Ce laptop 2-en-1 Lenovo bien équipé (écran OLED + Ryzen AI 7 350) est en promo chez Boulanger

Besoin d’une machine polyvalente et performante au quotidien, dans un format compact ? Le Lenovo Yoga 7 2-in-1 14AKP10 rĂ©pond Ă ses critères et profite mĂŞme de 100 euros de rĂ©duction grâce Ă cette offre Boulanger.

Lenovo Yoga 7 2-in-1 14AKP10

Avec le Yoga 7 2-in-1 de Lenovo, vous aurez une machine polyvalente capable de se transformer en tablette, mais aussi performante grâce Ă sa puce Ryzen AI 7 350. Il allie lĂ©gèretĂ©, performance et endurance pour ĂŞtre Ă l’aise sur l’ensemble des tâches qu’on lui incombe. Il coche toutes les cases d’un bon ultrabook, et coĂ»te aujourd’hui 100 euros de moins.

Les avantages du Lenovo Yoga 7 2-in-1 14AKP10

Une conception 2-en-1 grâce à la charnière 360°

Une dalle Oled tactile de 14 pouces

Une puce AMD Ryzen AI 7 350 couplé à 16 Go de RAM

Avec un prix barrĂ© Ă 1 199,99 euros, le PC portable Lenovo Yoga 7 2-in-1 14AKP10 s’affiche dĂ©sormais Ă 1 099,99 euros chez Boulanger.

Une conception pratique et une belle qualitĂ© d’image

Le Lenovo Yoga 7 2-in-1 14AKP10 est un PC portable que l’on apprécie d’abord pour sa conception. Il est capable de passer rapidement en mode tablette, et s’utiliser comme telle, grâce à sa charnière à 360° et son écran tactile. À ce propos, on a droit à une dalle Oled de 14 pouces au format 16:10, avec une définition de 1 920 x 1 200 pixels. Sa dalle offre des couleurs vives et brillantes, tout en proposant des noirs profonds, assurant un très bon contraste et une bonne gestion de luminosité.

Pour les travailleurs nomades, ou les étudiants, cette machine est pratique à transporter avec seulement 1,38 kg sur la balance et sa finesse. Et, il arrive même à offrir une connectique assez complète avec un port USB-A 3.2, un port HDMI 2.1, deux ports USB-C… et une prise jack. Quant à la connectivité, le laptop propose du WiFi 7 et le Bluetooth 5.4 pour une connectivité sans latence.

Une configuration musclée pour vous adonner à toutes vos tâches

Les performances n’ont pas Ă©tĂ© nĂ©gligĂ©es puisque l’on trouve le processeur AMD Ryzen AI 7 350, cadencĂ© Ă 2 GHz (boost jusqu’à 5 GHz) et Ă©paulĂ© par 16 Go de mĂ©moire vive. Une configuration qui assure dans presque toutes les circonstances. Il assure en effet une fluiditĂ© parfaite pour le multitâche, la crĂ©ation graphique ou les tâches gourmandes. Ajoutons Ă cela un SSD de 512 Go qui rĂ©duit les temps de chargement et accĂ©lère les lancements de votre machine.

Terminons sur la partie autonomie, le fabricant assure jusqu’à 12 heures d’autonomie. Un laptop qui devrait donc tenir la cadence lors de vos journées de travail loin d’une prise, d’ailleurs, il est compatible avec la charge rapide.

