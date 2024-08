Ce nouveau kit d’électrification pour vélo se recharge en roulant

Né dans le quartier newyorkais branché de Brooklyn, le Clip est un kit d’électrification tout-en-un, clipsable à l’envi et au prix abordable. Présentation.

Un vélo électrique équipé du kit Clip. // Source : Clip

Pour ne plus jeter son vélo mécanique, mais tout de même rouler à vélo électrique, le kit d’électrification est une solution idéale. Cette solution a cependant un inconvénient : on peut difficilement profiter d’une conduite sans l’assistance, du fait de l’installation lourde, du poids supplémentaire et de la résistance du moteur.

Des kits VAE comme le Skarper ou le Pikaboost montrent que le meilleur des mondes est possible, à différentes échelles tarifaires. Aujourd’hui, un nouveau kit réversible abordable débarque en France, Clip, qui se démarque par son fonctionnement original. A noter qu’un Français est derrière ce projet : il répond au nom de Clément De Alcala, aujourd’hui co-fondateur et COO.

Un prix toujours abordable pour ne pas rire jaune

Faisant penser à la forme du Skarper, le Clip est un kit d’électrification vélo tout-en-1 de 47 cm de long (15 cm de large et de haut), hébergeant la batterie, le moteur et la bande d’entraînement. Contrairement aux systèmes rivaux, Clip est à poser sur la roue avant, et se fixe sur la fourche, nous apprend le communiqué de presse envoyé à la rédaction.

La compatibilité du système se limite à une fourche rigide, et non suspendue, dommage pour votre vélo de randonnée. En revanche, il accepte les tailles de roues de 26 à 28 pouces, avec ou sans garde-boue. Une page dédiée recense même quelques modèles de vélos et leur possible compatibilité.

Source : Clip Source : Clip Source : Clip

Il faut ensuite installer une petite commande sur le guidon, qui fait dans la simplicité avec un bouton on/off et un voyant lumineux.

Peu d’autonomie, mais une recharge en roulant

Le moteur intégré de puissance 250 W (450 W en pic) actionne une bande de roulement souple, adhérant au pneu. Nous ignorons cependant si la largeur de gomme modifie l’efficacité, et si un roulage sous la pluie altère le fonctionnement. Deux versions du kit Clip sont proposées. Elles se démarquent par leur taille de batterie :

Commuter : 96 Wh de capacité soit 10 km d’autonomie et 30 min de recharge,

Explorer : 192 Wh de capacité soit 20 km d’autonomie et 1 h de recharge.

Lors du freinage et en descente, le système peut se recharger, recouvrant entre 12 et 18 % de batterie selon les concepteurs. À noter, le Clip Commuter est inférieur à 100 Wh et peut donc être transporté dans un avion.

Un prix accessible, mais pas de dispo avant 2025

En France, le lancement officiel du kit d’électrification pour vélo Clip intervient le 15 septembre 2024. Il débute par des précommandes au prix de 450 euros – 550 euros pour la version Explorer – valable jusqu’au 31 décembre.

Les 500 premiers clients reçoivent en outre une remise de 100 euros, les suivants 50 euros. Enfin, les livraisons n’auront lieu qu’à partir du début de l’année 2025, il faudra donc faire preuve de patience.