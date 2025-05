Pas besoin de dépenser une fortune pour ce laptop Asus avec un i5 13e gen bradé à moins de 500 €

Sur Amazon, le PC portable Asus VivoBook 15 S1504VA-NJ2580W avec son écran FHD 60 Hz de 15,6 pouces est accessible pour 499,99 euros, au lieu de 599,99 euros.

Avec ses Vivobook, Asus propose des PC portables adaptés à tous les besoins, surtout pour la bureautique. Comme ces machines sont dépourvues de carte graphique dédiée, elles ne sont pas vraiment recommandées pour faire du gaming de haute volée. Par contre, pour travailler, prendre des notes, aller sur Internet et s’acquitter de toutes les petites tâches du quotidien, c’est un appareil intéressant. D’autant qu’en ce moment sur Amazon, il bénéficie de 100 euros de réduction.

Les points forts de l’Asus Vivobook 15

Son processeur hybride Intel Core i5-1334U Raptor Lake

L’écran antireflet/mat de 15,6 pouces, très lisible

Il peut s’ouvrir à plat à 180°

L’Asus Vivobook 15 présenté ici passe de 599,99 euros à 499,99 euros pendant la Tech Week qui se déroule sur Amazon jusqu’au 13 mai 2025.

Un PC portable dans la moyenne du marché

L’Asus Vivobook 15 S1504VA-NJ2580W présenté ici est laptop qui n’a pas à rougir de sa configuration. C’est un laptop pensé pour le travail, avec des dimensions raisonnables permettant de le transporter partout sans encombre. Il fait 360,3 × 232,5 × 17,9 mm pour 1,63 kg, ce qui est raisonnable. D’autant qu’il embarque un écran assez grand, 15,6 pouces, capable d’afficher de la Full HD avec un revêtement antireflet/mat.

Une chose agréable sur cet ordinateur, c’est qu’il s’ouvre à 180° pour être posé complètement à plat. Ça peut être utile dans diverses situations. C’est une machine vraiment faite pour répondre aux besoins du quotidien et pour vous accompagner en cours ou au travail, et même dans vos moments de divertissement. Car le processeur est accompagné d’une puce graphique Intel Iris Xe qui permet de jouer à quelques petits jeux.

Une configuration honorable compte tenu du prix

Il est temps de parler un peu de ses performances. Comme on l’a dit, le processeur est une puce Intel Core i5-1334U Raptor Lake-U cadencée de base à 1.3 GHz capable de faire un joli bond en avant en cas de besoin et de passer à 4.6 GHz. Elle est accompagnée de 2 x 8 Go de RAM DDR5 5 200 MHz que vous pourrez faire évoluer plus tard en 64 Go, sachant qu’il y a une des deux barrettes de 8 Go qui est soudée.

Côté interface, il est plutôt bien pourvu, avec deux ports USB 3.2 Gen1, un port USB 2.0, un port USB-C 3.2 Gen1 et un port HDMI 1.4. Vous avez droit au WiFi 5 ac et au Bluetooth 5.1. Le tout pour une autonomie d’environ 6 h en usage classique. Pas de quoi tenir une journée de travail complète, il faudra donc ne pas oublier de glisser un chargeur dans le sac.

Si votre budget pour un nouveau PC portable est de 500 euros, vous pouvez consulter notre guide d’achat qui vous permettra de trouver la perle rare.

