’accéder au niveau de batterie des AirPods en cliquant sur la notification.

Une fois installée, l’application permet d’associer 2 double tap (ou un quad tap) sur l’un des écouteurs au déclenchement de Google Assistant. Nos premiers essais ont cependant été un peu aléatoires et avec un brin de latence.

Il est impossible de différencier les AirPods gauche et droit comme sur iOS, l’un pour la lecture, l’autre pour l’assistant.

Notez que l’application AirBattery est également très connue et propose peu ou prou la même chose, mais l’expérience a été bien moins concluante dans notre cas avec un affichage de la batterie très aléatoire et moins de possibilités.

Une expérience moins fluide, mais satisfaisante

Les fonctions de base sont donc assurées et l’expérience est celle d’écouteurs Bluetooth standard. Sans les petits plus de l’intégration à iOS, les Airpods se comportent tout de même de manière relativement fiable. Au cours de nos tests, nous avons noté quelques décrochages et caprices, peut-être un peu plus fréquemment que sur iOS, la faute sans doute à l’absence des optimisations de l’OS d’Apple.

Le son est celui des EarPods, dans une longue tradition d’écouteurs neutres, que l’on pourra trouver plat selon ses préférences. Comme il m’est arrivé d’en parler avec des audiophiles pointilleux, les AirPods ne sont pas faits pour écouter du classique en FLAC. Ils offrent en revanche une qualité tout à fait suffisante pour des genres plus « pop » dans des encodages raisonnables, ma collection musicale étant en AAC 256 kb/s ou en MP3 320 kb/s.

Reste qu’il faut se passer des petits plus de l’expérience sur iOS. L’appairage intelligent est absent et les capteurs de proximité inactifs sur la seconde génération comme précisé plus haut.

Finalement, on est donc assez loin de la fluidité de l’expérience sous iOS. Contrairement au HomePod, toutefois, les AirPods sont au moins utilisables sur Android, avec l’essentiel de leurs fonctionnalités et des solutions logicielles à peu près utilisables pour ce qui n’est pas pris en charge nativement. Après, vous trouverez certainement un bien meilleur rapport qualité/prix en regardant ce que d’autres marques proposent en écouteurs true wireless.

Article original écrit par Stéphane Ruscher.