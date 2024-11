Pas besoin de payer une fortune pour jouer sur PC pendant le Black Friday, la preuve avec cette offre sur ce laptop gaming d’Acer

Eh oui, nul besoin de se ruiner pour enfin s’offrir un PC portable gamer puissant avec des composants récents sous le capot. La preuve avec l’Acer Nitro 5, doté d’une RTX 4050 et d’un Ryzen 5, que l’on trouve à 699,99 euros au lieu de 899,99 euros chez Cdiscount, avant même le début officiel du Black Friday.

Même les joueurs qui ont un budget très restreint peuvent s’offrir un PC portable gamer doté d’une configuration solide. Pour cela, mieux vaut guetter les périodes de promotion, comme celle actuelle qui précède le Black Friday : vous pourrez par exemple mettre la main sur l’Acer Nitro 5, équipé d’une RTX 4050, d’un Ryzen 5 série 7000 ou encore d’un écran 144 Hz, pour moins de 700 euros.

Ce qu’il faut retenir sur l’Acer Nitro 5

Une dalle IPS FHD de 15,6 pouces + 144 Hz

Un combo RTX 4050 + Ryzen 5 + 16 Go de RAM

Un SSD de 512 Go

Auparavant affiché à 899,99 euros, le PC portable gamer Acer Nitro 5 (ANV15-41-R85W) est aujourd’hui disponible en promotion à 699,99 euros chez Cdiscount.

Une dalle bien fluide pour être toujours réactif

Contrairement à bien d’autres PC portables gamer, cet Acer Nitro adopte un design plutôt sobre, dénué de fioritures ou de détails géométriques à gogo ; ici, on a plutôt droit à un châssis noir classique, aux angles marqués, avec comme seule fantaisie un logo lumineux coloré derrière l’écran. Au moins, il peut plaire au plus grand nombre. En revanche, comme tout bon laptop gamer, ce n’est pas un poids plume avec ses 2,1 kg sur la balance, mais il reste suffisamment léger pour pouvoir être emporté en déplacement si besoin.

Côté écran, l’Acer Nitro 5 intègre une dalle IPS Full HD (1 920 x 1 080 pixels) de 15,6 pouces, soit une diagonale plus que confortable pour jouer et ne louper aucun détail dans la partie. Les angles de vision sont également bien ouverts, ce qui est toujours plus agréable, surtout quand deux personnes regardent l’écran. Pour couronner le tout, l’écran est aussi doté d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz. L’affichage promet donc d’être très fluide, et les flous de mouvement et autres ralentissements n’auront pas leur place ici. Une fluidité exemplaire qui est d’ailleurs indispensable pour les jeux rapides qui nécessitent une bonne réactivité, comme les FPS.

Un bon laptop véloce

L’Acer Nitro 5 embarque par ailleurs une RTX 4050, qui représente l’entrée de gamme de la série 4000 de Nvidia, mais qui est tout à fait capable de lancer des titres récents AAA en 1080p. Ce GPU nous fait en plus bénéficier des technologies Nvidia comme le ray-tracing et le DLSS 3 pour améliorer l’expérience et les graphismes. Mais attention, pour garder un minimum de FPS, il ne faut pas en abuser.

Côté CPU, c’est un AMD Ryzen 5 7535HS cadencé à 3,3 GHz (boost jusqu’à 4,5 GHz) qui prend place. Il est complété par 16 Go de RAM pour gérer le multitâche, ainsi que par un SSD de 512 Go, qui promet de réduire les temps de chargement des parties et d’accélérer les lancements du laptop ainsi que des logiciels gourmands ; un bon point pour les créatifs, par exemple. Enfin, pour ce qui est de la connectique, l’Acer Nitro 5 est équipé d’un port HDMI, de trois ports USB-A 3.2, d’un port USB-C 3.2, d’un port jack 3.5 mm et d’un port RJ-45.

À lire aussi :

Les meilleurs PC portables gamer en 2024 : notre sélection

Pour ne rien rater des offres en avant-première du Black Friday

Eh oui, le Black November a d’ores et déjà commencé pour la majorité des e-commerçants français, une aubaine pour celles et ceux qui ne veulent pas attendre le dernier moment pour faire leurs emplettes de fin d’année à prix réduits.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Par marchands :

Par catégories :

Par marques :

Voici aussi quelques autres conseils très utiles :

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.