Boulanger solde un super pack avec l’excellent Xiaomi 14T Pro, le Smart Band 9 Active et les Redmi Buds 6 Play

Pour être équipé de la tête au poignet avec du Xiaomi, Boulanger vend un pack avec un smartphone, des écouteurs et un bracelet connecté de la marque chinoise soldé à 699,99 euros au lieu de 901,99 euros.

Avec ce pack Xiaomi entre les mains, vous allez avoir du matériel de qualité à très bon prix. Le smartphone, bien sûr, le Xiaomi 14T Pro qui est le plus haut de gamme de la série T, sur le marché depuis septembre 2024 et qui a obtenu l’excellente note de 8/10 dans nos colonnes. Il est accompagné du Smart Band 9 Active de la même marque qui offre un suivi simple et efficace des activités sportives. Et quoi de mieux qu’un peu de musique dans les oreilles quand on fait du sport, avec les écouteurs Redmi Buds 6 Play, des modèles qui vont à l’essentiel ? Tout ça est proposé sur Boulanger dans un beau pack disponible avec une réduction de 22 % pendant les soldes d’été 2025.

Les points forts de ce pack Xiaomi

Un smartphone haut de gamme aux performances premium

Un bracelet d’activité avec 18 jours d’autonomie en usage classique

Des écouteurs avec 36 h d’autonomie grâce au boitier

Tous les objets de ce pack devraient coûter ensemble 901,99 euros. Mais sur Boulanger, pendant les soldes, vous avez la possibilité de les avoir pour 699,99 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi 14T Pro et le Xiaomi Smart Band 9 Active. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un smartphone premium très lumineux

-500 € pour cette barre de son notée 9/10 Pour une expérience cinéma à la maison, découvrez la barre de son Samsung Q995F. Sa spatialisation 11.1.4 vous plonge dans l’ambiance de vos films avec des détails subtils et une immersion bluffante.

Avec le Xiaomi 14T Pro, la marque chinoise fait dans le très haut de gamme. Un écran AMOLED lumineux de 6,67 pouces à 144 Hz compatible HDR, une puce Dimensity 9300+ avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, le tout avec des finitions premium, il n’y a pas grand-chose à redire. Le dos en verre couplé aux tranches en aluminium avec la certification IP68 font que l’objet est très beau, en plus d’être puissant.

Ses trois capteurs photo et le mode Leica offrent un rendu de qualité, surtout en photo de jour. Par contre, le Xiaomi 14T Pro a tendance à chauffer un peu trop en usage intensif, ce qui a une incidence sur son autonomie qui est d’environ 13 h selon notre test. Notez qu’il est livré avec pas mal de bloatwares, donc un petit coup de ménage ne sera pas de trop.

Un bracelet pour optimiser les séances de sport

Relié en Bluetooth à votre Xiaomi 14T Pro, vous avez le bracelet Smart Band 9 Active. Un modèle léger et fin qui ne pèse que 16,5 g (sans le bracelet) pour une épaisseur de 9,99 mm. Son écran TFT de 1,47 pouce rafraîchit à 60 Hz offre une belle lisibilité et la batterie de 300 mAh peut pousser jusqu’à 18 jours d’autonomie en usage standard, si ce n’est plus.

Il dispose de 50 modes de sportifs, pour couvrir les activités les plus courantes. Côté capteur, il propose un suivi continu de la fréquence cardiaque, du SpO2, du sommeil, du stress et de la santé féminine. Vous pouvez même l’utiliser sous l’eau puisqu’il résiste à 5 ATM. C’est un bracelet, non une montre, donc il n’y a pas de fonctions avancées comme le paiement sans contact ou l’assistant vocal.

Les Redmi Buds 6 Play et leur autonomie XXL

Enfin, eux aussi reliés en Bluetooth, voici les Redmi Buds 6 Play. Ils viennent compléter ce pack pour offrir une expérience audio simple, mais de qualité. Comptez environ 7,5 h d’autonomie par cycle de charge, et 36 h avec le boitier. Celui-ci profite en plus de la charge rapide et retrouve 3 h d’autonomie en seulement 10 minutes.

Les drivers de 10 mm offrent un son satisfaisant et 5 modes d’égalisation permettent de personnaliser votre expérience. Lorsque vous passez des appels, l’IA réduit les bruits alentours pour que les conversations soient claires. Les commandes sont tactiles et ils sont certifiés IPX4. Ne vous attendez pas à de l’ANC ou à une compatibilité charge sans-fil, ces écouteurs restent des entrées de gamme.

Vous pouvez retrouver plus d’informations sur le Xiaomi 14T Pro en allant lire notre test complet de ce smartphone.

Vous pouvez aussi composer votre propre pack en vous inspirant de nos différents guides d’achat : celui sur les meilleurs smartphones, sur les meilleurs bracelets connectés et sur les meilleurs écouteurs Bluetooth.

Les Soldes d’été 2025 avec Frandroid

Jusqu’au 22 juillet prochain, ce sont les soldes d’été en France. En cette occasion, la rédaction de Frandroid met à votre service son expertise en matière de nouvelles technologies pour vous aider à faire votre choix dans votre prochain achat Tech à prix réduit. Il y a plusieurs articles avec différentes thématiques, à vous de choisir :

Et pour être sûr de ne manquer aucun bon plan de l’édition 2025 des soldes d’été, vous pouvez aussi :

Nous suivre sur notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’été 2025

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.