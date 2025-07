Avec 300 € de moins, ce laptop gamer Lenovo OLED ultra-équipé (RTX 5060, 32 Go RAM) vaut bien plus le détour

Si vous souhaitez jouer de façon fluide, sans latence et avec une excellente qualitĂ© d’image, le Lenovo Legion 5 15IRX10 devrait largement vous satisfaire. Ce PC portable gamer est en plus disponible Ă 1 399,99 euros au lieu de 1 699,99 euros chez Cdiscount.

Cartes graphiques puissantes, processeurs performants, Ă©crans bien fluides : voici ce qu’on peut trouver dans la gamme Legion de Lenovo, rempli de PC portables taillĂ©s pour les joueurs exigeants. Aujourd’hui, c’est le Legion 5 15IRX10 qui est Ă l’honneur : ce laptop OLED est non seulement Ă©quipĂ© d’une RTX 5060 et d’un i7 de 13e gen, mais il est aussi et surtout proposĂ© Ă moins de 1 400 euros.

Les points forts du Lenovo Legion 5 15IRX10

Une dalle OLED WQXGA de 15,1 pouces + 165 Hz

Un combo i7-13650HX + RTX 5060 + 32 Go de RAM

Un SSD de 512 Go

PrĂ©cĂ©demment affichĂ© Ă 1 699,99 euros, et actuellement proposĂ© Ă 1 409 euros sur le site de la marque, le Lenovo Legion 5 15IRX10 est aujourd’hui disponible en promotion Ă 1 399,99 euros chez Cdiscount. Attention, ce laptop est fourni sans Windows.

Un Ă©cran bien fluide

Contrairement Ă la plupart des laptops gaming que l’on trouve sur le marchĂ©, le Lenovo Legion 5 15IRX10, Ă l’image de ses congĂ©nères dans la mĂŞme gamme, adopte un design plutĂ´t sobre avec son châssis noir peu Ă©pais ; son Ă©paisseur ne dĂ©passe pas les 2,15 cm. Avec un poids de 1,9 kg, il peut en plus ĂŞtre emportĂ© partout assez facilement. Bref, on a lĂ un PC portable peu massif et plutĂ´t compact. La marque n’a toutefois pas oubliĂ© d’ajouter une petite touche « gaming » Ă l’ensemble avec le symbole Legion Ă©clairĂ© en RVB.

CĂ´tĂ© Ă©cran, Lenovo a optĂ© pour une grande dalle OLED WQXGA (2 560 x 1 600 pixels) de 15,1 pouces. Grande surface d’affichage pour ne louper aucun dĂ©tail dans la partie, contrastes infinis et noirs profonds… La marque n’a pas fait les choses Ă moitiĂ©. Ajoutons Ă cela la prise en charge du format Dolby Vision, idĂ©al pour profiter d’un meilleur contraste dans les zones sombres et lumineuses, si les jeux en question peuvent en tirer partie bien sĂ»r. N’oublions pas non plus le taux de rafraĂ®chissement de 165 Hz, gage d’un jeu ultra-fluide et d’images sans flou de mouvement.

Une configuration ultra-pointue

Dans les entrailles de la machine, se niche tout d’abord un processeur Intel Core i7-13650HX, dotĂ© de 14 cĹ“urs et capable d’atteindre 4,9 GHz en frĂ©quence turbo. Une puce qui permet au PC d’exĂ©cuter simultanĂ©ment un grand nombre de tâches sans perdre la cadence. Elle est en plus Ă©paulĂ©e par 32 Go de RAM, idĂ©al pour gĂ©rer correctement le multitâche. Que ce soit pour du gaming, de la crĂ©ation graphique ou du montage vidĂ©o, ce PC portable est bien prĂ©parĂ©.

Le tout est complĂ©tĂ© par le rĂ©cent GPU RTX 5060, qui permet de profiter des technologies Nvidia comme le DLSS 4, qui se charge de booster le nombre de FPS et de rĂ©duire la latence en jeu, ou encore le ray-tracing. Les jeux AAA les plus exigeants peuvent ĂŞtre lancĂ©s sans problème. Un SSD de 512 Go ajoute quant Ă lui une bonne dose de rĂ©activitĂ© au laptop. CĂ´tĂ© connectivitĂ©, le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.4 sont lĂ , et pour ce qui est de la connectique, on peut compter sur trois ports USB-A, deux ports USB-C (l’un avec DisplayPort 2.1, l’autre avec DisplayPort 1.4), un port jack 3,5 mm et un port Ethernet.

Si vous souhaitez dĂ©couvrir d’autres modèles, nous vous invitons dès maintenant Ă consulter notre guide des meilleurs PC portables gamer du moment.

