Pas besoin de dépenser une fortune pour jouer sur PC avec ce laptop sous RTX 4050 à moins de 650 € 

Si vous recherchez un PC portable taillé pour le gaming, pas trop cher, mais quand même doté d’une configuration solide, l’Acer Nitro 5 devrait vous satisfaire. Ce laptop avec une RTX 4050 et un grand écran bien fluide coûte 649,99 euros au lieu de 749,99 euros chez Cdiscount.

Lancer des jeux AAA dans les meilleures conditions, profiter d’une grande surface d’affichage, jouer avec une bonne fluidité et sans flou de mouvement… Voici tout ce que l’on peut faire avec l’Acer Nitro 5, un grand PC portable gamer bien équipé, et surtout pas trop onéreux. Il est en effet disponible à moins de 650 euros grâce à une belle promotion.

L’Acer Nitro 5, c’est…

Un grand laptop avec un écran Full HD IPS de 17 pouces

Un combo i5 de 12e gen + RTX 4050 + 16 Go de RAM

Un bon système de refroidissement

Initialement affiché à 749,99 euros, puis réduit à 699,99 euros, le PC portable gamer Acer Nitro 5 (AN517-55-56X0) peut aujourd’hui vous revenir à 649,99 euros chez Cdiscount grâce au code promo PC50D499. Attention, ce laptop est fourni sans Windows.

Le prix réduit du PC portable Acer Nitro 5 après application du code promo sur le site de Cdiscount.

Un grand écran pour ne louper aucun ennemi

L’Acer Nitro 5 est un beau bébé. En effet, avec ses 3 kg, il ne fait clairement pas partie des PC portables que l’on peut emporter facilement partout avec soi. On préfère donc le laisser sagement posé sur son setup. Côté design, on est sur un look typé « gaming » avec des angles très marqués et moult détails géométriques. Et la marque a évidemment misé sur un clavier rétroéclairé, divisé en quatre zones personnalisables.

La connectique est de son côté assez fourni, avec un port RJ-45, trois ports USB-A, un port USB-C Thunderbolt 4, une prise jack 3,5 mm, un port HDMI 2.1 et un DisplayPort 1.4.

Concernant l’écran, on a ici droit à une belle et grande dalle IPS Full HD de 17 pouces, qui offre ainsi une large surface d’affichage, pratique pour ne louper aucun ennemi au cours des parties. Mention spéciale aussi pour les angles de vision bien larges, que l’on obtient grâce à la technologie IPS. La dalle est également rafraîchie à 144 Hz, soit l’assurance d’une fluidité exemplaire et d’une absence de flou de mouvement lors des combos.

Une configuration puissante pour jouer en 1080p

Cet Acer Nitro 5 est animé par une puce Intel Core i5-12450H, cadencée à 3,3 GHz (boost jusqu’à 4,4 GHz) et capable d’effectuer pas mal de tâches simultanément grâce à ses huit cœurs. Elle est ici épaulée par 16 Go de mémoire vive pour plus de rapidité et une meilleure gestion du multitâche. Les gamers seront encore plus intéressés par la présence d’un GPU RTX 4050, avec un TGP de 115 W, qui représente l’entrée de gamme de la série 4000.

Cela ne l’empêche pas de lancer des titres récents AAA en 1080p, même si sa VRAM de 6 Go est un peu limite. Cette carte graphique nous fait heureusement bénéficier des technologies Nvidia comme le ray-tracing et le DLSS 3. De quoi notamment profiter d’images plus réalistes. Le tout est complété par un SSD de 512 Go, qui permet au laptop d’être plus réactif avec des lancements rapides et des temps de chargement considérablement réduits. Acer a par ailleurs opté pour un système de refroidissement à deux ventilateurs pour lutter contre la chauffe de l’appareil qui pourrait entraîner une baisse des performances.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables gamer du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.