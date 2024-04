Quels modèles d’AirPods choisir en 2024 ? Notre sélection

Souvent imités, mais jamais égalés, leS AirPods d'Apple ne sont pas si nombreux. Toutefois, il existe plusieurs appareils audio Apple différents portant cette nomenclature. Vous ne savez quel AirPods choisir ? Suivez notre guide !

Quels AirPods choisir : nos 3 recommandations

Comme souvent, lorsqu’Apple trouve la bonne formule, le constructeur voit son innovation design être reproduite partout ailleurs. Avec le format écouteur, Apple semble avoir fait recette, alors qu’avec son casque audio le succès est plus… confidentiel, dirons-nous. Dès lors, la question se pose : quel AirPods choisir ? C’est la question à laquelle nous allons tenter de répondre dans ce comparatif.

Acheter une paire d’AirPods, c’est aussi compléter votre écosystème de produits Apple. Pour ceux qui désirent une vision plus large du marché, pas seulement orientée, notre guide d’achat des meilleurs écouteurs sans fil est à votre disposition. Attention toutefois, le catalogue audio d’Apple n’est pas des plus étendus et des plus accessibles. Si vous avez un peu moins de budget, rendez-vous sur notre sélection des écouteurs sans fil pas chers. Afin de mettre en compétition plusieurs modèles, rendez-vous sur notre comparateur d’AirPods.

Apple AirPods Pro 2 (USB C) Les AirPods de dernière génération

Cette génération d’AirPods sortie aux côtés des iPhone 14 apporte son lot d’améliorations sur la gamme. Le verdict est assez simple : il s’agit des meilleurs écouteurs que nous avons testés et que la rédaction de Frandroid vous recommande.

Sur la forme, ils adoptent le design universel que l’on connaît chez les AirPods. Les écouteurs conservent leur format identique et leur boîtier de rangement. Les AirPods 2 Pro ne fonctionnent jamais aussi bien que lorsqu’ils sont couplés à un iPhone. L’apport d’iOS permet de programmer les touches tactiles, d’activer la réduction de bruit ou le mode transparence ainsi que d’invoquer Siri.

C’est surtout au niveau de la qualité audio que les AirPods Pro 2 se sont distingués. La puce H2 est capable de sublimer tous les types de sons, qu’ils soient musicaux ou des dialogues de films. Il est surtout possible de profiter du Dolby Atmos et donc d’avoir une scène sonore très vaste avec chaque instrument détaillé. Que ce soit sur iPhone ou bien sur un smartphone Android, l’expérience sonore proposée est l’une des meilleures du marché.

En termes d’autonomie, nous avons testé les AirPods Pro 2 avec ANC et Audio Spatial d’activé et 50% du volume. Ces derniers ont pu tenir un peu plus de 5 heures d’écoute, ce qui en fait, selon nos tests, l’un des modèles les plus endurants du marché. Pour 299 euros, ce sont tout simplement, d’après notre test, les meilleurs écouteurs sans fil du marché.

Sachez qu’il existe aussi une version avec un boîtier Lightning. Cependant, avec le passage des iPhone 15 à l’USB-C, ce type de connectique est progressivement abandonné par Apple. Si les écouteurs ne sont plus vendus sur le store officiel, il sont disponibles chez plusieurs sites e-commerces partenaires.



au meilleur prix ? Où acheter L' Apple AirPods Pro 2 (Lightning) au meilleur prix ?

Apple AirPods 3 Des AirPods à la belle autonomie

Pour la troisième itération de ses écouteurs vedette, Apple a corrigé sa formule pour faire adopter quelques éléments de la série Pro. Les tiges sont plus courtes avec de petites taches noires réservées au micro et au détecteur tactile.

Les AirPods 3 sont équipés une puce H1 qui permet d’appairer en un clin d’œil les écouteurs à un iPhone. On pourra regretter que la procédure sur Android soit un peu plus longue et limite grandement les fonctionnalités disponibles. L’usage quotidien est permis par des contrôles tactiles très intuitifs que vous pouvez personnaliser à l’envi même s’il n’est pas possible de contrôler le volume en tactile. Nous avons constaté l’absence d’une isolation passive qui rend de fiers services ainsi que le manque d’une application de contrôle. En l’occurrence, tout passe par le système d’exploitation iOS.

En termes de qualité audio, les AirPods 3 sont compatibles avec deux codecs Bluetooth communs : le AAC et le SBC. Pendant notre test, nous avons pu constater une excellente mise en avant des graves. Il en résulte un son précis avec les instruments autant mis à l’honneur que les voix. Ce qu’il manque réellement selon nous, c’est la présence d’un égaliseur sonore puisque les écouteurs adaptent la signature sonore en fonction du volume pour que le rendu soit quasiment identique.

Pour ce qui est du prix, les AirPods 3 sont à mi-chemin entre les Pro et les AirPods de seconde génération. Ils se retrouvent ainsi en tenaille et ont pour réel atout l’une des meilleures autonomies de tous les écouteurs Apple, avec 6 heures d’écoute avec du bonus via le boîtier de charge. C’est le principal argument pour les recommander. Notre test des AirPods 3 est disponible à la lecture pour en apprendre plus.



au meilleur prix ? Où acheter L' Apple AirPods 3 au meilleur prix ?

Apple AirPods 2 Les AirPods pas chers

En matière de design, ces AirPods sont encore pensés « à l’ancienne » avec de longues tiges. Surtout, Apple joue la carte de l’évolution en douceur plutôt que de la révolution. La construction des écouteurs ne permet pas d’avoir une isolation passive.

Il s’agit de la paire d’AirPods qui a le moins de fonctions intégrées au sein de notre comparatif. Là encore, la puce H1 est de la partie pour assurer une liaison irréprochable avec votre iPhone. Toutefois, au contraire des AirPods 3, vous ne pouvez pas profiter d’un son surround qui s’adapte à vos mouvements de tête.

À l’usage, les AirPods 2 bénéficient d’une meilleure autonomie que les premiers du nom. La mesure constatée est d’une durée de vie de 4h30 d’écoute avec le boîtier de recharge pour un petit coup de fouet supplémentaire. En termes de qualité sonore, aucun changement n’est réellement à noter en comparaison avec les premiers AirPods, c’est pourquoi nous vous recommander de lire les essais des premiers AirPods pour en apprendre plus. Surtout pour 149 euros, ce sont les écouteurs les moins chers de chez Apple.



au meilleur prix ? Où acheter L' Apple AirPods 2 au meilleur prix ?

Apple AirPods Max Pour ceux qui veulent un casque Apple à tout prix

Toutes les familles ont un cousin gentil, simple, mais qui a un truc en plus et dont on a un peu honte. Chez les AirPods d’Apple, ce titre est sûrement réservé aux AirPods Max. Le casque audio Bluetooth arbore un design premium, même si osé car massif, et surtout lourd avec 385 grammes sur la balance. Le casque est accompagné par une housse, tout simplement nulle, qui ne protège en rien l’intégrité du produit.

En matière de technique pure, les AirPods Max intègrent des transducteurs de 40 mm, une taille classique. En Bluetooth, ils sont compatibles SBC et AAC, les deux codecs présents implémentés dans l’iPhone afin de profiter des contenus compatibles. Apple promet aussi de la Hi-Fi par le subterfuge de la puce H1 qui s’occupe de traiter le son au sein du casque avant qu’il ne parvienne à nos oreilles. Si ce n’est pas 100 % fidèle, le traitement est bon. Si le système d’exploitation passe sous Windows ou Android, le nombre de fonctionnalités diminue.

La batterie assure un usage quotidien assez standard. Sur des sources traditionnelles, l’AirPods Max a pu tenir quasiment 24 heures pendant notre test. Pour une recharge complète, comptez jusqu’à 2h15, ce qui est au-dessus des normes à l’heure actuelle. En bref, le seul point qui nous empêche de vraiment vous le recommander est son positionnement tarifaire. Désormais affiché à 579 euros (sans le câble Lightning vers mini jack 3,5 mm…), il existe de bien meilleurs casques audio à vous recommander à un tarif plus abordable. Mais si vous souhaitez un équipement complet signé Apple, c’est sans nul doute le meilleur produit disponible.

Pour en apprendre plus, nous vous conseillons de lire notre test des AirPods Max.



au meilleur prix ? Où acheter L' Apple AirPods Max au meilleur prix ?

Quels AirPods choisir ?

Où trouver des AirPods moins cher ?

Comme pour la plupart des produits Apple, le prix d’achat est plutôt élevé. Si vous êtes à la recherche d’une alternative moins chère, il est possible d’attendre des périodes de promotions. Sinon, il est possible de dénicher des AirPods reconditionnés sur des sites de confiance, notamment sur le refurb d’Apple.

Quelles différences entre les AirPods 2 et 3 ?

Vous avez pu le voir plus haut au sein de notre sélection, sur les différentes générations d’AirPods les différences sont ténues. Il y a quelques changements, notamment sur les codecs ainsi que le format des écouteurs. Vous souhaitez avoir un article détaillé à ce sujet, nous avons réalisé un comparatif autour des modèles d’AirPods.

Quels contenus pour profiter de vos AirPods ?

Comme expliqué au sein de ce guide, l’apport du système d’exploitation iOS permet de faciliter l’usage de vos écouteurs Apple. Si vous êtes à la recherche d’un service de streaming musical, la réponse évidente serait Apple Music. Notre conseil est de vous tourner vers notre comparatif des services de streaming musicaux sur Frandroid.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.