On a roulé avec ce kit d’électrification pour vélo : étonnant par sa réactivité, mais il y a des mais

Disponible depuis peu en France, le kit d’électrification pour vélo Clip était exhibé au salon Eurobike 2025, à Francfort, où nous avons pu le tester brièvement, et dont on apprend l’arrivée d’une prochaine et nouvelle version !

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Un peu volontairement ou pas, Clip nous a fait rouler sur un vélo musculaire quelconque, qui semble avoir déjà du vécu. Tant mieux, car la cible de ce kit d’électrification est d’éviter d’acheter inutilement un vélo électrique, quand son vélo musculaire actuel a encore des années devant lui.

Donnons quelques données techniques : le kit Clip est un gros bloc de 3,6 kg, avec un moteur assurant une puissance de 450 W en pic (250 W en continu), qui entraîne la roue avant d’un vélo grâce à une bande de roulement.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Une petite batterie de 96 Wh, compatible avec le transport en avion, procure 12 km d’autonomie en théorie, sachant qu’une régénération au freinage est indiqué entre 12 et 18 % selon l’utilisation. On parle ici du modèle Commuter, car l’autre modèle, l’Explorer, double la batterie à 192 Wh pour culminer à 24 km par charge (ici 1h contre 30 min sur le Commuter) et d’un poids de 4 kg.

L’installation du kit ne requiert aucun outil, car il se fixe sur une fourche à l’aide de deux accroches, avant de plaquer le boîtier au-dessus de la roue. Cela prend entre 5 à 10 secondes, finalement le même temps que si vous remettiez votre batterie amovible et allume votre vélo électrique.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Il ne faut pas oublier la commande au guidon, qui ajoute quelques secondes de configuration, et que l’on peut attacher au kit grâce à un aimant (pour ne pas la perdre).

Source : M. Lauraux pour Frandroid

A noter : le système est conçu pour une fourchette de tailles de roue assez étroite, entre 26 et 28 pouces et avec des pneus pas trop larges ni trop étroits, et sans fourche suspendue.

Une assistance très agréable

Selon Clip, la réponse du kit démarre entre une vitesse de 3 à 8 km/h. Très progressive au démarrage, le système ne provoque aucun à-coup, et vous fait ensuite filer à 25 km/h assez rapidement. On sent toutefois une légère faiblesse de l’accélération au-dessus de 20 km/h, est-ce le freinage régénératif en quête d’énergie ?

Il faut aussi garder en tête qu’il faut gérer la transmission de base, ici un dérailleur Shimano 7 vitesses un peu « rouillé », et que les freins sont adaptés à un vélo filant plutôt entre 15 et 20 km/h. Sans maîtrise, la puissance n’est rien comme dirait l’autre.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Sur le plat, le Clip est sage, agréable, et s’arrête quasi instantanément avec la décélération, là où des rivaux affichent une certaine latence (tout comme au démarrage). En montée, la commande au guidon, qui ressemble à un bouton nucléaire avec sa forme ronde et rouge, ajoute un surplus de puissance pour gravir les étages d’un parking.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

On grimpe ainsi sans trop d’effort, à condition d’utiliser la bonne vitesse, car le système fonctionne mieux avec une bonne cadence de pédalage (même si le Clip n’utilise pas de capteur sur le vélo).

Un bouton Boost et un bruit mitigé

Cependant, on apprécie moins l’effet gâchette d’accélération du bouton : il suffit en effet d’appuyer dessus pour goûter à l’assistance sans aucune action de pédalage. Ce qui est quelque peu contraire aux règles en vigueur en Europe.

La commande est par ailleurs trop imposante et peu ergonomique, donc peu pratique à installer près des mains. Il faut donc lâcher une poignée pour y accéder, ce qui n’est pas très sécurisant pour freiner après un coup de boost.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Un second bouton permet de freiner l’assistance électrique, pratique lorsque l’on marche avec le vélo ou en descente avec des freins de vélo musculaire un peu usés. Autre point négatif, le bruit est très présent, ce qui ne sera pas forcément grave dans la circulation dense en grande ville, mais pénible en environnement silencieux. Là aussi, un effort est à faire.

Un futur kit d’électrification Clip pour petits vélos ?

Le bilan de l’assistance du Clip est très bon en termes de réaction, d’agrément, de puissance franche dans les montées avec le bouton boost. On regrette toutefois le bruit trop élevé et que le bouton boost soit illégal car non corrélé au pédalage.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

On espère tester plus longuement ce kit d’électrification Clip un jour, et ce sur plusieurs types de vélos musculaires afin de le juger pleinement. Bonne nouvelle pour ceux qui n’ont pas forcément un biclou en taille standard, des petits frères pourront s’adapter à d’autres tailles de roues, pratique pour un compact ou un pliant. Car Clip nous a confié qu’un prototype est en cours sur un Brompton, on a hâte de voir ça !

En attendant, le kit Clip actuel coûte la somme de 450 euros en version Commuter (96 Wh) et 550 euros en Explorer (196 Wh).