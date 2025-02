Ce laptop HP avec écran OLED 14″ et Ryzen 7 série 7000 profite d’une réduction de 20 % chez Boulanger

Avec son poids contenu, son Ă©cran OLED et sa puce puissante, le modèle HP Pavilion Plus 14-ey0018nf coche pas mal de cases. Et la bonne nouvelle, c’est qu’on peut dĂ©sormais le trouver Ă 799,99 euros au lieu de 999,99 euros chez Boulanger.

La marque HP fait partie de ces valeurs sĂ»res vers lesquelles on peut se tourner sans souci lorsque l’on cherche un PC portable performant, pratique Ă transporter, mais pas hors de prix pour autant. Son modèle Pavilion Plus 14-ey0018nf, dotĂ© d’une dalle OLED et d’une puce Ryzen 7 puissante, en est justement un bel exemple, et en ce moment, il bĂ©nĂ©ficie d’une rĂ©duction de 200 euros.

Les points forts du HP Pavilion Plus 14-ey0018nf

Un laptop léger

Une dalle OLED de 14 pouces

Un combo Ryzen 7 + 16 Go de RAM + SSD de 512 Go

Auparavant proposĂ© Ă 999,99 euros, le PC portable HP Pavilion Plus 14-ey0018nf est aujourd’hui disponible en promotion Ă 799,99 euros chez Boulanger.

Un laptop tout léger à transporter partout

Le HP Pavilion Plus 14-ey0018nf est un PC portable qui marque tout d’abord des points grâce Ă sa lĂ©gèretĂ©. En effet, avec son 1,4 kg, il mĂ©rite clairement sa place dans la catĂ©gorie des ultrabooks, ces laptops poids plume que l’on transporte très facilement avec soi. CĂ´tĂ© design, son châssis en aluminium est assez classique, mais on apprĂ©cie son Ă©lĂ©gance tout en sobriĂ©tĂ©. Sur ce mĂŞme châssis, on trouve par ailleurs une connectique assez gĂ©nĂ©reuse, avec deux ports USB-A, deux ports USB-C (dont un Thunderbolt 4), un port HDMI et une prise combo casque/micro.

Ce laptop embarque par ailleurs une dalle OLED de 14 pouces, qui offre une dĂ©finition de 2 880 x 1 800 pixels. Autant dire que cet Ă©cran nous promet des contrastes infinis, des noirs profonds, des couleurs vibrantes et un excellent niveau de dĂ©tails. La marque a Ă©galement peaufinĂ© la partie audio de son appareil en l’Ă©quipant d’un système signĂ© Bang&Olufsen, et en le rendant mĂŞme compatible avec la norme DTS:X Ultra. De quoi profiter, en thĂ©orie, d’une petite expĂ©rience audio 3D assez agrĂ©able.

Une bonne petite configuration pour tous les usages

Dans les entrailles de la bĂŞte, se niche Ă©galement un processeur Ryzen 7 7840U, Ă huit cĹ“urs, cadencĂ© Ă 3,3 GHz (boost jusqu’Ă 5,1 GHz). Une puce qui permet d’effectuer davantage de tâches en simultanĂ© sans que le PC portable fatigue. Elle est en plus ici Ă©paulĂ©e par 16 Go de RAM pour gĂ©rer le multitâche avec une bonne rĂ©activitĂ©. Avec une telle configuration, vous pourrez enchaĂ®ner diverses tâches simples (navigation web, YouTube, bureautique…), mais aussi d’autres plus gourmandes en ressources, comme du montage vidĂ©o. Attention, ce laptop n’est pas taillĂ© pour le jeu vidĂ©o, puisque pour la partie graphique, il faut se contenter d’une AMD Radeon 780M.

Le tout est complĂ©tĂ© par un SSD de 512 Go, qui apporte non seulement un large espace de stockage, mais qui permet avant tout de rĂ©duire les temps de chargement et d’accĂ©lĂ©rer les lancements de la machine. Enfin, cĂ´tĂ© autonomie, la marque assure qu’il est possible d’utiliser le laptop pendant une dizaine d’heures avant de devoir passer par la case recharge. Bien sĂ»r, tout dĂ©pendra de la nature de vos usages.

