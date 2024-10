Les AirPods 3 sont maintenant presque au même prix que les AirPods 2 grâce à cette offre

Apple vient tout juste de lancer ses AirPods 4, mais trois ans avant eux, c’étaient les AirPods 3 qui brillaient. Et c’est encore le cas aujourd’hui. Ils sont d’ailleurs encore plus recommandables aujourd’hui puisque leur prix passe de 199 euros à 139 euros chez Auchan, soit seulement 10 euros de plus que le prix de vente conseillé des AirPods 2.

Les AirPods 3 d’Apple // Source : Frandroid

Avant l’arrivée des excellents AirPods 4, annoncés en septembre dernier, les AirPods 3 étaient les meilleurs écouteurs sans fil open-fit de la marque. Il faut dire que leur qualité audio, l’audio spatial qu’ils offrent et leur bonne autonomie faisaient d’eux des références largement recommandables. Si vous ne tenez pas particulièrement à posséder les écouteurs les plus récents de la firme de Cupertino, vous pourrez opter pour ces AirPods 3, qui ont aussi le net avantage d’être bien moins chers qu’à leur sortie, et à peine plus onéreux que les AirPods 2 qui les ont précédés grâce à une belle promotion.

Pourquoi on conseille encore les AirPods 3

Pour le confort de leur format open-fit

Pour leur bon rendu sonore et la spatialisation

Pour leur excellente autonomie

Auparavant proposés à 199 euros, les Apple AirPods 3, avec boîtier de charge MagSafe, sont actuellement affichés à 139 euros chez Auchan.

Des écouteurs ouverts bien confortables

Les AirPods 3 d’Apple sont des écouteurs dits « open-fit », ou ouverts, qui ne sont pas dotés d’embouts en silicone, contrairement aux AirPods Pro. Certes, leur format les empêche de proposer une quelconque isolation passive ou de l’ANC et peut provoquer des fuites de son, notamment sur les graves. Mais ce format ouvert a plusieurs avantages : ils proposent un bon confort et se positionnent quand même très bien dans l’oreille, pour le plus grand bonheur des allergiques au format intra-auriculaire, jugé par certains trop intrusif et donc peu agréable.

Ces écouteurs sont par ailleurs dotés de tiges plus fines que celles des prédécesseurs, sur lesquels on trouve des contrôles tactiles, qui permettent notamment de convoquer Siri si les AirPods sont liés à un iPhone. Notons également que ces AirPods 3 sont, tout comme leur boîtier, certifiés IPX4 ; ils peuvent donc résister aux éclaboussures, à la pluie ou à la transpiration. En revanche, ils ne sont pas complètement étanches, donc on évitera de les porter à la piscine… Mais si vous souhaitez les porter pour courir, les fines tiges contribueront à les maintenir bien en place dans vos oreilles.

Un Audio Spatial très immersif

Côté audio, les AirPods 3 sont compatibles uniquement avec les deux codecs audio Bluetooth les plus communs du marché, à savoir le AAC et le SBC ; pas d’aptX, d’aptX HD ou de LDAC ici, donc. Malgré leur format open-fit, les AirPods 3 sont avant tout capables de proposer une qualité audio largement à la hauteur, avec une belle mise en avant des graves et des infragraves, alors que ces fréquences sont celles qui se dispersent le plus en général avec ce type de format. Ici, le son est particulièrement précis avec des graves audibles et très agréables. Les AirPods 3 ne sont toutefois pas exempts de défauts sur cette qualité sonore ; lors de notre test, nous avons par exemple noté une sibilance notable dans les aigus, voire des aigus un peu trop marqués sur certains titres.

On s’attardera bien plus sur la technologie Audio Spatial, qui offre une expérience bien plus immersive grâce au Dolby Atmos. De plus, les écouteurs récupèrent une des fonctions phares des AirPods Pro, qui est la détection des mouvements de la tête. Concrètement, cela va vous donner l’impression d’avoir les artistes de vos morceaux favoris face à vous lorsque vous lancez votre musique, et si vous tournez la tête, vous aurez alors l’impression que la musique vient de la gauche ou de la droite. Concernant les micros embarqués, ceux-ci offrent une qualité audio impressionnante pour les appels et s’adaptent très bien aux bruits ambiants pour rendre notre voix plus intelligible. Enfin, pour ce qui est de leur autonomie, les écouteurs ont tenu plus de 7h33 pendant notre test. Le boîtier MagSafe permet quant à lui de leur ajouter 30 heures d’autonomie.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet des AirPods 3.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles de la marque, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs AirPods du moment.

